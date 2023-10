JBL Tour One M2 vs Sony WH-1000XM4 : comparatif détaillé

Lorsque vous recherchez le casque parfait, il est essentiel de comparer les meilleures options disponibles sur le marché. Dans ce guide, nous allons comparer deux des casques les plus populaires : le JBL Tour One M2 et le Sony WH-1000XM4.

Découvrez leurs caractéristiques, performances, avantages et inconvénients de ces deux casque haut de gamme, pour faire un choix éclairé.

JBL Tour One M2

Dès le déballage, le JBL Tour One M2 impressionne par son design épuré et moderne. La finition mate donne une sensation premium, et le casque se sent robuste en main. En le portant, on remarque à quel point il est confortable. Même après plusieurs heures d’écoute, aucune gêne, ce qui est un énorme plus pour ceux qui aiment se perdre dans la musique pendant des heures.

Qualité sonore

Passons à ce qui est le plus important pour beaucoup : la qualité sonore. Le JBL Tour One M2 ne déçoit pas. Les basses sont profondes sans être écrasantes, les médiums sont clairs, et les aigus sont cristallins. La présence de l’aptX est un avantage indéniable, pour une expérience d’écoute riche et détaillée.

Fonctionnalités

La durée de vie de la batterie est impressionnante. Avec une autonomie de 50 heures, le JBL Tour One M2 bat de nombreux concurrents sur le marché. La version Bluetooth 5.3 assure une connexion stable et rapide, pour éviter toute coupure pendant les sessions d’écoute.

Le câble anti-fouillis est un ajout bienvenu, évitant les tracas habituels des câbles emmêlés. La fonction mute est également pratique, surtout lors des appels ou des réunions en ligne.

Réduction de bruit

La réduction de bruit active (ANC) fonctionne parfaitement. Que ce soit dans un environnement bruyant comme les transports en commun ou dans un bureau animé, le JBL Tour One M2 isole efficacement des bruits extérieurs, permettant une immersion totale dans la musique.

Sony WH-1000XM4

Le Sony WH-1000XM4 arbore un design élégant et raffiné. Sa finition est impeccable, et il dégage une sensation de luxe dès la première prise en main. Sur la tête, il est extrêmement confortable. Son design circum-auriculaire englobe parfaitement les oreilles, offrant un confort optimal même après de longues heures d’écoute.

Qualité sonore

Sony est réputé pour la qualité sonore de ses produits, et le WH-1000XM4 ne fait pas exception. Les basses sont puissantes et bien définies, les médiums sont équilibrés, et les aigus sont brillants sans être agressifs. L’ajout de l’aptX Lossless garantit une écoute haute résolution, permettant de percevoir chaque détail de la musique.

Fonctionnalités

Avec une autonomie de 30 heures, le Sony WH-1000XM4 est certes en deçà du JBL Tour One M2, mais reste dans la moyenne haute du marché. La présence du jumelage Bluetooth via NFC est un véritable atout, permettant une connexion rapide et sans tracas.

L’aimant néodyme intégré améliore la qualité sonore, offrant une meilleure reproduction des basses et des médiums. De plus, la présence d’un connecteur mâle Jack 3.5 est un avantage pour ceux qui souhaitent une option filaire.

Réduction de bruit

La réduction de bruit active du Sony WH-1000XM4 est tout simplement exceptionnelle. Elle parvient à isoler des bruits extérieurs les plus perturbants, que ce soit le brouhaha d’une rue animée ou le bruit d’un avion. C’est un compagnon idéal pour les voyages ou les environnements bruyants.

Analyse et comparaison

JBL Tour One M2

Durée de vie de la batterie : Avec 50 heures d’autonomie, le JBL Tour One M2 surpasse le Sony WH-1000XM4 en termes de longévité.

: Avec 50 heures d’autonomie, le JBL Tour One M2 surpasse le Sony WH-1000XM4 en termes de longévité. Qualité sonore : Grâce à sa basse fréquence de 10Hz, le JBL offre une expérience sonore riche et profonde.

Sony WH-1000XM4

Durée de vie de la batterie : Bien que sa batterie dure 30 heures, ce qui est inférieur au JBL, elle reste impressionnante.

: Bien que sa batterie dure 30 heures, ce qui est inférieur au JBL, elle reste impressionnante. Qualité sonore : L’aimant néodyme et la basse fréquence de 4Hz garantissent une qualité sonore exceptionnelle.

Fonctionnalités principales

JBL Tour One M2

Connectivité : Exclusivement sans fil, avec une version Bluetooth 5.3.

: Exclusivement sans fil, avec une version Bluetooth 5.3. Fonctionnalités uniques : aptX pour une meilleure qualité sonore, câble anti-fouillis et fonction mute.

Sony WH-1000XM4

Connectivité : Offre à la fois une connectivité sans fil et filaire.

: Offre à la fois une connectivité sans fil et filaire. Fonctionnalités uniques : aptX Lossless pour une qualité sonore sans perte, aimant néodyme pour une meilleure reproduction sonore, et jumelage Bluetooth via NFC pour une connexion rapide.

Rapport qualité/prix

JBL Tour One M2 : Avec une durée de vie de la batterie plus longue et des fonctionnalités uniques comme aptX et le câble anti-fouillis, le JBL offre un excellent rapport qualité/prix.

Sony WH-1000XM4 : Malgré une durée de vie de la batterie plus courte, le Sony compense avec des fonctionnalités comme aptX Lossless et l’aimant néodyme, offrant également un bon rapport qualité/prix.

Caractéristiques JBL Tour One M2 Sony WH-1000XM4 Points 95 87 Prix $300 $165 Durée de vie de la batterie 50h 30h Version Bluetooth 5.3 5 aptX Oui Non aptX Lossless Non Oui Câble anti fouillis Oui Non Fonction mute Oui Non Basse fréquence 10Hz 4Hz Aimant néodyme Non Oui Impédance 32 Ohms 16 Ohms Connecteur mâle Jack 3.5 Non Oui Poids 268g 254g Nombre de microphones 4 5 Jumelage Bluetooth via NFC Non Oui Avis d’utilisateurs 9.0/10 (2 avis) 9.0/10 (20 avis) Type Supra-auriculaire Circum-auriculaire Câble détachable Oui Oui Est pliable Oui Oui Sac de voyage inclus Oui Oui Réduction de bruit active (ANC) Oui Oui Fréquence la plus haute 40000Hz 40000Hz Taille de l’unité d’entraînement 40mm 40mm Temps de recharge Non spécifié 3h Ports USB de type-C Oui Oui Connectivité Sans fil Sans fil & filaire LDAC Oui Oui Microphone suppresseur de bruit Oui Oui Mode bruit ambiant Oui Oui Détecteur du port intra/supra auriculaire Oui Oui

Verdict

En fin de compte, le choix entre le JBL Tour One M2 et le Sony WH-1000XM4 dépendra de vos besoins spécifiques et de votre budget.

Si vous privilégiez la durée de vie de la batterie et la version Bluetooth, le JBL pourrait être le meilleur choix.

Si vous recherchez des fonctionnalités avancées comme l’aptX Lossless et l’aimant néodyme, le Sony pourrait être plus adapté.

Dans l’ensemble, les deux casques offrent un excellent rapport qualité/prix et sont hautement recommandés.