Vous souhaitez un casque audio qui offre une qualité d’écoute exceptionnelle, un silence profond et un confort durable? Alors le Bose Quietcomfort 45 et le Bose Noise Cancelling Headphones 700 sont faits pour vous.

Caractéristiques des casques

Bose Quietcomfort 45

Casque extra-auriculaire

Technologie de connectivité sans fil

Technologie de communication sans fil Bluetooth

Résistant à la transpiration

Étui de protection et câble inclus

Matériaux : nylon et simili cuir

Prix : 249,99€

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Casque circum-auriculaire

Technologie de connectivité sans fil

Technologie de communication sans fil Bluetooth

Contrôle du volume

Bose Noise Cancelling Headphones 700, guide de démarrage rapide inclus

Matériau : acier inoxydable

Prix : 319,99€

Bose Noise Cancelling Headphones 700 – Casque Bluetooth sans fil Supra-Aural avec Microphone Intégré pour des Appels Clairs et le Contrôle vocal via Alexa, Argent Casque à réduction de bruit ultra-puissant : 11 niveaux de réduction active de bruit vous permettent de profiter de la musique, des podcasts, des vidéos et des appels, sans distraction. Un son incroyable : des détails clairs et précis. Des basses profondes et pleines. Ce casque sans fil produit un son captivant et réaliste, plein et équilibré, quel que soit le volume. Capture vocale inégalée : un système de microphones révolutionnaire s’adapte aux environnements bruyants et venteux afin de restituer votre voix avec une clarté incroyable lors de vos appels. Gardez la tête haute et les mains libres : avec un accès simplifié aux assistants vocaux tels que l’Assistant Google et Alexa pour écouter de la musique, trouver son chemin, connaître les prévisions météo et plus encore. De plus, grâce aux commandes tactiles intuitives sur les écouteurs, vous pouvez rester connecté(e) sans jamais toucher votre téléphone. Confort et design haut de gamme : avec son arceau épuré en acier inoxydable d’une grande légèreté et ses écouteurs inclinés, vous pouvez porter ce casque Bluetooth pendant des heures. Jusqu’à 20 heures de musique non-stop : profitez de 20 heures d’autonomie sur une seule charge. Accès à Spotify en une seule commande : reprenez instantanément votre session Spotify ou découvrez de nouveaux morceaux en maintenant votre doigt sur l’écouteur droit. Actuellement disponible uniquement lorsque vous utilisez les appareils iOS avec votre casque. Association avec une barre de son Bose : utilisez la technologie SimpleSync pour appairer ce casque Bluetooth sans fil à une barre de son Bose Smart Soundbar 500 ou 700 pour une expérience d’écoute personnelle. Appel entre deux appareils Alexa : utilisez ce casque à réduction de bruit sans fil pour passer un appel vers un appareil intelligent Bose ou Amazon Echo grâce à l’application mobile Alexa. Temps de charge de la batterie: jusqu'à 2,5 heures 399,95 € 319,99 € -20%

Performances et qualité

Bose Quietcomfort 45

Le casque Bose Quietcomfort 45 est doté d’une technologie de réduction de bruit très efficace qui vous permet d’écouter votre musique, des podcasts, des vidéos et des appels sans distraction. Sa technologie acoustique TriPort offre un son riche et profond tandis que sa technologie d’égalisation active optimisée en fonction du volume équilibre les basses pour offrir un son de qualité. De plus, vous pouvez choisir entre le mode Quiet pour une réduction de bruit totale et le mode Aware pour pouvoir entendre votre musique et les bruits environnants à la fois.

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 propose 11 niveaux de réduction de bruit qui vous permettent de profiter d’une musique incroyablement claire et détaillée. Sa technologie de microphones révolutionnaire s’adapte aux environnements bruyants et venteux pour restituer votre voix avec une clarté incomparable. De plus, vous pouvez accéder aux assistants vocaux comme l’Assistant Google et Alexa, et utiliser des commandes tactiles intuitives pour mieux contrôler votre musique.

