A69 : Pourquoi l’autoroute Castres Toulouse fait tant de bruit ? Explications et éclairages sur le fond du problème

Le tumulte entourant le projet d’autoroute A69 entre Toulouse et Castres ne cesse de s’amplifier. Un vent de révolte souffle sur l’Occitanie, où le chantier de la future autoroute est devenu le théâtre d’une lutte acharnée entre défenseurs de l’environnement et partisans de l’aménagement du territoire.

Un projet contesté

Le projet d’autoroute A69 entre Toulouse et Castres est au centre d’une vive contestation, alimentée par divers acteurs et militants écologistes, dont Thomas Brail, fondateur du Groupe national de surveillance des arbres (GNSA). Brail, en grève de la faim, a été évacué par la police devant le ministère de l’environnement, marquant un tournant dans la mobilisation contre ce projet autoroutier.

Des débuts controversés

Initié en 1994, le projet prévoyait initialement l’élargissement de la route nationale N 126. Cependant, en 2010, une orientation vers une autoroute concédée, privée et à péages a été adoptée. La société Atosca, chargée de la construction et de l’exploitation de l’autoroute pour une durée de cinquante-cinq ans, estime le coût du projet à 450 millions d’euros, dont 23 millions d’argent public.

Les enjeux environnementaux

Le projet d’autoroute A69 entre Toulouse et Castres, bien que présenté comme un vecteur de développement économique et de désenclavement, est confronté à de sérieux défis environnementaux. Les critiques et les opposants au projet, armés de pétitions et de manifestations, mettent en lumière les impacts écologiques significatifs que l’autoroute pourrait engendrer.

📢 Communiqué de presse après notre échange hier au conseil régional d'Occitanie avec Carole Delga et collaborateurs sur le projet d'🛣️#A69 pic.twitter.com/t0VjRbVbNt — Christophe Cassou (@cassouman40) October 12, 2023

Impact sur la biodiversité

L’A69, dans sa construction, menace la biodiversité locale. Le tracé de l’autoroute prévoit l’artificialisation de terres agricoles et naturelles, affectant ainsi les écosystèmes existants. Les avis de l’Autorité environnementale et du Conseil national de la protection de la nature ont été défavorables, soulignant la contradiction du projet avec les objectifs nationaux de protection de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique.

Emissions de CO2

La future autoroute, en favorisant le transport routier, pourrait contribuer à une augmentation des émissions de CO2. Cette perspective est en contradiction avec les engagements environnementaux de la France, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Consommation des terres

Le projet consommera 343 hectares de terres, dont une partie est constituée de terres agricoles à fort rendement. Cette consommation de terres agricoles est un sujet de préoccupation, car elle affecte non seulement l’environnement mais aussi l’agriculture locale.

Un aménagement du territoire remis en question

L’aménagement du territoire par le projet d’autoroute A69 entre Toulouse et Castres soulève de nombreuses interrogations et critiques. Le projet, qui semble être une réponse à un besoin de désenclavement et de développement économique, est confronté à une opposition ferme basée sur divers arguments.

Dans cet article qui réfute point par point les arguments des promoteurs du projet A69, j’avais titré ‘doit-on risquer sa vie pour se faire entendre’



L'histoire prouve qu'il aura fallu se mettre en danger pour obtenir… une simple discussion. https://t.co/Dezv7T4vQR — Bon Pote (@BonPote) October 11, 2023

Pertinence économique

Le projet d’autoroute est présenté comme un outil essentiel pour l’attractivité et le développement économique du sud du Tarn. Cependant, des voix s’élèvent pour questionner cette affirmation. Les études et les avis divergent sur l’impact réel de l’autoroute en termes de création d’emplois et d’attractivité économique. Les opposants soulignent que les bénéfices économiques attendus ne sont pas suffisamment démontrés et que les alternatives n’ont pas été assez explorées.

Coût et financement

Le coût du projet, estimé à 450 millions d’euros, est un autre point de discorde. L’aspect financier est d’autant plus critiqué que le projet est principalement financé par le privé, ce qui implique l’instauration de péages. Les critiques pointent du doigt le coût élevé pour les usagers et s’interrogent sur l’équité de ce mode de financement.

