Bose sport earbuds : profitez du QuietComfort à l’infini !

Les Bose Sport Earbuds sont une paire d’écouteurs intra-auriculaires sans fil conçue pour offrir un son exceptionnel et une autonomie de 15 heures. Avec une connexion Bluetooth 5 et un kit mains libres intégré, ces écouteurs sont parfaits pour les activités sportives et les déplacements.

Jamais vous n’aurez autant profité de la technologie Wireless et QuietComfort ! Chaque écouteur audio Bose est le fruit d’un travail très abouti, on le sait. Mais avec les Bose Sport earbuds, un niveau de plus a été atteint… Vous allez avoir envie de faire du sport simplement pour profiter de leur son exceptionnel !

Présentation :

Les Bose sport earbuds sont une paire d’écouteurs intra-auriculaires sans fil conçue par la marque Bose. Ils sont dotés d’une connexion Bluetooth 5, d’une autonomie de 15 heures, d’un kit mains libres intégré et d’une résistance à la transpiration (norme IPX4).

Chaque écouteur est évidemment livré avec des embouts pour l’adapter à votre oreille. Eh oui, qui dit intra-auriculaire, dit embout adaptable.

Les écouteurs Bose Sport Earbuds sont entièrement sans fil et remplacent les Bose Soundsport Free.

Ils ont un gabarit plus petit et de nouvelles commandes tactiles ainsi que des embouts StayHear Max.

La charge acoustique a été modifiée et améliorée grâce à un évent breveté, ce qui donne de meilleures performances dans les graves.

Autonomie annoncée de 5 heures en continu et jusqu’à 15 heures cumulées grâce au boîtier de charge.

Certification IPX4, ils sont résistants à la pluie et à la transpiration mais pas étanches.

Ne convient pas à la natation.

Comment fonctionnent les Bose Sport Earbuds ?

Les boutons de droite des écouteurs permettent de contrôler la lecture multimédia, les appels téléphoniques et les commandes vocales sur les appareils mobiles. Les boutons de gauche (uniquement sur les écouteurs QuietComfort) permettent de contrôler la suppression du bruit et un raccourci personnalisé.

Analyse du rapport qualité/prix

Les Bose sport earbuds offrent un rapport qualité/prix exceptionnel. Avec une autonomie de batterie de 15 heures, une connexion Bluetooth 5 et un kit mains libres intégré, ces écouteurs sont parfaits pour les activités sportives et les déplacements. La technologie Soundsport est faite pour ça ! Elle offre un rendu incroyable en termes de son.

Leur prix est très compétitif, et leur qualité est supérieure à celle de nombreux autres produits du marché.

L’étui de rangement sert de chargeur et est équipé de cinq LED blanches pour indiquer l’état de la batterie et des écouteurs.

Trois paires d’embouts en silicone (de trois tailles différentes) sont fournies avec les écouteurs.

Le système de fixation StayHear Max offre une stabilité exceptionnelle et améliore les performances acoustiques.

Le confort est excellent grâce à une canule arrimée au pavillon de l’oreille qui libère le canal auditif de toute contrainte mécanique, mais l’isolation passive est moyenne.

Les écouteurs restent en place pendant toute l’utilisation et ne transmettent pas de vibrations parasites.

Bilan des inconvénients

Malgré leurs nombreux avantages, les Bose sport earbuds comportent quelques inconvénients :

Leur design discret et leur isolation des sons extérieurs demandent d’être vigilant en extérieur lorsqu’on pratique du sport.

Leur autonomie est limitée à 15 heures, ce qui peut être insuffisant pour certains utilisateurs.

Leur kit mains libres est limité à la prise d’appels et à la lecture de musique, et ne comprend pas de fonctionnalités avancées telles que la réduction de bruit ou la détection de port.

Caractéristiques techniques

Autonomie & alimentation, fonctionnalités des écouteurs, son, connectiques, connectivité et résistance.

Autonomie totale : jusqu’à 15h

Autonomie des écouteurs : jusqu’à 5h

Temps de charge des écouteurs : 2h

Charge rapide des écouteurs : 15min de charge pour 2h d’autonomie

Autonomie du boitier : jusqu’à 10h

Temps de charge du boitier : 3h

Chargement du boitier : filaire

Connectique de charge du boitier : USBC

Longueur de câble : Pas de câble

Commandes tactiles : oui, permet de contrôler vos écouteurs sans sortir votre smartphone de votre poche

Kit mains libres : oui, le microphone intégré permet de passer des appels

Mode conversation : non concerné

Mode bruit ambiant : non concerné

Réduction de bruit : non concerné

Réduction de bruit passive : non, l’ergonomie des écouteurs n’isole pas des bruits ambiants

Détection de port : non concerné

Dissociation entre les 2 écouteurs : non, il n’est pas possible d’utiliser un seul écouteur à la fois

Hi-Res Audio : non concerné

Bande de fréquence : Non communiqué

Personnalisation via l’application : Personnalisez le son

Application dédiée : Bose Music

Connectique de charge : USB Type-C

Connectique audio : Non concerné

Bluetooth : Oui

Type de Bluetooth : 5

Bluetooth aptX : non concerné

NFC : Non

Compatibilité assistant vocal : Alexa, Google Assistant et Siri

Connexion multi points : non concerné

Longueur du câble : Pas de câble

Filaire : Non

Résistance à la transpiration : oui

Norme : IPX4 : Protection contre les projections d’eau

Mon avis

Les Bose sport earbuds sont une très bonne paire d’écouteurs intra-auriculaires sans fil. Leur design discret et leur isolation des sons extérieurs sont très appréciables. L’autonomie de 15 heures est suffisante pour la plupart des utilisateurs, et leur kit mains libres intégré est très pratique. Le son est très clair et puissant, et la personnalisation du son via l’application Bose Music est un vrai plus.

Le prix est très attractif.

Design discret et élégant.

Autonomie correcte.

Bonne qualité sonore.

Application musicale Bose Music.

Les Bose Sport Earbuds offrent un confort d’utilisation incomparable.

Conclusion du test

Les Bose Sport Earbuds sont une excellente paire d’écouteurs intra-auriculaires sans fil. Ils offrent une qualité de son exceptionnelle, une autonomie de 15 heures, une connexion Bluetooth 5 et un kit mains libres intégré.

Les écouteurs Bose Sport Earbuds offrent une expérience d’écoute intuitive et sans tracas grâce à leurs contrôles tactiles pratiques et à leur application Bose Music personnalisable. Restez connecté avec des annonces vocales pratiques qui indiquent le niveau de charge de la batterie et le nom du périphérique appairé. Profitez de conversations claires grâce à une excellente qualité d’écoute et à un microphone de qualité qui supprime les bruits environnants. Avec ces écouteurs, vous êtes prêt à affronter toutes les situations de la vie quotidienne.

Dans l’ensemble, je recommande vivement ces écouteurs pour leur rapport qualité/prix exceptionnel.