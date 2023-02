Bose Soundbar 700 Vs Soundbar 900: le comparatif

Vous êtes à la recherche d’une barre de son pour améliorer votre système home cinéma ? Alors cet article est fait pour vous. Nous allons vous présenter les caractéristiques techniques, les performances et les avantages des barres de sons Bose Soundbar 700 et Bose Soundbar 900. A la fin de l’article, nous vous donnerons également notre verdict pour vous aider à choisir la barre de son qui vous convient le mieux.

Caractéristiques des barres de son Bose

Les barres de son Bose Soundbar 700 et Bose Soundbar 900 sont des systèmes d’enceintes sans caisson. Elles sont conçues pour améliorer le son de votre téléviseur.

Les deux barres de son peuvent être équipées en option d’enceintes arrières pour améliorer l’immersion sonore.

Soundbar 700

La Soundbar 700 de Bose est dotée d’un design sophistiqué et d’une qualité sonore exceptionnelle.

Elle est équipée de 6 haut-parleurs et son traitement sonore est basé sur la technologie DTS. Elle est également équipée d’une entrée HDMI Arc, une entrée Optique et d’Alexa intégré pour vous permettre de contrôler la barre de son à la voix.

Soundbar 900

La Soundbar 900 de Bose est dotée d’un design plus imposant que la Soundbar 700 et d’une qualité sonore exceptionnelle.

Elle est équipée de 9 haut-parleurs et son traitement sonore est basé sur la technologie Dolby Atmos. Elle est également équipée d’une entrée HDMI CEC, une entrée HDMI Arc, une entrée Optique et d’Alexa intégré pour vous permettre de contrôler la barre de son à la voix. En plus, elle est dotée d’un calibrage automatique pour s’adapter à votre configuration de pièce.

Performances et qualité des barres de son Bose

Les deux barres de son Bose offrent une qualité sonore exceptionnelle et sont parfaitement adaptées pour améliorer le son de votre téléviseur.

La Soundbar 700 est dotée de 6 haut-parleurs et le traitement du son est basé sur la technologie DTS.

La Soundbar 900 est dotée de 9 haut-parleurs et le traitement du son est basé sur la technologie Dolby Atmos.

Soundbar 700

La Soundbar 700 de Bose vous offre une qualité sonore exceptionnelle grâce à ses 6 haut-parleurs et à sa technologie DTS.

Elle est également équipée d’une entrée HDMI Arc, une entrée Optique et d’Alexa intégré pour vous permettre de contrôler la barre de son à la voix.

Soundbar 900

La Soundbar 900 de Bose vous offre une qualité sonore exceptionnelle grâce à ses 9 haut-parleurs et à sa technologie Dolby Atmos.

Elle est également équipée d’une entrée HDMI CEC, une entrée HDMI Arc, une entrée Optique et d’Alexa intégré pour vous permettre de contrôler la barre de son à la voix. En plus, elle est dotée d’un calibrage automatique pour s’adapter à votre configuration de pièce.

Avantages et inconvénients des barres de son Bose

Soundbar 700 Soundbar 900 Design sophistiqué 6 haut-parleurs Alexa intégré Entrée HDMI Arc et Optique Design plus imposant 9 haut-parleurs Alexa intégré Entrée HDMI CEC, HDMI Arc et Optique Calibrage automatique Pas de Dolby Atmos Pas de DTS X Pas de Hi-Res Pas de calibrage automatique Pas de DTS X Pas de Hi-Res

Qu’est-ce que le Dolby Atmos ? Dolby Atmos est un système de son surround innovant qui permet de créer une expérience de son plus immersive en ajoutant une dimension supplémentaire à la diffusion audio classique. Contrairement aux systèmes de son surround traditionnels qui utilisent un nombre limité de haut-parleurs pour diffuser des pistes audio prédéfinies, Dolby Atmos utilise une technologie de positionnement sonore pour permettre à des objets audio individuels, tels que des voix, des instruments ou des effets spéciaux, d’être localisés avec précision dans un environnement tridimensionnel. Cela donne l’impression que le son provient de différents points dans l’espace autour de l’auditeur, ce qui renforce la sensibilité et la profondeur de la scène audio.

Prix des barres de son Bose

Le prix des barres de son Bose est d’environ 700€ pour la Soundbar 700 et de 999€ pour la Soundbar 900. Elles sont donc relativement abordables et le rapport qualité/prix est très bon.

Verdict

Au vu des caractéristiques techniques, des performances et de la qualité sonore des deux barres de son Bose, nous concluons que la Soundbar 900 est un produit de qualité supérieure à la Soundbar 700 et qu’elle est donc plus adaptée pour les utilisateurs exigeants et pour ceux qui recherchent un système home cinéma plus immersive. Cependant, si vous recherchez une barre de son abordable et à la qualité sonore satisfaisante, la Soundbar 700 est un produit très intéressant.