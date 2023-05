Comparatif entre Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro : lequel choisir ?

Vous êtes à la recherche du smartphone idéal pour vous accompagner au quotidien ?

Les nouveaux Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro promettent une expérience Android optimisée, un appareil photo de qualité et des performances optimales. Mais lequel vous convient le mieux ?

Nous avons comparé ces deux smartphones pour vous aider à faire le meilleur choix selon vos besoins et votre budget.

Google Pixel 7 : le smartphone parfait à un prix abordable

Caractéristiques

SoC : Google Tensor S2

Design : Boîtier d’appareil photo à l’arrière, résistance à l’eau et à la poussière IP68, cadre mat, verre de couverture Corning Gorilla Glass Victus

Couleurs disponibles : Snow (blanc), Obsidian (noir), Lemongrass

Écran : OLED de 6,3 pouces, taux de rafraîchissement de 90Hz, résolution Full HD+ (2400 x 1080)

Matériel : 8 Go de RAM, options de stockage de 128 Go et 256 Go, pas de support microSD

Batterie : 4355mAh, charge rapide, charge sans fil et Battery Share

Appréciation générale : 4.5/5

Appréciation du testeur : 9

Performance et qualité

Le Pixel 7 offre des performances solides grâce à son SoC Google Tensor S2. L’écran OLED de 6,3 pouces affiche une résolution Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et une luminosité maximale de 1052 nits. La qualité d’affichage est très bonne avec un score de 8 sur 10.

L’autonomie du Pixel 7 est également supérieure à celle du Pixel 7 Pro, avec une autonomie polyvalente de 14 h 43 min et une autonomie en streaming vidéo de 15 h 8 min.

Appareil photo

Le Pixel 7 dispose d’un appareil photo principal de qualité, avec un capteur ultra-angle de mégapixels et un mode nuit performant. La qualité photo en haute luminosité est excellente (9 sur 10) et reste très bonne en faible luminosité (9 sur 10). La qualité en vidéo est également satisfaisante avec un score de 8 sur 10.

Avantages et inconvénients

Les plus:

Rapport qualité-prix

Format idéal

Qualité photo

Bel écran

Autonomie en hausse

Les moins:

Manque relatif d’innovations logicielles

Support des nouvelles versions d’Android limité à trois ans

Charge un peu lente

Google Pixel 7 Pro : le smartphone haut de gamme aux performances impressionnantes

Caractéristiques

SoC : Google Tensor G2

Design : Boîtier d’appareil photo à l’arrière, résistance à l’eau et à la poussière IP68, cadre en aluminium poli, verre de couverture Corning Gorilla Glass Victus

Couleurs disponibles : Snow (blanc) et Hazel

Écran : LTPO OLED de 6,7 pouces, taux de rafraîchissement de 120Hz, résolution Quad HD+ (3120 x 1440)

Matériel : 12 Go de RAM, options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go, pas de support microSD

Batterie : 5000mAh, charge rapide, charge sans fil et Battery Share

Appréciation générale : 4.5/5

Appréciation du testeur : 9

Performance et qualité

Le Pixel 7 Pro tire parti de son SoC Google Tensor G2 pour offrir des performances supérieures à celles du Pixel 7. Son écran LTPO OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Quad HD+ offre une qualité d’affichage exceptionnelle (10 sur 10) et une luminosité maximale de 1135 nits.

Cependant, l’autonomie du Pixel 7 Pro est légèrement inférieure à celle du Pixel 7, avec une autonomie polyvalente de 14 h 7 min et une autonomie en streaming vidéo de 14 h 26 min.

Appareil photo

Comparable à celui du Pixel 7, l’appareil photo principal du Pixel 7 Pro présente également un capteur ultra-angle de mégapixels et un mode nuit performant. La qualité photo en haute et faible luminosité est élevée (9 sur 10 pour les deux), tandis que la qualité en vidéo est identique au Pixel 7 avec un score de 8 sur 10.

Avantages et inconvénients

Les plus:

Design original et haut de gamme

Écran très lumineux

Performances suffisantes

Fonctionnalités inédites et support logiciel

Bloc caméra impressionnant

Les moins:

Qualité des haut-parleurs

Autonomie un peu juste

Charge lente

Comparatif : Pixel 7 vs Pixel 7 Pro

Caractéristiques Pixel 7 Pixel 7 Pro SoC Google Tensor S2 Google Tensor G2 Design Boîtier d’appareil photo, cadre mat Boîtier d’appareil photo, cadre en aluminium poli Résistance IP68 IP68 Couleurs disponibles Snow (blanc), Obsidian (noir), Lemongrass Snow (blanc), Hazel Écran OLED 6,3 pouces, 90Hz, Full HD+ LTPO OLED 6,7 pouces, 120Hz, Quad HD+ Luminosité écran 1052 cd/m² 1135 cd/m² Taux de contraste (ANSI) 999999:1 999999:1 Résolution écran 416 ppp 512 ppp RAM 8 Go 12 Go Stockage 128 Go / 256 Go 128 Go / 256 Go / 512 Go Support microSD Non Non Batterie 4355mAh 5000mAh Autonomie polyvalente 14 h 43 min 14 h 7 min Autonomie streaming vidéo 15 h 8 min 14 h 26 min Qualité d’affichage 8 10 Qualité photo Haute luminosité : 9, Faible luminosité : 9 Haute luminosité : 9, Faible luminosité : 9 Qualité en vidéo 8 8 Charge rapide Oui Oui Charge sans fil Oui Oui Battery Share Oui Oui

Verdict

Le Google Pixel 7 est sans doute l’un des meilleurs smartphones de l’année offrant un format parfait, un écran de qualité, une très bonne autonomie et une excellente partition logicielle. Cependant, il présente quelques inconvénients, dont un manque relatif d’innovations logicielles et un support des nouvelles versions d’Android limité à trois ans.

Le Google Pixel 7 Pro coche presque toutes les cases d’un smartphone haut de gamme. Il offre une qualité de fabrication irréprochable, un superbe écran, des performances solides et un bloc caméra polyvalent et impressionnant. Toutefois, son autonomie moyenne, sa recharge lente et la qualité des haut-parleurs sont des points faibles.

Si votre budget vous le permet, le Pixel 7 Pro offre une expérience plus complète avec son design haut de gamme et ses performances supérieures. Toutefois, pour ceux qui recherchent un excellent rapport qualité-prix sans sacrifier la qualité, le Pixel 7 est un choix judicieux et abordable.