Alternatives et choix

Les choix d’aménagement ont également été questionnés. Les opposants estiment que d’autres options, comme l’amélioration de la route nationale existante ou le renforcement des liaisons ferroviaires, n’ont pas été suffisamment considérées. Le choix de l’autoroute semble avoir été fait sans une exploration exhaustive des alternatives possibles.

Impact sur les territoires

L’impact de l’autoroute sur les territoires qu’elle traversera est aussi un sujet de préoccupation. Les critiques s’inquiètent de l’artificialisation des terres, de l’impact sur les centres-villes et des conséquences en termes d’urbanisation et de modes de vie.

Update !

Les travaux de l’A69 sont suspendus jusqu’à vendredi où une réunion avec tous les élus locaux se tiendra. Les grévistes de la soif recommencent à boire d’ici là.

Source : @cdion https://t.co/Y1Nrmli1ks — Salomé Saqué (@salomesaque) October 10, 2023

Vers une réflexion plus globale

Le projet d’autoroute A69 entre Toulouse et Castres, bien que présenté comme une solution pour améliorer la liaison entre ces deux villes, soulève des questions cruciales qui invitent à une réflexion plus globale sur l’aménagement du territoire et les choix de développement.

Vision à long terme

Le projet, initialement conçu dans les années 1990, est-il toujours pertinent dans le contexte actuel ? Les priorités en matière d’aménagement du territoire ont évolué, mettant davantage l’accent sur la durabilité, la protection de l’environnement et la réduction de l’empreinte carbone. Il est essentiel de réévaluer le projet à la lumière de ces nouvelles priorités et de s’assurer qu’il répond aux besoins et aux défis contemporains.

Cohérence avec les objectifs environnementaux

Le projet est-il en phase avec les engagements nationaux et internationaux en matière de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique ? Il est crucial d’assurer que les nouveaux projets d’infrastructure soient alignés avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de préservation de la biodiversité.

Intégration des alternatives

Les alternatives au projet ont-elles été suffisamment explorées et prises en compte ? Des options telles que l’amélioration des infrastructures routières existantes et le développement des transports en commun pourraient offrir des solutions plus durables et moins impactantes pour l’environnement.

Participation et consultation

Le processus décisionnel a-t-il été inclusif et participatif ? Il est essentiel que les différentes parties prenantes, y compris les communautés locales et les experts en environnement, soient impliquées dans le processus de prise de décision et que leurs voix et préoccupations soient dûment prises en compte.

«L'abandon du projet aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes est très présent dans l'esprit du gouvernement.»@A_Oberdorf, journaliste au service politique, fait le point sur les tensions qui entourent le projet de construction de l’autoroute A69 ⬇ pic.twitter.com/hh1IOTemqS — l'Opinion (@lopinion_fr) October 12, 2023

Un projet qui cristallise les préoccupations d’aujourd’hui

Sous couvert de désenclaver le bassin castrais et de vouloir en “doper” la croissance, ce projet d’autoroute symbolise la fuite en avant de même que la course au progrès et aux profits, qui n’engagent qu’une vision court-termisme et sans réelle considération pour la notion de leg.

Le leg en question est l’environnement et la nature, qui sont à nouveau à considérer comme un leg à la génération suivante et d’un héritage de la génération précédente. Aussi, face aux changements environnementaux et climatiques qui se profilent dans les années à venir, mettre en œuvre un tel chantier relève de l’hérésie.

Cela pose la question de la pertinence et de la légitimité des projets d’infrastructures à l’heure actuelle, notamment en zone périurbaine et rurale. La France est l’un des pays les plus denses d’Europe, avec une grande partie de son territoire qui est déjà artificialisé. Il est donc crucial de préserver les espaces naturels qui restent et de privilégier des solutions plus durables et respectueuses de l’environnement.

Espérons qu’il n’est pas trop tard et que les pelles mécaniques pourront être rangées avant que l’irréparable ne soit commis.