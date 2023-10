JBL vs Bose : Le duel des meilleures enceintes Bluetooth

Le marché des enceintes Bluetooth est en pleine expansion et deux géants se font face pour offrir les meilleurs produits audio portables : JBL et Bose. Dans ce comparatif, nous allons analyser les forces et faiblesses de chaque marque à travers leurs modèles phares, pour vous aider à faire un choix éclairé.

Enceintes haut-de-gamme : JBL Boombox 3 vs Bose Soundlink Revolve+ II

Quand on parle d’enceintes Bluetooth premium, on pense généralement aux JBL Boombox 3 et Bose Soundlink Revolve+ II. Ces deux modèles sont conçus pour offrir une expérience sonore exceptionnelle tout en étant aisément transportables grâce à leur design compact et leur autonomie pouvant aller jusqu’à 24 heures de lecture pour la Boombox et 17 heures pour la Revolve+.

Découvrons en détail les caractéristiques de ces appareils :

Design et ergonomie

La JBL Boombox 3 arbore un look robuste et massif qui rappelle les boombox des années passées, avec une anse intégrée pour faciliter le transport. La Bose Soundlink Revolve+ II, quant à elle, mise sur un design cylindrique plus moderne, doté également d’une poignée rendant l’appareil facilement portable. Les deux enceintes sont également résistantes à l’eau et aux chocs, garantissant une bonne durabilité dans le temps.

Qualité audio

Du côté de la qualité audio, les deux enceintes ne déçoivent pas. La JBL Boombox 3 offre un son puissant et riche en basses, avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 40 watts en mode extérieur. La Bose Soundlink Revolve+ II, elle, se distingue par son rendu sonore à 360°, offrant ainsi une excellente diffusion du son quelle que soit la position de l’enceinte. Les adeptes d’un son équilibré et précis préféreront probablement la Revolve+, tandis que ceux qui recherchent une expérience plus immersive s’orienteront vers la Boombox 3.

Enceintes compactes : JBL Go 3 vs Bose Soundlink Mini II

Lorsqu’il s’agit d’enceintes Bluetooth compactes, les modèles JBL Go 3 et Bose Soundlink Mini II sont souvent cités comme références. Alors que la Go 3 mise sur un design minimaliste et peu encombrant, la Soundlink Mini II propose une forme rectangulaire allongée pour une meilleure répartition des haut-parleurs.

Comparons leurs performances :

Portabilité

La JBL Go 3 est particulièrement légère et facile à transporter grâce à son format ultra-compact et à sa lanière intégrée. La Bose Soundlink Mini II, bien que moins petite qu’une Go 3, reste également très portable et tient sans problème dans un sac à dos. Cependant, la Go 3 a l’avantage en termes de portabilité.

Autonomie

L’autonomie des deux appareils est assez similaire : 5 heures pour la JBL Go 3 et jusqu’à 6 heures pour la Bose Soundlink Mini II. Si ce critère n’est pas le plus important pour vous, les deux modèles devraient suffire à assurer une écoute occasionnelle sans problème.

Puissance sonore

Même si ces deux enceintes sont conçues avant tout pour être compactes, leur qualité audio ne déçoit pas. La JBL Go 3 offre un niveau de volume satisfaisant pour sa taille, tandis que la Bose Soundlink Mini II propose un rendu sonore plus riche avec des basses profondes et une puissance sonore étonnante pour un appareil de cette taille.

Enceintes polyvalentes : JBL Charge 4 vs Bose Soundlink Revolve

Le compromis idéal entre puissance et compacité se trouve peut-être dans les modèles JBL Charge 4 et Bose Soundlink Revolve. Tous deux proposent un design étudié pour une utilisation nomade et intérieure, avec une bonne autonomie et une diffusion du son omnidirection.

Voyons comment les départager :

Connectivité

La JBL Charge 4 dispose d’une connectique plus complète que sa concurrente. En effet, elle propose une entrée auxiliaire 3,5 mm ainsi qu’un port USB pour recharger un smartphone ou une tablette. La Bose Soundlink Revolve, quant à elle, se contente d’une connexion Bluetooth et d’une entrée micro-USB pour la charge.

Performance audio

La qualité sonore est toujours au rendez-vous chez ces deux modèles : la JBL Charge 4 offre des basses puissantes et une bonne projection du son, tandis que la Bose Soundlink Revolve propose également un rendu sonore très satisfaisant grâce à sa technologie de diffusion à 360° et ses performances en termes de fidélité audio.

Autonomie

C’est ici que l’on peut trouver une différence notable entre les deux appareils : la JBL Charge 4 affiche une autonomie de 20 heures, contre seulement 12 heures pour la Bose Soundlink Revolve. Ainsi, si la durée d’écoute est primordiale pour vous, la Charge 4 l’emporte haut la main.

A vous de choisir !

Au final, le choix d’une enceinte Bluetooth dépendra avant tout de vos critères personnels tels que la taille, la puissance sonore ou l’autonomie.

Les produits JBL et Bose proposent chacun leurs avantages, que ce soit en termes de design, de performance audio ou d’autonomie. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix en fonction de vos besoins et de votre budget. Bonne écoute !