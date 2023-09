Casque Sennheiser Momentum 4 vs Sony WH-1000XM4 : lequel de ces deux casques haut de gamme est fait pour vous ?

Vous êtes à la recherche du casque audio fait pour améliorer votre expérience sonore ? Vous êtes au bon endroit !

Dans ce comparatif, nous allons mettre en lumière deux géants du marché : le Sennheiser Momentum 4 et le Sony WH-1000XM4. Découvrez quel casque est le plus adapté à vos besoins et à votre budget.

Caractéristiques du casque Sennheiser Momentum 4

Points Clés

Prix : 299,00€

: 299,00€ Autonomie : Jusqu’à 60h

: Jusqu’à 60h Réduction de bruit : Active

: Active Type: Circum-aural

Fonctionnalités Principales

Commandes tactiles pour appels, musique, et assistants vocaux

Mode de contrôle tactile

Réduction de bruit active et passive

Mode bruit ambiant et mode conversation

Détection de port

Qualité Audio

Réponse en fréquence : 6 à 22 000 Hz

Sensibilité (dB) : 106

Connectivité

Bluetooth 5.2

USB Type-C pour la charge

NFC et connexion multipoint

Confort d’Utilisation

Coussinets en cuir synthétique

Oreillettes pivotantes

Caractéristiques du casque Sony WH-1000XM4

Points Clés

Prix : 299,99€

: 299,99€ Autonomie : Jusqu’à 38h

: Jusqu’à 38h Réduction de bruit : Active

: Active Type: Circum-aural

Fonctionnalités Principales

Commandes tactiles pour appels, musique, et assistants vocaux

Mode de contrôle tactile

Réduction de bruit active et passive

Mode bruit ambiant et mode conversation

Détection de port

Qualité Audio

Réponse en fréquence : 4 à 40 000 Hz

Hi-Res audio

Connectivité

Bluetooth 5

USB Type-C pour la charge

NFC et connexion multipoint

Confort d’Utilisation

Coussinets en cuir synthétique

Oreillettes pivotantes

Analyse approfondie

Dans cette section, nous allons creuser plus profondément pour comparer les performances et la qualité de chaque produit. Nous examinerons des aspects tels que l’autonomie, la qualité audio, les fonctionnalités et la connectivité.

Performances et qualité audio du Sennheiser Momentum 4

Autonomie : Avec une autonomie allant jusqu’à 60 heures, le Sennheiser Momentum 4 est clairement conçu pour les longues sessions d’écoute. De plus, il offre une charge rapide de 5 minutes pour 3 heures d’écoute.

: Avec une autonomie allant jusqu’à 60 heures, le Sennheiser Momentum 4 est clairement conçu pour les longues sessions d’écoute. De plus, il offre une charge rapide de 5 minutes pour 3 heures d’écoute. Qualité Audio : La réponse en fréquence de 6 à 22 000 Hz et une sensibilité de 106 dB garantissent une expérience audio riche et équilibrée.

: La réponse en fréquence de 6 à 22 000 Hz et une sensibilité de 106 dB garantissent une expérience audio riche et équilibrée. Réduction de Bruit: Le casque offre à la fois une réduction de bruit active et passive, ce qui vous permet de vous immerger complètement dans votre musique.

Performances et qualité audio Sony WH-1000XM4

Autonomie : Bien que l’autonomie soit inférieure à celle du Sennheiser, 38 heures sont encore assez impressionnantes. Il offre également une charge rapide de 10 minutes pour 5 heures d’écoute.

: Bien que l’autonomie soit inférieure à celle du Sennheiser, 38 heures sont encore assez impressionnantes. Il offre également une charge rapide de 10 minutes pour 5 heures d’écoute. Qualité Audio : Ce casque prend en charge le Hi-Res audio et a une réponse en fréquence de 4 à 40 000 Hz, ce qui le rend supérieur en termes de restitution des sons graves et aigus.

: Ce casque prend en charge le Hi-Res audio et a une réponse en fréquence de 4 à 40 000 Hz, ce qui le rend supérieur en termes de restitution des sons graves et aigus. Réduction de Bruit: Tout comme le Sennheiser, il offre une réduction de bruit active et passive. De plus, il a reçu une récompense de 5 étoiles de la part de Les Numériques pour sa performance.

Fonctionnalités avancées du Sennheiser Momentum 4

Personnalisation via l’Application : L’application Sennheiser Smart Control permet une personnalisation poussée du son et de la réduction de bruit.

: L’application Sennheiser Smart Control permet une personnalisation poussée du son et de la réduction de bruit. Mode Transparence: Cette fonction vous permet d’entendre les sons ambiants sans enlever le casque, ce qui est pratique dans des environnements où la conscience situationnelle est nécessaire.

Fonctionnalités avancées du Sony WH-1000XM4

Speak-to-Chat : Cette fonction unique met automatiquement en pause la musique lorsque vous commencez à parler et la reprend lorsque vous avez terminé.

: Cette fonction unique met automatiquement en pause la musique lorsque vous commencez à parler et la reprend lorsque vous avez terminé. Personnalisation via l’Application: L’application Sony Headphones Connect offre également une grande variété d’options de personnalisation, y compris le réglage du niveau de réduction de bruit.

Comparaison des Prix et Rapport Qualité/Prix

Sennheiser Momentum 4: Offre une meilleure autonomie pour le même prix de 299,00€. Sony WH-1000XM4: Bien que légèrement plus cher à 299,99€, il offre une meilleure qualité audio et des fonctionnalités supplémentaires.

En résumé, le Sennheiser Momentum 4 excelle en termes d’autonomie et de simplicité, tandis que le Sony WH-1000XM4 brille par sa qualité audio et ses fonctionnalités avancées. Le choix entre les deux dépendra de ce que vous valorisez le plus dans un casque.

Comparatif technique

Caractéristiques Sennheiser Momentum 4 Sony WH-1000XM4 Prix 299,00€ 299,99€ Autonomie 60h 38h Réduction de bruit Active Active Qualité Audio 6 à 22 000 Hz 4 à 40 000 Hz Bluetooth 5.2 5 Poids 293 g 264 g

Verdict

Si l’autonomie est votre priorité, le Sennheiser Momentum 4 est le choix idéal. Pour ceux qui cherchent une meilleure qualité audio et des fonctionnalités supplémentaires, le Sony WH-1000XM4 est plus adapté.

Les deux produits sont excellents, mais votre choix dépendra de vos besoins spécifiques et de votre budget.