Bang & Olufsen Beosound A1 (2e génération) - Enceinte Bluetooth Portable Etanche avec Trois Microphones, Alexa et Cable USB-C (jusqu'à 18 heures d’autonomie) - Black Anthracite

SON PUISSANT : cette petite enceinte élégante d’une puissance maximale de 2 נ140 W permet de profiter de la Signature sonore B&O en déplacement. ENCEINTE RÉSISTANTE À L’EAU : une enceinte robuste et légère, conçue pour la route, la maison ou la piscine, avec fonction de partage des playlists. ÉCOUTE PROLONGÉE : l’autonomie de batterie a été augmentée à 18 h maximum à un volume accru, et plus longtemps encore à bas volume. ÉLÉGANTE ET RÉSISTANTE : le robuste dôme en aluminium de cette enceinte portable et conçue pour le voyage résiste à la poussière et à l’eau. ENCEINTE DOTÉE D’ALEXA : l’utilisateur garde toujours le contrôle grâce à l’interface intuitive, associée au contrôle vocal intégré et à Alexa.