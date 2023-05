Comparatif Hide.me vs NordVPN : le match des champions de la sécurité et de la vitesse

Vous êtes à la recherche d’un VPN pour protéger votre vie privée en ligne, contourner les géo-restrictions et profiter d’un streaming rapide ? Ne cherchez pas plus loin !

Dans ce comparatif, nous mettons en parallèle deux solutions VPN renommées sur le marché : Hide.me et NordVPN. Découvrez leurs principales caractéristiques, performances, avantages, inconvénients et rapport qualité/prix pour faire le meilleur choix selon vos besoins et votre budget.

C’est parti !

Caractéristiques de chaque produit

Hide.me

Originaire d’Allemagne et basé en Malaisie

Apparu en 2012

Plus de 2100 serveurs répartis dans 78 localisations

Chiffrement AES 256 bits

Kill Switch (uniquement sur l’offre payante)

Split Tunneling

Stealth Guard



NordVPN

Basé au Panama

Plus de 5000 serveurs répartis dans 60 pays

Débits très bons, dépassant régulièrement 200 Mb/s en téléchargement

Protocoles: OpenVPN (TCP et UDP), NordLynx (solution propriétaire)

“No logs policy”, audits indépendants réguliers

Performances et qualité

Hide.me – Qualité correcte mais limitée pour le streaming et les torrents

Vitesse de connexion acceptable mais inférieure à celle d’ExpressVPN et NordVPN

Inadapté au streaming ni au téléchargement de torrents

NordVPN – Performances solides pour un streaming fluide et sans coupures

Streaming de qualité sur toutes les plateformes du marché

Possibilité de contourner le géoblocage des services en se connectant à d’autres serveurs

Nécessite une bonne connexion pour éviter le buffering

Fonctionnalités principales et avantages

Hide.me

Offre gratuite illimitée dans le temps (mais avec des fonctionnalités restreintes)

Chiffrement solide et politique de confidentialité stricte

Fonctionnalités avancées pour une protection accrue

Interface conviviale et support client réactif

NordVPN

Plus de 5000 serveurs répartis dans 60 pays pour des performances optimales

Protocoles de connexion multiples: OpenVPN (TCP et UDP) et NordLynx (solution propriétaire)

Politique de confidentialité sérieuse: “No logs policy” et audits indépendants réguliers

Streaming fluide sur toutes les plateformes du marché

Comparatif des différences et similitudes

Similitudes :

– Les deux VPN offrent un chiffrement solide (AES 256 bits)

– Les deux fournisseurs adoptent une politique stricte de “No logs” pour la confidentialité des données utilisateurs

– Les deux solutions proposent des fonctionnalités avancées pour renforcer la sécurité en ligne



– Hide.me dispose d’une offre gratuite limitée, contrairement à NordVPN qui est entièrement payant

– NordVPN présente des performances supérieures en termes de vitesse et de compatibilité avec le streaming, là où Hide.me pêche un peu

– NordVPN propose une variété de protocoles de connexion, dont sa solution propriétaire NordLynx, alors que Hide.me se concentre sur les protocoles standards

Rapport qualité/prix

Abonnement Hide.me NordVPN Mensuel 12,95 € 10,63 € 6 mois 8,32 € /mois (49,95 € au total) N/A Annuel 5,41 € /mois (64,95 € au total) 5,30 € /mois (63,65 € au total) 2 ans N/A 3,96 € /mois (94,54 € au total)

Hide.me : offre gratuite intéressante pour les utilisateurs occasionnels, mais prix premium légèrement supérieurs à ceux de ses concurrents

NordVPN : prix compétitifs pour un service de qualité et des performances solides

Avantages et inconvénients

Hide.me

Avantages :

– Offre gratuite illimitée dans le temps (mais avec des fonctionnalités restreintes)

– Chiffrement solide et politique de confidentialité stricte

– Fonctionnalités avancées pour une protection accrue

– Interface conviviale et support client réactif



– Vitesse de connexion moyenne, surtout lorsqu’il s’agit de serveurs distants

– Inadapté pour le streaming et les torrents

– Pas d’adresses IP dédiées proposées par Hide.me

NordVPN

Avantages :

– Performances solides pour un streaming fluide et sans coupures

– Protocoles de connexion multiples pour une meilleure confidentialité

– “No logs policy” et audits indépendants réguliers pour une transparence accrue

– Possibilité de contourner le géoblocage des services en se connectant à d’autres serveurs

– Pas de serveurs dédiés pour chaque type d’utilisation

– Impossibilité de se connecter à des serveurs situés dans des pays autoritaires (Chine, Arabie Saoudite, Iran, Égypte)

– Pas d’offre gratuite disponible

Tableau comparatif

Critère Hide.me NordVPN Chiffrement AES 256 bits AES 256 bits Serveurs 2100+ serveurs, 78+ localisations 5000+ serveurs, 60 pays Offre gratuite Oui (limitée) Non Vitesse Moyenne Très bonne Streaming Limité Excellent Torrents Inadapté Compatible Fonctionnalités Kill Switch, Split Tunneling, Stealth Guard OpenVPN, NordLynx, géoblocage Politique de confidentialité Pas de journaux d’activité No logs policy, audits indépendants réguliers

Exemples concrets

“J’ai testé Hide.me lors de mes voyages et j’ai pu accéder à certains sites géo-restreints, mais la vitesse de connexion était parfois insuffisante pour un streaming fluide.” – “NordVPN m’a permis de regarder mes séries préférées sur Netflix US sans aucun problème de buffering, et leur politique de confidentialité me rassure.”

Verdict

Hide.me est une option intéressante si vous recherchez un VPN avec une offre gratuite limitée (10 Go par mois) et des fonctionnalités avancées en matière de sécurité. Cependant, ses limitations en terme de vitesse et d’adaptabilité au streaming et aux torrents le rendent moins attractif pour les utilisateurs exigeants.

De son côté, NordVPN offre un meilleur rapport qualité/prix avec des performances élevées pour un streaming fluide et sans coupures, ainsi qu’une plus grande variété de protocoles de connexion pour renforcer la confidentialité des utilisateurs. Bien qu’il ne propose pas d’offre gratuite, ses prix compétitifs justifient les services offerts.

Notre recommandation : NordVPN est le choix le plus adapté pour les utilisateurs souhaitant bénéficier d’un service fiable, rapide et sécurisé sans se soucier des limitations imposées par une offre gratuite. Hide.me peut convenir aux utilisateurs occasionnels à la recherche d’une solution VPN basique et gratuite dans leurs activités quotidiennes.