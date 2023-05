Comparatif : Bose Portable Smart Speaker vs. Sonos Move

Vous cherchez une enceinte portable de qualité pour écouter vos musiques préférées où que vous soyez ? Vous êtes au bon endroit !

Dans ce comparatif, nous mettrons en lumière les caractéristiques, performances, avantages et inconvénients des deux produits Bose Portable Smart Speaker et Sonos Move. Poursuivez la lecture pour savoir lequel est fait pour vous !

Aperçu rapide

Bose Portable Smart Speaker Sonos Move Prix (€) 359.00 449.00 Autonomie (h) 12 10 Étanchéité Résiste aux éclaboussures Non étanche Connectivité Bluetooth, Wifi Bluetooth, Wifi, Airplay Assistant vocal Alexa et Google intégrés Alexa et Google intégrés Poids (kg) 1,1 3

Caractéristiques et performances

Bose Portable Smart Speaker

Autonomie jusqu’à 12h

Résistance aux éclaboussures (IPX4)

Diffusion du son à 360° autour de l’enceinte

Fonctionne sur secteur et batterie

Connectivité : Bluetooth, Wifi

Assistant vocal intégré : Alexa et Google Assistant

Dimensions : 14.1 x 25.8 x 14.1 cm

Poids : 1,1 kg

“Design tubulaire en plastique massif, grille en aluminium pour les haut-parleurs, s’intègre bien dans diverses décorations.”

Sonos Move

Autonomie jusqu’à 10h

Non étanche

Fonctionne sur secteur et batterie

Connectivité : Bluetooth, Wifi, Airplay

Assistant vocal intégré : Alexa et Google Assistant

Egaliseur : ajustement des basses et des aigus

Poignée de transport

Dimensions : 16 x 24 x 12.5 cm

Poids : 3,0 kg

“Bonne qualité audio générale et son chaleureux, fabrication impeccable, résistante à l’eau et anti-chocs.”

Comparaison des fonctionnalités

Avantages

Bose Portable Smart Speaker : Plus légère, meilleure autonomie, résistance aux éclaboussures, diffusion du son à 360°, prix plus abordable.

: Plus légère, meilleure autonomie, résistance aux éclaboussures, diffusion du son à 360°, prix plus abordable. Sonos Move : Connectivité Airplay en plus du Bluetooth et Wifi, égaliseur pour ajustement des basses et des aigus, poignée de transport.

Inconvénients

Bose Portable Smart Speaker : Pas d’égaliseur, pas de connectivité Airplay.

: Pas d’égaliseur, pas de connectivité Airplay. Sonos Move : Poids plus élevé, moins bonne autonomie, non étanche, prix plus élevé.

Similitudes

Les deux enceintes portables sont dotées de connectivités similaires (Bluetooth et Wifi), fonctionnent sur secteur et batterie, et intègrent les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.

Rapport qualité/prix

La Bose Portable Smart Speaker présente un meilleur rapport qualité/prix en raison de son prix plus abordable (359 € contre 449 € pour la Sonos Move) et de ses fonctionnalités satisfaisantes. Cependant, la Sonos Move offre plus de connectivité (avec Airplay) et un égaliseur intégré.

Verdict

Si vous recherchez une enceinte portable légère avec une bonne autonomie et un prix plus abordable, la Bose Portable Smart Speaker est un excellent choix. Elle est idéale pour ceux qui aiment emporter leur musique partout avec eux et qui veulent une enceinte résistante aux éclaboussures.

En revanche, si vous êtes prêt à dépenser plus et que vous préférez une enceinte avec une meilleure qualité sonore, un égaliseur intégré et des options de connectivité supplémentaires, la Sonos Move pourrait être une meilleure option pour vous. Gardez cependant à l’esprit qu’elle est plus lourde et moins pratique à transporter.

Dans l’ensemble, le choix dépend de vos besoins et de votre budget. Les deux enceintes portables offrent des caractéristiques intéressantes, mais la Bose Portable Smart Speaker semble présenter un meilleur rapport qualité/prix pour la majorité des utilisateurs.