EDF propose actuellement une offre spéciale nommée Tempo, permettant aux consommateurs de réaliser des économies sur leur facture d’électricité. Cette offre est valable pour une durée limitée, il est donc important de se renseigner rapidement pour en profiter.

Qu’est-ce que l’offre Tempo d’EDF ?

Cette offre d’EDF consiste à bénéficier de prix de l’électricité plus avantageux pendant les heures creuses et certains jours de l’année. Cela peut représenter une économie allant jusqu’à 30% sur votre facture annuelle d’électricité, ce qui est considérable.

Pour bénéficier de cette offre, il faut être client d’EDF et avoir un contrat d’électricité dont la puissance ne dépasse pas 6kVA. Il est également possible de souscrire à cette offre si vous êtes déjà client d’EDF mais que vous n’avez pas de contrat avec eux. Dans ce cas, vous devrez souscrire un nouveau contrat avec EDF pour pouvoir bénéficier de l’offre Tempo.

Crise énergétique: EDF aimerait convaincre 5 millions de ménages de souscrire à l'option Tempo

Les prix proposés par l’offre Tempo sont les suivants : 8 centimes par kWh pendant les heures creuses et 12 centimes par kWh pendant les heures de pointe. Les jours blancs, le prix est compris entre 11 et 16,5 cents par kWh. Enfin, les jours rouges, le prix est de 55 centimes par kWh pendant les heures de pointe.

Il est à noter que cette offre est réservée à un nombre précis de clients, il est donc important d’agir rapidement si vous souhaitez en bénéficier. En outre, cette offre peut être retirée à tout moment par EDF.

Comment souscrire à l’offre Tempo d’EDF ?

Si vous souhaitez souscrire à cette offre, rien de plus simple. Il vous suffit de contacter le service client d’EDF qui s’occupera de tout pour vous. Une fois votre demande traitée, vous recevrez un nouveau contrat d’électricité qui prendra effet dans les deux mois.

Il faut savoir que les prix proposés par l’offre Tempo ne sont valables que pour un an. Après cela, vous serez facturé aux prix actuels d’EDF, qui sont souvent beaucoup plus élevés. Toutefois, vous pouvez renouveler votre abonnement à l’offre Tempo chaque année si vous le souhaitez.

Pourquoi l’offre Tempo d’EDF vous fera économiser de l’argent sur votre facture d’électricité ?

L’offre Tempo d’EDF est une offre spéciale qui permet aux clients de réaliser des économies sur leur facture d’électricité. Cette offre est valable pour les clients qui ont une consommation moyenne ou faible, et qui ne souhaitent pas être soumis aux variations du tarif réglementé de l’électricité.

En souscrivant à l’offre Tempo, vous bénéficierez d’un prix fixe et stable pendant 2 ans. Ainsi, vous serez à l’abri des hausses du tarif réglementé de l’électricité, qui peuvent être importantes et impacter significativement votre budget.

De plus, en souscrivant à l’offre Tempo, vous aurez la possibilité de bénéficier d’un service client personnalisé et d’une assistance 7j/7. Vous pourrez ainsi bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour toutes vos questions et demandes.

Un offre à destination des ménages “sobres”

La cible de l’offre Tempo est constitué de ménages ayant une consommation moyenne ou faible. Pour bénéficier de cette offre, vous devez donc être particulièrement ” sobre ” dans votre consommation d’énergie.

Cela signifie que vous devrez consommer moins d’électricité pendant les heures de pointe et les jours rouges. Toutefois, cela ne devrait pas poser de problème puisque les prix proposés par l’offre Tempo sont très avantageux et vous permettent de réaliser des économies importantes.

En conclusion, l’offre Tempo d’EDF est un excellent moyen d’économiser de l’argent sur votre facture d’électricité. Cette offre est valable pour une durée limitée, il est donc important d’en profiter rapidement. En souscrivant à cette offre, vous bénéficierez de prix plus avantageux et d’un prix fixe et stable pendant 2 ans. Vous aurez également accès à un service et à une assistance client personnalisés. Enfin, vous devrez consommer moins d’électricité pendant les heures de pointe et les jours rouges. Cependant, cela ne devrait pas être un problème puisque les prix proposés par l’offre Tempo sont très avantageux et vous permettent de faire des économies importantes.