Moulinex I Companion XL Robot cuiseur connecté, Bol en acier inoxydable, Jusqu'à 10 p, 12 programmes de 30 à 150°C, 6 accessoires dont découpe légumes, Livre 300 recettes, Fabriqué en France HF908120

APPAREIL TOUT-EN-UN AVEC INSPIRATION ILLIMITE : préparez et cuisinez tous vos repas, des entrées aux desserts, avec ce robot cuiseur innovant. Vous aurez accès à une source intarissable de recettesavec de nouvelles recettes gratuites ajoutées chaque mois directement sur l'écran tactile via la connexion WiFi NOMBREUX PROGRAMMES ET VITESSES : 12 programmes et sous programmes automatiques, 13 vitesses de la plus délicate à l'ultra-rapide, dont 1 vitesse maxi turbo et pulse (glace pilée) avec une température réglable de 30 à 130°C APPLICATION EXCLUSIVE GRATUITE : découvrez et partagez de nouvelles inspirations avec la communauté, recherchez des recettes en fonction des ingrédients que vous avez déjà ou créez votre livre de recettes et retrouvez-le directement sur votre i-Companion Touch Pro. Cette application très ludique, interractive et intelligente est mise à votre disposition gratuitement CUISEUR MULTIFONCTION AVEC ACCESSOIRES DEDIES INCLUS : couteau hachoir, couteau pétrin/concasseur, batteur, mixeur, panier vapeur ainsi que l'accessoire découpe légumes Réparabilité 15 ans, Garantie 2 ans, Fabriqué en France CONTENANCE DU BOL : capacité du bol 4,5 L pour une capacité utile de 3 Litres soit jusqu'à 10 personnes 6 ACCESSOIRES INCLUS : couteau hachoir, couteau pétrin/concasseur, batteur, mixeur, panier vapeur, ainsi que l'accessoire découpe légumes