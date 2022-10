OSRAM Ampoule LED E14 blanc chaud 2700 K 4 W (ex 40) clair LED BASE CLASSIC B Pack de 3 - Lampes LED, socle E14

Lampes LED forme flamme. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur, Ne convient pas pour l'utilisation avec des variateurs, Bon rendu de couleur (Ra = 80) et stabilité de la couleur pendant la durée de vie de la lampe, Culot: E14, B22d, Lampes sans mercure, Avantages produits: Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard), Très faible consommation d’énergie, Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à la technologie LED, Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux, Allumage instantané, En remplacement simple et direct des lampes à incandescence conventionnelles, Domaines d'application: Éclairage général, Applications domestiques, Lustres, Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65), Données techniques: Longueur: 100 mm, Largeur: 35 mm, Diamètre: 35 mm, Poids net: 16 g, Tension nominale: 240 V, Courant nominal: 32 mA, Puissance de mesure: 4 W, Consommation d'énergie: 4 kWh/1000, Température de couleur: 2700 K, Couleur de la lumière: Blanc chaud, Angle de rayonnement: 300 °, Faisceau lumineux: 470 lm, Restitution des couleurs: 80 CRI, Durée de vie: 10000 h, Cycles de fonctionnement: 100000, Classe d'efficacité énergétique: E, Avec variateur de lumière: Non, Couleur: Clair, EAN: 4058075819313