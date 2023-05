Comparatif : Google Pixel 7 vs Google Pixel 6

Vous cherchez à acheter un nouveau smartphone et vous hésitez entre le Google Pixel 7 et le Google Pixel 6 ? Vous êtes au bon endroit ! Notre comparatif détaillé vous aidera à faire le meilleur choix en fonction de vos besoins et de votre budget.

Caractéristiques techniques

Google Pixel 7

Dimensions : 155,6 mm de hauteur x 76,6 mm de largeur x 8,7 mm de profondeur

Poids : 197 g

Écran : 6,3 pouces OLED FHD+ (1080 x 2400 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz

Processeur : Google Tensor G2

Mémoire vive (RAM) : 8 Go

Stockage : 128 Go / 256 Go

Caméra arrière : capteur grand angle de 50 Mpx et appareil photo ultra grand angle de 12 Mpx

Caméra frontale : 10,8 Mpx

Batterie et recharge :

Capacité minimum de 4 270 mAh, capacité standard de 4 355 mAh ;

Recharge rapide (jusqu’à 50 % en environ 30 minutes) ;

Recharge sans fil rapide ;

Partage de batterie.

Autres caractéristiques : résistance à l’eau et à la poussière IP68, sécurité matérielle multicouche, déverrouillage par empreinte digitale et reconnaissance faciale.

Google Pixel 6

Dimensions : 158,6 mm de hauteur x 74,9 mm de largeur x 0,9 cm de profondeur

Poids : 206 g

Écran : 6,4 pouces OLED (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz

Processeur : Google Tensor

Mémoire vive (RAM) : 8 Go

Stockage : 128 Go

Caméra arrière : capteur principal de 50 Mpx et second capteur de 12 Mpx

Caméra frontale : 8 Mpx

Batterie : capacité de 4614 mAh, recharge sans fil

Comparatif des performances et de la qualité

Performances du processeur

Le Google Pixel 7 est équipé du nouveau processeur Google Tensor G2, tandis que le Pixel 6 utilise le Google Tensor. Le G2 étant une version améliorée du Tensor, il offre de meilleures performances.

Caméra

Les deux smartphones disposent d’une caméra arrière à double capteur. Cependant, le Pixel 7 possède un capteur grand-angle Quad Bayer de 50 Mpx avec technologie Octa PD et un appareil photo ultra grand angle de 12 Mpx, tandis que le Pixel 6 a un capteur principal de 50 Mpx et un second capteur de 12 Mpx. En conséquence, le Pixel 7 offre une meilleure qualité d’image et une plus grande polyvalence en matière de photographie.

Autonomie de la batterie

Le Google Pixel 7 a une capacité minimale de batterie de 4 270 mAh et une capacité standard de 4 355 mAh, ce qui lui confère une meilleure autonomie que le Pixel 6 et sa batterie de 4 614 mAh.

Avantages et inconvénients

Google Pixel 7

Avantages

Meilleures performances grâce au processeur Google Tensor G2

Caméra arrière plus polyvalente avec un capteur grand-angle Quad Bayer de 50 Mpx et un appareil photo ultra grand angle de 12 Mpx

Batterie avec une meilleure autonomie que celle du Pixel 6

Recharge rapide

Plus léger que le Pixel 6

Inconvénients

Plus cher que le Pixel 6

Google Pixel 6

Avantages

Plus abordable que le Pixel 7

Bonne qualité d’image avec le capteur principal de 50 Mpx et un second capteur de 12 Mpx

Inconvénients

Performances légèrement inférieures au Pixel 7 en raison du processeur Google Tensor

Moins de polyvalence en matière de photographie par rapport au Pixel 7

Comparatif des prix et rapport qualité/prix

Le Google Pixel 7 est plus cher que le Google Pixel 6. Cependant, il offre de meilleures performances, une caméra arrière plus polyvalente, et une autonomie de batterie supérieure.

Ainsi, si votre budget le permet, le Google Pixel 7 offre un meilleur rapport qualité/prix.

Tableau comparatif des particularités techniques

Caractéristiques Google Pixel 7 Google Pixel 6 Dimensions 155,6 x 76,6 x 8,7 mm 158,6 x 74,9 x 0,9 cm Poids 197 g 206 g Écran 6,3 pouces OLED FHD+ (1080 x 2400 pixels) 6,4 pouces OLED (2400 x 1080 pixels) Processeur Google Tensor G2 Google Tensor Mémoire vive (RAM) 8 Go 8 Go Stockage 128 Go / 256 Go 128 Go Caméra arrière 50 Mpx (grand angle) + 12 Mpx (ultra grand angle) 50 Mpx (principal) + 12 Mpx (second capteur) Caméra frontale 10,8 Mpx 8 Mpx Batterie 4 270 mAh (minimum), 4 355 mAh (standard) 4 614 mAh Recharge rapide Oui Non Recharge sans fil Oui Oui

Verdict

En fin de compte, le choix entre le Google Pixel 7 et le Google Pixel 6 dépendra de vos besoins et de votre budget. Si vous recherchez un smartphone offrant de meilleures performances, une caméra arrière plus polyvalente et une meilleure autonomie de batterie, le Google Pixel 7 est probablement le meilleur choix pour vous.

Cependant, si votre budget est limité et que vous êtes prêt à accepter des performances légèrement inférieures et une photographie moins polyvalente, le Google Pixel 6 reste un excellent choix qui offre un bon rapport qualité/prix.

Quel que soit votre choix, les deux smartphones offrent une expérience utilisateur de qualité avec l’écosystème Android et les fonctionnalités uniques des smartphones Google.