Fonctionnalités et avantages

Bose Quietcomfort 45

Réduction de bruit ultra-efficace

Son riche et profond

Mode Quiet et mode Aware

Concept ergonomique et durable

Jusqu’à 24 heures d’autonomie

Bose Noise Cancelling Headphones 700

11 niveaux de réduction de bruit

Son clair et précis

Microphones performants

Commandes tactiles intuitives

Accès simplifié aux assistants vocaux

Jusqu’à 20 heures d’autonomie

Accès rapide à Spotify

Association à une barre de son Bose

Appel entre deux appareils Alexa

SOULWIT Coussinets d'oreille, Oreillette de Remplacement pour Bose 700 (NC700) Casque Circumauriculaire, Couverts en Cuir Protéine, Supression de Bruit Mousse à Mémoire, Épaisseur Ajoutée(Noir) 🎧COMPATIBILITÉ: S'adapte parfaitement aux écouteurs sans fil Bose 700 à réduction de bruit UNIQUEMENT ! Veuillez confirmer votre modèle de casque avant l'achat. 🎧Durabilité robuste: fabriqués avec de la mousse d'isolation phonique à haute densité et du cuir protéiné plus doux de haute qualité, nos coussinets d'oreille à couture supplémentaire scelleront brillamment autour de vos oreilles, ce qui trouve l'équilibre parfait entre confort et isolation phonique. 🎧INSTALLATION IMPECCABLE: Outre les coussinets d'oreille et une paire de canevas, vous obtiendrez un outil en plastique, rendant toute l'installation facile et rapide (généralement 3 minutes). 🎧Son amélioré: vos anciens coussinets affectent négativement la qualité sonore de vos écouteurs, tandis que nos coussinets précisément modélisés n'affecteront pas les performances sonores de vos écouteurs et donneront à votre casque un aspect neuf. 🎧NOUS CONTINUONS DE développer des oreillettes plus professionnelles et ergonomiques. Veuillez nous contacter à tout moment s'il y a un problème avec votre achat. 27,95 €

Différences et similitudes

Caractéristique Bose Quietcomfort 45 Bose Noise Cancelling Headphones 700 Type de casque Extra-auriculaire Circum-auriculaire Réduction de bruit Mode Quiet et mode Aware 11 niveaux Autonomie 24 heures 20 heures Commandes tactiles Non Oui Accès aux assistants vocaux Non Oui Accès à Spotify Non Oui Association à une barre de son Bose Non Oui Appel entre deux appareils Alexa Non Oui Prix 249,99€ 319,99€

Rapport qualité/prix

Le Bose Quietcomfort 45 et le Bose Noise Cancelling Headphones 700 offrent une qualité sonore exceptionnelle, une réduction de bruit très efficace et une autonomie conséquente. Le Bose Quietcomfort 45 est légèrement moins cher et offre un bon rapport qualité/prix. Toutefois, le Bose Noise Cancelling Headphones 700 propose des fonctionnalités supplémentaires telles que des commandes tactiles intuitives, un accès simplifié aux assistants vocaux et un accès rapide à Spotify. Nous pensons donc que le Bose Noise Cancelling Headphones 700 offre un meilleur rapport qualité/prix.

Inconvénients

Bose Quietcomfort 45

Livré sans chargeur USB

Pas d’accès aux assistants vocaux et pas de commandes tactiles

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Pas de contrôle du volume

Accès à Spotify uniquement sur appareils iOS

Selon l’utilisation que vous souhaitez en faire et votre budget, le Bose Quietcomfort 45 et le Bose Noise Cancelling Headphones 700 sont deux très bons casques sans fil à réduction de bruit qui offrent une qualité sonore supérieure. Les deux produits sont confortables et durables grâce à leur conception ergonomique.

Si vous recherchez un casque à réduction de bruit abordable, nous vous recommandons le Bose Quietcomfort 45.

Si vous êtes à la recherche d’un casque performant doté de fonctionnalités supplémentaires, le Bose Noise Cancelling Headphones 700 est l’idéal.