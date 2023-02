Découvrez le son puissant et dynamique de l’enceinte Bluetooth Marshall Emberton

Vous recherchez un son riche et profond, dans un format portable ? L’Emberton, enceinte Bluetooth portable de Marshall, vous offre un son naturaliste à 360° pour une qualité d’écoute inégalée. Avec une autonomie de plus de 20 heures, profitez du meilleur du son Marshall sans limite.

Les spécificités techniques

Voici les principales caractéristiques techniques de l’enceinte Emberton :

Plage de fréquence : 60 – 20 000 Hz

Son multidirectionnel à 360° autour de l’enceinte

Fonctionne sur secteur et batterie (autonomie jusqu’à 20 heures)

Connectivité : Bluetooth

Pas d’assistant vocal intégré

Applications, résultats et possibilités

L’enceinte Marshall Emberton est idéale pour écouter un son riche et profond à 360°, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La technologie True Stereophonic propre à Marshall propose un son naturel et détaillé pour une expérience d’écoute immersive. Avec sa batterie longue durée et sa poignée de transport, emportez votre musique partout avec vous.

Son stéréo naturel, produit par la technologie True Stereophonic de Marshall

Son à 360°, quelle que soit votre position par rapport à l’enceinte

Autonomie jusqu’à 20 heures

Format compact et léger avec poignée de transport intégrée pour la transporter facilement

Avantages pour les utilisateurs

Les utilisateurs apprécieront le son naturel et profond offert par l’Emberton, ainsi que sa portabilité et sa solidité. La connectivité Bluetooth permet de se connecter facilement aux différentes sources audio. L’enceinte Emberton offre plus de 20 heures de son sans recharger la batterie. G

râce à son format compact et sa solidité, cet accessoire est parfait pour être transporté partout avec vous. De plus, elle se recharge rapidement : 20 minutes de chargement suffisent pour 5 heures de lecture

Points faibles/Points forts

Personne n’est parfait, mais il faut avouer qu’en termes d’enceintes portable, Marshall a fait très fort avec la petite Emberton. Jugez plutôt :

Points forts : Son riche et puissant à 360° Portable : Autonomie jusqu’à 20 heures Charge rapide : 5 heures de musique en 20 minutes Technologie True Stereophonic : diffusion audio multidirectionnelle

Points faibles :

Pas de connexion multi-enceintes/Kit mains libres Pas d’assistant vocal intégré



Caractéristiques techniques de l’enceinte Marshall Emberton

Caractéristique Détails Connectivité Bluetooth v5.0 fourni avec aptX Technology et AAC/SBC supportés Formats de codecs audio AptX, AAC, SBC Puissance de sortie 45 W (2×15 W + 15 W) Autonomie de la batterie Plus de 20 heures sur une seule charge

Bilan

L’enceinte Marshall Emberton est un haut-parleur de qualité, compact et portable, à un prix plus que raisonnable.

Avec sa puissance de son à 360° propulsée par la technologie True Stereophonic de Marshall, profitez d’un son riche, dynamique et naturel sans fil. Dotée d’une autonomie longue durée, elle vous permet d’écouter votre musique préférée sans interruption.

Notre avis sur la (pas si) petite Marshall Emberton

Nous avons été agréablement surpris par le son puissant et dynamique que produit l’enceinte Marshall Emberton.

La qualité audio est très bonne et propose une restitution naturelle des basses et des aigus. L’autonomie est excellente : vous pouvez la transporter partout avec vous pour profiter de votre musique pendant plus de 20 heures. C’est un produit très bien conçu et qui offre une qualité audio exceptionnelle.

Faites votre choix

L’enceinte Bluetooth Marshall Emberton est une excellente option pour les amateurs de musique recherchant un haut-parleur portable doté d’un son riche et authentique.

Sa taille compacte et sa batterie longue durée en font un accessoire pratique et polyvalent, tandis que le format multidirectionnel à 360° offre une expérience d’écoute unique.

Bref, la petite Marshall Emberton est une enceinte Bluetooth “must-have” pour tous ceux qui veulent profiter du meilleur du son Marshall !