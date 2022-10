Ortusia kit allez je me lance potager c

Kit potager ""allez je me lance !""L'OrtuKit pour se mettre le pied à l'étrier ! Un kit complet parfait pour les débutants contenant des graines de Carotte, Laitue, Tomates Cerise, Ciboulette et Radis ainsi que 16 pastilles et 2 gros blocs de coco/tourbe pour commencer vos semis. Laissez-vous guider par l'application Ortusia et commencez la grande aventure du potager biologique ! ????Présentation produit : L'OrtuKit pour se mettre le pied à l'étrier ! Un kit complet parfait pour les débutants contenant des graines de Carotte, Laitue, Tomates Cerises, Ciboulette et Radis ainsi que 16 pastilles et 2 gros blocs de coco/tourbe pour commencer vos semis. Laissez-vous guider par l'application Ortusia et commencez la grande aventure du potager biologique ! ???? Notre engagement :Les semences présentes dans ce kit sont françaises, biologiques et reproductibles ! Ce qui veut dire que vous pouvez laisser vos légumes monter en graines pour les ressemer l'année d'après, la boucle est bouclée !Nos kits sont zéro déchet puisqu'ils sont réutilisables en plaques de semis et compostables, car imprimés avec de l'encre végétale. ???? De plus nos kits sont assemblés avec amour par les personnes en situation de handicap de l'ESAT de Rennes. ????Fonctionnalités principales de l'application : Gestion du potager ???? Librairie de Légumes ???? Calendrier de culture ???? Jeux éducatifs ???? Tutoriels photos et vidéos ????Présentation entreprise :Nous proposons des kits potagers biologiques et zéro déchet pour les jardiniers qui souhaitent commencer un potager bio simplement en s'amusant ! Planter, sans se planter c'est notre devise, et pour cela, nous avons créé une application mobile pour vous guider pas à pas dans la mise en place et l'entretien de votre potager.Notre objectif est de donner l'envie de remettre les mains dans la terre et de redécouvrir les principes de saisonnalités et l'importance des écosystèmes. Pour cela nous avons mis en place différents jeux d'apprentissages sur la saisonnalité des légumes et leurs associations. Aussi, nous vous guidons pas à pas sur chaque tâche à réaliser dans votre potager par le biais d'un calendrier de culture et de tutoriels vidéos et photos !N'attendez pas, commandez votre kit > dès maintenant et commencez la grande aventure du potager ! ????