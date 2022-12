Si vous êtes à la recherche d’un casque audio de qualité pour écouter de la musique ou passer des appels, vous allez vite réaliser qu’il existe une multitude de produits sur le marché. Deux des modèles les plus populaires sont le Bose Headphones 700 et le Sony WH-1000XM4.

Dans ce comparatif, nous examinerons de plus près les deux produits afin de vous aider à déterminer lequel est le plus adapté à vos besoins et à votre budget.

Caractéristiques

Bose Headphones 700

Prix : 319,99€

Couleur : noir

Type de casque : circum-auriculaire

Technologie de connectivité : sans fil

Technologie de communication sans fil : Bluetooth

Caractéristique spéciale : contrôle du volume

Composants inclus : Bose Noise Cancelling Headphones 700, guide de démarrage rapide

Tranche d’âge : adulte

Matériau : acier inoxydable

Dimensions : 20,3 cm (H) x 16,5 cm (L) x 5,1 cm (P)

Casque à réduction de bruit ultra-puissant : 11 niveaux de réduction active de bruit

Un son incroyable : des détails clairs et précis, des basses profondes et pleines

Capture vocale inégalée : système de microphones révolutionnaire s’adapte aux environnements bruyants et venteux

Gardez la tête haute et les mains libres : accès aux assistants vocaux (Google, Alexa, etc.), commandes tactiles intuitives

Confort et design haut de gamme : arceau léger en acier inoxydable, écouteurs inclinés

Jusqu’à 20 heures de musique non-stop

Accès à Spotify en une seule commande

Association avec une barre de son Bose

Appel entre deux appareils Alexa

Sony WH-1000XM4

Prix : 279,00€

Couleur : noir

Type de casque : supra-auriculaire

Technologie de connectivité : sans fil

Technologie de communication sans fil : Bluetooth

Caractéristique spéciale : pliable, isolation du bruit, suppression du bruit, fonction microphone, contrôle du téléphone universel

Composants inclus : câble de recharge USB et housse de rangement

Tranche d’âge : adulte

Prise casque : jack 3,5 mm

La meilleure réduction de bruit du marché avec intelligence artificielle

Mode Ambient Sound : personnalisable sur 20 niveaux

Plus de réglages intelligents

Bluetooth multipoint

Jusqu’à 30 heures d’autonomie avec la réduction de bruit active

Fonction charge rapide (15 minutes = 8 heures de lecture)

Détection de port

Compatible Hi-Res Audio Wireless et 360 Reality Audio

Accès à votre assistant vocal

Diaphragme : 40 mm, dôme (bobine mobile CCAW)

Performance et qualité

Bose Headphones 700

Les écouteurs Bose Headphones 700 ont une qualité audio supérieure. Le son qu’ils produisent est clair, précis et réaliste, quel que soit le volume. De plus, ils possèdent 11 niveaux de réduction active de bruit, ce qui vous permet de vous immerger totalement dans votre musique, vos podcasts, vos vidéos et vos appels tout en bénéficiant d’une expérience d’écoute riche et profonde. Le système de microphones révolutionnaire offre une capture vocale inégalée et permet de restituer votre voix avec une clarté incroyable.

Sony WH-1000XM4

Le Sony WH-1000XM4 est un casque à réduction de bruit de qualité supérieure qui est doté de la meilleure réduction de bruit du marché avec intelligence artificielle. Grâce à cette technologie, vous pouvez vous immerger totalement dans votre musique et profiter d’une qualité sonore exceptionnelle. Les écouteurs sont également dotés d’un mode Ambient Sound personnalisable sur 20 niveaux, ce qui vous permet de rester à l’écoute de votre environnement. De plus, grâce à la technologie Hi-Res Audio Wireless, vous pouvez profiter d’un son haute résolution et de la technologie 360 Reality Audio pour une expérience immersive comme si vous étiez en studio ou sur scène.

Fonctionnalités et avantages

Bose Headphones 700

Accès aux assistants vocaux Google et Alexa

Commandes tactiles intuitives sur les écouteurs

Arceau léger en acier inoxydable

Écouteurs inclinés pour un meilleur confort

Jusqu’à 20 heures d’autonomie sur une seule charge

Accès à Spotify en une seule commande

Association avec une barre de son Bose

Appel entre deux appareils Alexa

Sony WH-1000XM4

La meilleure réduction de bruit du marché avec intelligence artificielle

Mode Ambient Sound personnalisable sur 20 niveaux

Plus de réglages intelligents grâce à l’application Sony | Headphones Connect

Bluetooth multipoint pour changer d’écoute facilement et rapidement entre votre smartphone, votre tablette et votre PC

Jusqu’à 30 heures d’autonomie avec la réduction de bruit active

Fonction charge rapide (15 minutes = 8 heures de lecture)

Détection de port : met en pause automatiquement votre musique quand vous retirez votre casque

Compatible Hi-Res Audio Wireless et 360 Reality Audio

Accès à votre assistant vocal d’une simple pression sur une touche

Différences et similitudes

Bien que les deux produits offrent des performances et des caractéristiques de qualité supérieure, il existe quelques différences notables entre le Bose Headphones 700 et le Sony WH-1000XM4.

Caractéristiques Bose Headphones 700 Sony WH-1000XM4 Type de casque Circum-auriculaire Supra-auriculaire Réduction de bruit 11 niveaux 20 niveaux Autonomie Jusqu’à 20 heures Jusqu’à 30 heures Fonctionnalités Association avec une barre de son Bose, Appel entre deux appareils Alexa Mode Ambient Sound personnalisable,

Fonction charge rapide,

Détection de port,

Compatible Hi-Res Audio Wireless et 360 Reality Audio,

Accès à votre assistant vocal

Prix

Le Bose Headphones 700 est vendu à 319,99€, tandis que le Sony WH-1000XM4 est vendu à 279,00€.

Inconvénients

Bose Headphones 700

Pas de contrôle du volume intégré.

Pas de mode Ambient Sound.

Pas de fonction charge rapide.

Sony WH-1000XM4

Livré sans câble de recharge compatible USB-C.

L’interface utilisateur de l’application Sony | Headphones Connect peut être un peu confuse pour certains utilisateurs.

A vous de choisir

Les Bose Headphones 700 et le Sony WH-1000XM4 sont des casques audio de qualité supérieure qui offrent des performances exceptionnelles et des caractéristiques innovantes.

Si vous êtes à la recherche d’un casque qui offre des fonctionnalités avancées telles que l’accès aux assistants vocaux, le contrôle du volume et la réduction du bruit, le Bose Headphones 700 pourrait être une bonne option.

Cependant, si vous souhaitez des fonctionnalités plus avancées telles que le mode Ambient Sound personnalisable et la fonction charge rapide, pour un prix relativement accessible, le Sony WH-1000XM4 est le modèle qu’il vous faut.

Quel que soit le produit que vous choisissez, vous profiterez d’une qualité sonore exceptionnelle.