Comparatif : Casque Bose QuietComfort 35 II vs Casque Bose QuietComfort 45

Vous recherchez le meilleur casque à réduction de bruit sans fil pour vous accompagner partout ?

Nous avons le plaisir de vous présenter le comparatif entre le Casque sans fil Bose à Réduction de Bruit QuietComfort 35 II et le Casque à réduction de bruit sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 45. Nous avons étudié minutieusement les caractéristiques et performances de chaque produit pour vous aider à déterminer celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Description des produits

Bose Quiet Comfort 45

Le Bose Quiet Comfort 45 est un casque circum-aural à arceau qui offre des fonctionnalités avancées, notamment un contrôle de volume, un contrôle iPhone et GSM et une extension de câble. Il est conçu pour être utilisé à la maison et en déplacement grâce à sa réduction de bruit active et à sa touche Action pour changer rapidement et facilement de mode de réduction des bruits ambiants. Le casque est également connecté et compatible avec l’Assistant Google. Il est équipé d’une sortie audio Jack Stéréo 3.5 mm et d’un câble de charge USB Type C.

Bose Quiet Comfort 35

Le Bose Quiet Comfort 35 est un casque Hi-Fi à arceau qui offre des fonctionnalités avancées, notamment un contrôle de volume, un contrôle iPhone et GSM et un double microphone avec réduction de bruit pour un son plus clair durant les appels. Il est conçu pour être utilisé à la maison et en déplacement grâce à sa réduction de bruit active et à sa touche Action pour changer rapidement et facilement de mode de réduction des bruits ambiants. Le casque est également connecté et compatible avec l’Assistant Google. Il est équipé d’une batterie Lithium-Ion et d’un câble casque détachable 1.2 m.

Caractéristiques

Caractéristique Bose Quiet Comfort 45 Bose Quiet Comfort 35 Type de casque / écouteurs Arceau Circum-aural Casque Hi-Fi Fonctionnalités casque Contrôle de volume, Contrôle iPhone et GSM, Casque avec une extension de câble Contrôle de volume, Contrôle iPhone et GSM Usages Nomade Nomade Isolation Phonique Réduction de bruit active Réduction de bruit active Réducteur de bruit Oui La touche Action permet de changer rapidement et facilement de mode de réduction des bruits ambiants Oui 3 niveaux de réduction de bruit Connecté Oui Oui Communication sans fil Bluetooth Bluetooth Portée maximale 9 m 10 m Assistant vocal compatible Assistant Google Non Assistant vocal intégré Assistant Google Assistant Google Mode de connexion Sans fil Sans fil Sortie(s) audio 1 Jack Stéréo 3.5 mm – Alimentation Câble de charge USB Type C Batterie Lithium-Ion, Jusqu’à 20 heures d’autonomie par cycle de charge Câble USB Type C Câble casque détachable 1.2 m Stérilisateur UV antibactérien Non Non Coloris Noir Gris Largeur du produit 15,7 cm 17 cm Profondeur 7,62 cm 8,13 cm Hauteur du produit 18,4 cm 18 cm Poids du produit 440 g 309 g

Avantages et inconvénients

Avantages Bose Quiet Comfort 45

Contrôle de volume, contrôle iPhone et GSM et extension de câble.

Réduction de bruit active et touche Action pour changer rapidement et facilement de mode de réduction des bruits ambiants.

Connecté et compatible avec l’Assistant Google.

Sortie audio Jack Stéréo 3.5 mm et câble de charge USB Type C.

Inconvénients Bose Quiet Comfort 45

Pas d’alimentation sans fil.

Pas de stérilisateur UV antibactérien.

Le prix plus élevé que le Bose Quiet Comfort 35.

Avantages Bose Quiet Comfort 35

Contrôle de volume, contrôle iPhone et GSM.

Réduction de bruit active et touche Action pour changer rapidement et facilement de mode de réduction des bruits ambiants.

Connecté et compatible avec l’Assistant Google.

Batterie Lithium-Ion et câble casque détachable 1.2 m.

Prix plus abordable que le Bose Quiet Comfort 45

Inconvénients Bose Quiet Comfort 35

Pas de sortie audio Jack Stéréo 3.5 mm.

Pas de stérilisateur UV antibactérien.

Portée moindre que le Bose Quiet Comfort 45

Conclusion

Lorsque l’on compare le Casque sans fil Bose à Réduction de Bruit QuietComfort 35 II et le Casque à réduction de bruit sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 45, on remarque que les deux produits sont très similaires et proposent des fonctionnalités avancées telles que la réduction de bruit active et la connectivité à l’Assistant Google.

La principale différence entre les deux produits réside dans leur prix, le Bose Quiet Comfort 45 étant plus cher que le Bose Quiet Comfort 35. Néanmoins, le Bose Quiet Comfort 45 est plus performant que le Bose Quiet Comfort 35, avec une plus grande portée et des fonctionnalités supplémentaires. En conclusion, si vous recherchez le meilleur casque sans fil à réduction de bruit, le Bose Quiet Comfort 45 est le produit le plus adapté à vos besoins.