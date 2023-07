Attention! Ces erreurs de style vous font paraître plus vieux que vous ne l’êtes!

Vous pensez que votre style vestimentaire n’a pas d’impact sur l’image que vous renvoyez? Détrompez-vous! Chaque élément de votre garde-robe compte et certains faux pas peuvent vous faire paraître plus âgé que vous ne l’êtes réellement. Découvrons ensemble les erreurs à éviter pour rester dans le vent.

La mode, un éternel recommencement

La mode est un monde en perpétuelle évolution. De nouvelles tendances apparaissent chaque jour pour devenir obsolètes quelques mois plus tard. Que ce soit pour les hommes, les femmes ou même les enfants, les stylistes innovent et créent de nouveaux looks quotidiennement.

Votre style personnel peut également évoluer en fonction de vos besoins et de votre évolution personnelle ou professionnelle. Par exemple, après la naissance d’un enfant, vous pouvez opter pour des vêtements plus confortables et pratiques. Ou bien, pour votre premier jour de travail, vous pouvez choisir des vêtements plus classiques pour faire bonne impression.

Les erreurs de style qui vous font vieillir

Mesdames, certaines règles sont à respecter lors du choix de vos vêtements. Évitez certains ensembles qui ne mettent pas en valeur votre silhouette et qui peuvent vous faire paraître plus âgée. Par exemple, évitez :

Les vêtements démodés qui vous font paraître “has been”.

Les couleurs sombres et ternes : noir, kaki, vert olive, vert Véronèse, etc.

Les coupes et coiffures qui vous font paraître plus âgée.

Les cardigans à boutons.

Les collants et bas couleur chair.

Comment rester jeune grâce à votre garde-robe

Il est essentiel de s’adapter aux nouvelles tendances pour que nos vêtements ne nous donnent pas l’air démodés et sans style. Pour cela, il faut toujours avoir une apparence jeune et dynamique qui fait la différence.

Si vous insistez pour garder vos vieux vêtements, ajoutez une petite touche à votre look final, comme un bijou ou un sac à main aux couleurs vives et modernes.

Vous pouvez également combiner vos vieux vêtements démodés avec une pièce plus à jour : par exemple, un jean et des baskets avec un cardigan à boutons. Vous aurez sans aucun doute un look plus décontracté!

Les vêtements qui vous font paraître plus vieux

Certaines pièces sont censées vous rajeunir, mais elles ne le font pas du tout! Par exemple, après quarante ans, il est préférable d’éviter les jupes trop courtes, les décolletés plongeants et les vêtements trop serrés. De même, les vêtements de grande taille peuvent alourdir votre silhouette. Il est préférable d’opter pour des vêtements structurés pour une apparence plus légère.

En conclusion, rester jeune grâce à un choix judicieux de vêtements est tout à fait possible. Alors, en attendant de trouver la fontaine de jouvence, optez pour les vêtements qui vous vont le mieux et affichez un look “jeune” le plus longtemps possible