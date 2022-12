Bose Videobar VB-S - barre de son - pour système de conférence - sans fil

Offre le son Bose aux petits espaces (cabines de réunions, toutes petites salles et salles jusqu'à 9 mètres carrés) grâce à une solution USB tout-en-un facile et rapide à configurer qui offre des performances audio et vidéo haut de gamme4 microphones à lobes de directivité orientables rendent les conversations plus naturelles en se focalisant activement sur les voix, les zones d'exclusion aident à réduire les bruits parasites et l'égalisation automatique offre un son optimisé à tous les participantsLa caméra Ultra HD 4K offre un large champ de vision, ce qui permet aux participants de communiquer plus facilement et d'être parfaitement visiblesLe mode groupe permet à tous les participants présents dans la salle de rester visible et aux participants à distance de mieux comprendre la conversation et de mieux voir les tableaux blancs, les graphiques et autres objets présents dans la salleLe mode individuel encadre et suit l'intervenant de manière dynamique : idéal pour les enseignants, dans le cadre d'une formation, et plus encoreLe design élégant et discret de l'appareil, rendu possible grâce à la qualité de conception reconnue de Bose, permet à l'enceinte, aux microphones et aux composants électroniques d'être intégrés dans le même boîtier tout en offrant des performances époustouflantes sans interférenceLes haut-parleurs Bose diffusent un son exceptionnel et intelligible depuis un ordinateur connecté ou un appareil Bluetooth sans fil, pour une expérience sonore captivante et agréableConnexion à une infrastructure réseau sans fil existante, pour une installation et un dépannage plus rapides et la possibilité d'effectuer les mises à jour et d'assurer la gestion et le suivi à distanceInstallation initiale simplifiéeLa connectivité Bluetooth permet de l'utiliser comme enceinte autonome ou pour écouter de la musique en streamingFonctionne avec de nombreux périphériques matériels tiersConnexions: USB Type-C, Wi-Fi et connectivité Bluetooth Le Bose Videobar VB-S est un périphérique de vidéoconférence USB tout-en-un facile à installer, garantissant un son et une image de haute qualité dans les salles jusqu'à 9 mètres carrés.<br/>Avec quatre microphones à lobes de directivité orientables, une caméra Ultra HD 4K et le son Bose caractéristique, le périphérique VB-S offre une expérience de réunion si nette que vous aurez l'impression de vous trouver dans la salle, même à l'autre bout du monde. - Offre exclusivement réservée aux professionnels