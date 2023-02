Comparatif : Apple Watch SE Vs Apple Watch Series 8

Vous cherchez la montre connectée qui vous accompagnera au quotidien ?

Si vous êtes propriétaire d’un IPhone, les Apple Watch Series 8 et SE devraiet vous intéresser. Résistantes, très pratiques, elles embarquent un tas de fonctionnalités, depuis la cardiofréquence jusqu’au GPS.

Découvrez le comparatif entre ces 2 petits bijoux de technologie.

Caractéristiques :

Tout d’abord, comparons les caractéristiques principales des deux produits :

Caractéristique Apple Watch SE Apple Watch Series 8 Compatible avec iOS iOS Autonomie en veille Jusqu’à 18 heures Jusqu’à 1 jour Taille du cadran 40 mm 45 mm Matière du bracelet Fluoroélastomère Fluoroélastomère Appels via bluetooth Micro et haut parleur intégrés à la montre Micro et haut parleur intégrés à la montre Le + Boîtier en aluminium 100 % recyclé ! Nouveaux capteurs de températures, détection des accidents et appel au secours automatique

Performance et qualité

Les deux montres connectées d’Apple se distinguent par leurs performances et leur qualité :

Apple Watch SE

Compatible avec iOS et watchOS 9, à partir d’iOS 16. Non compatible avec Android.

Cadran de 40 mm de taille en aluminium, étanche jusqu’à 50 m. Ecran rétina OLED LTPO avec Force Touch, définition 368 x 448 pixels.

Bracelet en fluoroélastomère, taille adaptable à S/M ou M/L, interchangeable. Poids de 32 g.

Autonomie en veille de 18 heures, chargement par câble magnétique, mode économie d’énergie disponible.

Notification et envoi de SMS, appels via Bluetooth avec micro et haut-parleur intégrés. Emails, agenda, et notifications réseaux sociaux disponibles.

Suivi et analyse du sommeil, distance parcourue, fréquence cardiaque, calcul des calories brûlées, détection des chutes et appels d’urgence.

GPS au poignet, paiement sans contact (Apple Pay), musique/podcast, trouver son téléphone, lampe torche, météo.

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC, AirPlay.

Livré avec un câble USB et un câble de charge magnétique par USB-C.

Apple Watch Series 8

Compatible avec iOS et watchOS 9, à partir d’iOS 16. Non compatible avec Android.

Cadran de 40 mm de taille en aluminium, étanche jusqu’à 50 m. Ecran rétina OLED LTPO avec Force Touch, définition 368 x 448 pixels.

Bracelet en fluoroélastomère, taille adaptable à S/M ou M/L, interchangeable. Poids de 32 g.

Autonomie en veille jusqu’à 18 heures, chargement par câble magnétique. Mode Economie d’énergie disponible.

Notification et envoi de SMS, appels via bluetooth avec micro et haut-parleur intégrés. Emails, agenda, et notifications réseaux sociaux disponibles.

Suivi et analyse du sommeil, distance parcourue, fréquence cardiaque, calcul des calories brûlées, détection des chutes et appels d’urgence.

GPS au poignet, paiement sans contact (Apple Pay), musique-podcast, trouver son téléphone, lampe torche, météo.

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC, AirPlay.

Livré avec 1 câble USB et 1 câble de charge magnétique par USB-C.

Différences et similitudes

Voici ce qui différencie réellement ces deux modèles.

Caractéristiques Apple Watch SE Apple Watch Series 8 Taille du cadran 40 mm 45 mm Autonomie en veille Jusqu’à 18 heures Jusqu’à 1 jour Le + Boîtier en aluminium 100 % recyclé ! Nouveaux capteurs de températures, détection des accidents et appel au secours automatique

Le principal avantage de l’Apple Watch Series 8 est son autonomie qui est nettement supérieure à celle de l’Apple Watch SE. Elle est également plus grande avec un cadran de 45 mm.

Enfin, elle est dotée de nouveaux capteurs de températures, de la détection des accidents et d’un appel au secours automatique. Cette fonctionnalité supplémentaire justifie la différence de prix.

Prix

L’Apple Watch SE est vendue 299.00€, alors que l’Apple Watch Series 8 est vendue 531.00€.

Le rapport qualité/prix est donc nettement plus avantageux pour l’Apple Watch SE.

Inconvénients

Apple Watch SE

Non compatible avec Android

Autonomie en veille limitée

Pas de capteurs de températures, de détection des accidents ou d’appel au secours automatique.

Apple Watch Series 8

Non compatible avec Android

Prix relativement élevé

De nombreux utilisateurs de l’Apple Watch Series 8 sont satisfaits de sa performance, de sa qualité et de ses fonctionnalités supplémentaires, comme le rappelle le journaliste en ligne et influenceur technologique Shane Schick : « De tous les produits que j’ai testés cette année, Apple Watch Series 8 est mon préféré. Les fonctionnalités supplémentaires, comme l’appel d’urgence et les capteurs de température, en font un produit exceptionnel. »

Verdict final

Au final, les Apple Watch SE et Series 8 sont des produits très différents. Alors que les deux montres connectées offrent de nombreuses fonctionnalités, l’Apple Watch SE se démarque par son excellent rapport qualité/prix et sa compatibilité avec iOS, alors que l’Apple Watch Series 8 est une montre connectée plus avancée, dotée d’une autonomie supérieure et d’un appel d’urgence et d’un capteur de température.

Si vous cherchez une montre connectée de qualité à un prix raisonnable et compatible avec iOS, l’Apple Watch SE est un excellent choix. Par contre, si vous recherchez une montre connectée plus avancée avec des fonctionnalités supplémentaires, alors l’Apple Watch Series 8 est ce qu’il vous faut.