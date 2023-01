Apple : 2023 sera l’année AR/VR au détriment de iOS 17, iPadOS 17 et macOS 14

Apple est l’une des entreprises technologiques les plus prospères au monde, et elle cherche toujours à innover et à offrir à ses clients des produits de pointe.

Cette année, elle a jeté son dévolu sur la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR), ainsi que sur quelques nouvelles fonctionnalités pour l’iPad et le MacBook Pro. Compte tenu des succès passés d’Apple, cette année pourrait être passionnante pour les amateurs de ses produits.

Une partie des ressources logicielles mobilisées pour le développement du casque de réalité mixte

Selon des sources proches de la situation, Apple aurait consacré une grande partie de ses efforts au développement de xrOS, le système d’exploitation pour son prochain casque AR/VR connu sous le nom de code « Reality Pro ». Cela aurait entraîné une réorientation du capital humain en utilisant des équipes dédiées à iOS 17 et macOS 14 pour alimenter celles en charge de xrOS, ce qui pourrait réduire le nombre de nouveautés sur iOS 17, iPadOS 17 et macOS 14.

Apple aurait également prévu une nouveauté AR pour l’application Apple Store, permettant des fonctionnalités activées à l’entrée d’un point de vente physique, en développement depuis 2020 et ayant fait l’objet de tests récents. Selon nos informations, le casque AR/VR d’Apple devrait être présenté cette année, probablement lors de la WWDC de la firme de Cupertino.

Une WWDC 2023 de transition, avant l’arrivée du casque de réalité mixte

La WWDC pourrait être décevante côté iPhone en raison de la réduction de la voilure sur le développement de nouveautés logicielles. Avec une attention particulière sur les iPad et Mac, Apple les dédierait cette année 2023 principalement à la sortie de son casque de réalité mixte, avec seulement des changements mineurs sur les produits Apple à venir cette année. L’arrivée du casque de réalité mixte pourrait enfin voir le jour après 7 ans de développement, avec une présentation possible au printemps et une disponibilité à partir de l’automne, vendu entre 2000 et 3000 dollars.

Les iPad et MacBook Pro à la peine

Les iPad mini et iPad Air devraient bénéficier de quelques améliorations techniques, tandis que les gros changements devraient arriver l’année prochaine pour les iPad Pros. Les MacBook Pro devraient garder le même design et les mêmes fonctionnalités que les modèles 14 et 16 pouces actuels, mais seront équipés de puces M2 et M2 Max. Aucun changement significatif pour les AirPods ni les montres connectées Apple Watch.