Comparatif Garmin Fenix 7 et Apple Watch Series 8

Vous recherchez la montre connectée idéale pour maximiser vos performances sportives, suivre votre santé au quotidien et simplifier votre vie ? Ne cherchez plus!

Nous avons comparé pour vous deux des meilleures montres connectées du marché: la Garmin Fenix 7 et l’Apple Watch Series 8. Découvrez leurs caractéristiques, performances, avantages et inconvénients pour faire le choix le plus adapté à vos besoins et à votre budget.

Garmin Fenix 7: le compagnon ultime des sportifs

La Garmin Fenix 7 est une montre haut de gamme spécialement conçue pour les sportifs exigeants. Elle offre une multitude de fonctionnalités dédiées aux activités physiques, ainsi qu’une autonomie exceptionnelle en mode GPS.

Caractéristiques principales

Prix : 599.00€

: 599.00€ Autonomie en GPS : 57 h

: 57 h Mode Veille : 18 j

: 18 j Temps de charge : 1,0 h

: 1,0 h Etanche jusqu’à : 100 m

: 100 m Cartographie intégrée : Musique

: Musique Fréquence cardiaque : Mesure les battements de votre coeur au repos comme pendant une activité.

: Mesure les battements de votre coeur au repos comme pendant une activité. Sport(s) possible(s): Vélo, Marche, Running, Triathlon, Escalade, Nage en eau libre, Natation, Fitness, Golf

Performances Sportives

Auto-pause

Altimètre

Oxymètre

Cartographie

VO2max

Repérage par satellite (GPS+GLONASS+GALILEO)

Détection d’incidents

Entraînement personnalisé

Suivi d’activité quotidienne

Nombre de pas

Nombre d’étages montés

Calories brûlées

Suivi du sommeil

Stress

Ecran et bracelet

Taille du cadran: 47 mm

Ecran: Couleur, transflectif, 240×240 pixels

Ecran tactile

Fond d’écran personnalisable

Poids de la montre: 79 g

Matière du bracelet: Silicone

Largeur du bracelet: 22,0 cm

Coloris: Gris

Notifications connectivité et applications

Notification: Vibration

Affichage de la notification: Complet

Bluetooth

Wifi

Application à utiliser: Garmin Connect

Autres applications compatibles: Strava

Options

Musique

Paiement sans contact (système sécurisé par code qui permet de payer uniquement comme avec une CB)

Avantages et inconvénients

Avantages

Autonomie exceptionnelle en mode GPS (57 h)

Etanche jusqu’à 100 m

Multitude de fonctionnalités dédiées aux activités physiques

Cartographie intégrée pour suivre un parcours en extérieur sans se perdre

Inconvénients

Prix élevé (599.00€)

Poids un peu plus lourd que l’Apple Watch Series 8 (79 g vs 39 g)

N’est pas compatible avec les systèmes Android

Apple Watch Series 8: la montre connectée polyvalente

L’Apple Watch Series 8 est une montre connectée haut de gamme conçue pour compléter l’écosystème iOS. Elle offre de nombreuses fonctionnalités pour le suivi de la santé, du sport et du bien-être, ainsi qu’un design élégant et léger.

Caractéristiques principales

Prix : 497.00€

: 497.00€ Autonomie en veille : Jusqu’à 1 jour

: Jusqu’à 1 jour Taille du cadran : 45 mm

: 45 mm Matière du cadran : Aluminium

: Aluminium Matière du bracelet : Fluoroélastomère

: Fluoroélastomère Etanchéité : jusqu’à 50 m

: jusqu’à 50 m Définition de l’écran : 396 x 484 pixels

: 396 x 484 pixels Technologie de l’écran: Ecran rétina OLED LTPO avec Force Touch

Suivi de santé et bien être

Suivi et analyse du sommeil

Distance parcourue

Fréquence cardiaque

ECG (électrocardiogramme)

Calcul des calories brûlées

Détection des chutes et appels d’urgence

Fonctionnalités quotidiennes

GPS au poignet

Paiement sans contact: Apple Pay, selon votre banque

Musique – podcast: Pilote la musique au poignet

Trouver son téléphone

Avantages et inconvénients

Avantages

Design élégant et léger (39 g)

Compatible avec iOS (watchOS 9)

ECG intégré pour suivre la santé cardiaque

Détection des chutes et appels d’urgence

Inconvénients

Autonomie en veille moins importante que la Garmin Fenix 7 (jusqu’à 1 jour vs 18 jours)

Etanchéité moindre (jusqu’à 50 m vs 100 m)

Prix élevé (497.00€)

N’est pas compatible avec les systèmes Android

Comparatif Garmin Fenix 7 et Apple Watch Series 8

Critères Garmin Fenix 7 Apple Watch Series 8 Prix 599.00€ 497.00€ Autonomie GPS 57 h N/A Mode Veille 18 j Jusqu’à 1 jour Etanche jusqu’à 100 m 50 m Taille du cadran 47 mm 45 mm Poids de la montre 79 g 39 g Cartographie intégrée Oui Non ECG intégré Non Oui

Verdict

Si vous recherchez une montre connectée axée sur les performances sportives et dotée d’une autonomie exceptionnelle, la Garmin Fenix 7 est le choix idéal pour vous. En revanche, si vous privilégiez une montre polyvalente, légère et élégante, compatible avec l’écosystème iOS et offrant des fonctionnalités de suivi de santé avancées, l’Apple Watch Series 8 saura répondre à vos attentes.

Pensez à prendre en compte votre budget, vos besoins spécifiques et votre système d’exploitation avant de prendre votre décision finale.