Augmentation des tarifs des mutuelles santé en 2024 : les bons et les mauvais élèves

La nouvelle année est marquée par une hausse significative des tarifs des complémentaires santé, avec une augmentation moyenne de 10 %, voire même jusqu’à 30% pour les seniors. Le point sur cette flambée des prix qui impacte directement le pouvoir d’achat des ménages français et sur les acteurs du secteur qui se distinguent selon leurs frais de gestion et leur redistribution aux assurés.

Frais de gestion et redistribution : de fortes disparités entre les acteurs

Selon l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, la principale raison derrière ces augmentations historiques réside dans les frais de gestion et de fonctionnement des différentes mutuelles santé. En effet, moins de 75% des cotisations versées aux complémentaires sont reversées aux adhérents sous forme de remboursements, contre 96% pour l’assurance maladie. Ainsi, le taux de redistribution varie grandement selon les types d’organismes :

89% pour les institutions de prévoyance,

80% pour les mutuelles,

78% pour les assureurs privés.

Les bons élèves de la complémentaire santé

Parmi les acteurs du secteur qui tirent leur épingle du jeu grâce à des frais de gestion relativement faibles et des taux de redistribution élevés, on retrouve notamment AXA, Harmonie Mutuelle et Aésio. Ces organismes se distinguent par leur gestion plus optimisée et des services globalement plus satisfaisants pour leurs assurés.

Les mauvais élèves à surveiller de près

En revanche, certains acteurs tels que GMF, MNT et Gan Assurance font moins bonne figure avec des frais de gestion nettement plus élevés et un taux de redistribution plus faible. UFC-Que Choisir pointe du doigt ces disparités criantes qui impactent directement le portefeuille des Français.

Un contexte général d’augmentation des dépenses de santé

Certes, les frais de gestion et la gouvernance des mutuelles santé sont en partie responsables de cette hausse des tarifs. Toutefois, il convient également de souligner l’augmentation générale des dépenses de santé liées au vieillissement de la population, aux progrès technologiques médicaux ou encore à la prise en charge des soins dentaires, optiques et auditifs. Par ailleurs, la contribution des assureurs au financement de la Sécurité sociale pèse aussi sur les tarifs pratiqués.

Quelles solutions face à cette hausse des prix ?

Pour lutter contre cette envolée des tarifs, UFC-Que Choisir préconise notamment de renforcer la transparence dans les contrats des complémentaires santé afin que les consommateurs puissent comparer efficacement les offres. Il est donc essentiel de bien s’informer et d’étudier les différentes options disponibles sur le marché avant de souscrire à une complémentaire santé.

L’année 2024 marque donc un tournant dans l’histoire des mutuelles santé avec une hausse historique des tarifs. Face à cette situation préoccupante, il est primordial de s’informer et de comparer les offres pour bénéficier du meilleur rapport qualité/prix. N’hésitez pas également à consulter le site officiel de UFC-Que Choisir qui propose une liste détaillée des bons et mauvais élèves en matière de gestion et redistribution des cotisations aux assurés.