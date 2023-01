Comparatif casques Marshall : Major IV vs Monitor II ANC

Vous cherchez des casques d’écoute haute qualité mais vous ne savez pas lequel choisir ? Ne cherchez plus, nous comparons pour vous les performances du Casque Marshall Major IV et du Casque Marshall Monitor II ANC. Nous analyserons leurs caractéristiques, leur technologie, leurs fonctionnalités, leur qualité audio et leur rapport qualité/prix.

Caractéristiques

Le Casque Marshall Major IV est un casque supra-aural, c’est-à-dire qu’il se pose sur l’oreille. Il est équipé d’une autonomie totale de jusqu’à 80 heures et peut être chargé par induction pour une charge rapide de 15 minutes. Son kit mains-libres intégré permet de passer des appels. Sa réponse en fréquence est de 20 à 20 000 Hz et sa sensibilité est de 99 dB.

Le Casque Marshall Monitor II ANC est quant à lui un casque circum-aural qui englobe l’oreille, plus grand et plus confortable que le modèle précédent. Il propose une autonomie totale allant jusqu’à 45 heures et a une charge rapide de 15 minutes qui offre 5 heures d’autonomie. Sa technologie de réduction de bruit active (ANC) permet d’activer et désactiver la réduction de bruit selon vos besoins. Sa réponse en fréquence est de 20 à 20 000 Hz et sa sensibilité est de 96 dB.

Fonctionnalités et avantages

Les fonctionnalités communes des casques Marshall sont la technologie Bluetooth, la compatibilité avec les assistants vocaux et le microphone intégré pour passer des appels. Cependant, le Major IV est compatible avec un chargement par induction alors que le propose une réduction de bruit active.

Major IV :

– Autonomie totale jusqu’à 80 heures

– Charge rapide : 15min pour 15h d’utilisation

– Compatible chargement par induction

– Kit mains-libres

Monitor II ANC :

– Autonomie totale jusqu’à 45 heures

– Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) : jusqu’à 30 heures

– Réduction de bruit active

– Mode bruit ambiant

Rapport qualité/prix

Major IV :

Le Casque Marshall Major IV est vendu à 149,99 euros et offre une bonne autonomie et une qualité audio satisfaisante. Il est léger et pliable, ce qui le rend facile à transporter. Il propose également une connectivité Bluetooth stable ce qui en fait un bon choix pour les utilisateurs occasionnels.

Monitor II ANC :

Le Casque Marshall Monitor II ANC plus cher, à 299,99 euros, possède une meilleure qualité audio grâce à sa réduction de bruit active et son mode bruit ambiant qui permet d’entendre mieux les sons ambiants. Enfin il est conçu pour être plus confortable à porter grâce aux oreillettes pivotantes.

Major IV Monitor II ANC Prix 149.99 € 299.99 € Autonomie totale Jusqu’à 80 heures Jusqu’à 45 heures Réduction du bruit ? Non Oui Mode bruit ambiant ? Non Oui

Par rapport à son prix, le Major IV est un bon investissement pour les utilisateurs occasionnels qui recherchent un casque d’écoute de qualité avec une bonne autonomie et une connectivité Bluetooth stable. Si vous recherchez une qualité audio supérieure avec une réduction de bruit active et un mode bruit ambiant, alors le Monitor II ANC est le casque qui vous convient le mieux.

Verdict :

Le Casque Marshall Major IV offre une bonne autonomie de jusqu’à 80 heures grâce à sa charge par induction et son kit mains-libres intégré.

L Casque Marshall Monitor II ANC est plus cher mais propose une meilleure qualité audio et une réduction de bruit active. Il est donc conseillé aux utilisateurs exigeants qui recherchent un casque plus performant et qui peuvent se permettre d’investir un peu plus d’argent.