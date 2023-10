Hubert Reeves : l’adieu à un astrophysicien exceptionnel

Hubert Reeves, l’astrophysicien et vulgarisateur scientifique franco-canadien, est décédé à l’âge de 91 ans.

Un parcours dédié à la science

Reeves a consacré sa vie à la science, avec un parcours académique remarquable. Il a étudié dans des institutions prestigieuses, dont l’Université de Montréal et l’Université McGill, et a obtenu un doctorat à l’Université Cornell. Il a également été conseiller de la NASA, marquant ainsi une carrière riche et diversifiée.

La vulgarisation scientifique : une vocation découverte

Reeves n’avait pas prévu de devenir vulgarisateur scientifique. Son chemin vers la vulgarisation a été influencé par des interactions publiques et des discussions informelles, révélant une capacité naturelle à rendre l’astronomie accessible au grand public. Des débats publics aux discussions informelles lors de vacances, Reeves a découvert une passion pour partager la science avec un public plus large.

Un héritage littéraire et éducatif

L’auteur de “Patience dans l’azur” et “Poussières d’étoiles”, Reeves a laissé un héritage littéraire significatif. Ses mémoires, “Je n’aurai pas le temps”, publiées en 2008, offrent un aperçu de son évolution en tant que communicateur scientifique et éducateur.

Son impact sur le domaine de l’astronomie a été reconnu par divers honneurs, y compris la nomination d’un astéroïde à son nom par l’Union Astronomique Internationale.

Engagement pour l’environnement

Reeves n’était pas seulement un scientifique et éducateur, mais aussi un défenseur passionné de l’environnement et de la biodiversité, assumant des rôles de leadership dans des organisations environnementales.

Il nous laisse un héritage indélébile

Hubert Reeves laisse derrière lui un héritage durable, non seulement dans le domaine de l’astronomie, mais aussi dans l’éducation et la défense de l’environnement. Son travail continue d’inspirer et d’éduquer, témoignant de la vie et de la carrière d’un individu exceptionnel.