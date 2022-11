Dans les jours sombres de l’hiver, lorsque le froid extérieur semble s’infiltrer dans vos os et que l’obscurité persiste jusque dans la nuit, il existe une chose qui peut égayer les journées les plus mornes : le hygge.

Hygge (prononcé en danois [ˈhyɡə]) est un mot d’origine danoise et norvégienne qui désigne un sentiment de bien-être, une humeur joyeuse et une atmosphère chaleureuse et intime. Le hygge est un état d’esprit positif procuré par un moment considéré comme réconfortant, agréable et convivial.

Que vous vous pelotonniez sur le canapé avec un bon livre ou que vous profitiez du temps passé avec vos amis et votre famille, les moments hygge consistent à prendre plaisir aux choses simples et à profiter des plaisirs simples de la vie.

Alors si vous cherchez un peu de chaleur cet hiver, oubliez la cheminée et optez pour le hygge !

Qu’est-ce que le hygge concrètement ?

La définition précise du hygge peut être difficile à cerner, car il s’agit d’un concept quelque peu abstrait. Cependant, selon le livre de Meik Wiking “The Little Book of Hygge”, le hygge peut être décrit comme “une qualité d’intimité et de convivialité confortable qui engendre un sentiment de contentement ou de bien-être”.

En d’autres termes, le hygge consiste à créer une atmosphère chaleureuse et confortable qui vous fait vous sentir heureux et satisfait.

Le hygge : c’est du cocooning à la maison !

S’il y a une activité qui incarne le hygge, c’est bien le cocooning à la maison. Le hygge consiste à créer un environnement douillet et confortable dans lequel vous pouvez vous détendre et vous sentir à l’aise.

L’une des meilleures façons d’y parvenir est de se concentrer sur les petits détails qui rendent votre maison accueillante et invitante. Des choses simples comme allumer des bougies, faire du thé ou du café, ou mettre de la musique douce peuvent contribuer à créer une atmosphère hygge.

L’importance des bougies dans le hygge danois

Quelques bougies s’il vous plaît !

S’il y a un élément essentiel à la création du hygge, ce sont les bougies. Les Danois adorent les bougies et elles font partie intégrante du style de vie hygge.

Les bougies sont utilisées pour créer une atmosphère chaleureuse et intime et sont souvent utilisées lors de rencontres sociales ou pour passer du temps avec la famille et les amis. Les bougies sont également un excellent moyen de se détendre après une longue journée

Alors si vous voulez ajouter un peu de hygge à votre vie, n’oubliez pas les bougies !

Comment créer une décoration hygge ?

La déco joue un rôle important dans la création d’une atmosphère hygge. Les Danois ont tendance à privilégier une décoration simple et douillette, avec beaucoup de tissus doux et de matériaux naturels.

Commencez donc par vous concentrer sur les petits détails qui vous feront vous sentir à l’aise. Utilisez des bougies pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante, choisissez des meubles confortables et douillets et optez pour des couleurs et des tissus doux

En bref, concentrez-vous sur la création d’un espace qui soit à la fois esthétique et pratique. Après tout, le but du hygge est de vous aider à vous détendre et à vous sentir chez vous

Bien “hygger” à la maison :

Si vous cherchez à ajouter un peu de hygge à votre vie, il existe de nombreuses façons de le faire ! Voici quelques idées.

Un coin lecture :

S’il est un si vous recherchez un endroit confortable, créez un coin lecture ! Choisissez un fauteuil ou un canapé confortable, ajoutez quelques couvertures et oreillers douillets et assurez-vous qu’il y a beaucoup de lumière.

Bonne nourriture en famille et entre amis :

Une bonne bouffe, simple et nourrissante, il n’en faut pas plus pour profiter d’un instant hygge. Rassemblez donc vos proches et profitez d’un repas en commun.

On privilégie les matériaux naturels :

Mobilier ou décoration, préférez les matériaux naturels tels que le bois, la laine, le coton et le lin. Ces matériaux contribueront à créer une atmosphère chaleureuse et douillette.

Des vêtements confortables :

Pour vraiment se détendre, il faut être à l’aise. Enfilez donc votre pull le plus doux et prenez le temps de profiter du moment

Soirée jeux :

Quoi de plus amusant qu’une bonne soirée de jeux en famille ou entre amis ? Choisissez un endroit confortable, préparez des snacks et des boissons et préparez-vous à vous amuser !

Une boisson chaude :

Il n’y a rien de plus hygge qu’une boisson chaude par une journée froide. Alors préparez-vous une tasse de thé ou de café, trouvez un endroit confortable et profitez-en

Une bonne literie douillette :

Pour vraiment profiter d’une bonne nuit de sommeil, assurez-vous d’avoir une literie confortable. Choisissez des draps doux, un matelas confortable et de nombreux oreillers. Et n’oubliez pas les couvertures !

Mettez du Hygge dans votre vie !

Des bougies, une décoration simple, de bons repas en famille et entre amis, des matériaux naturels pour le mobilier et la décoration, des vêtements confortables, des soirées jeux, des boissons chaudes : voilà autant d’excellents moyens d’ajouter un peu de hygge à votre vie. Le hygge consiste à se sentir à l’aise et détendu dans son environnement, alors trouvez ce qui vous convient le mieux et profitez-en !