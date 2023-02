Le casque Bose QC45 passé crible…

Le casque Bose QC45 promet une qualité audio de haut niveau et une réduction de bruit active de dernière génération.

Doté d’une autonomie jusqu’à 24h, ce casque supra-aural pliable offre une connectivité Bluetooth 5 et un contrôle intuitif par boutons. Testez-le avec nous et découvrez ses avantages !

Ses spécificités techniques

Le Casque Bose QC45 est équipé d’un système de réduction de bruit active (ANC) qui vous permet de régler le niveau de réduction selon vos préférences. Il est doté d’une connectivité Bluetooth 5 pour une connexion multipoint et une compatibilité assistant vocal. Il dispose enfin d’une autonomie jusqu’à 24h quand la réduction de bruit est activée.

Réduction de bruit active (ANC)

Connectivité Bluetooth 5 avec connexion multipoint

Compatibilité assistant vocal

Rangement à plat

Autonomie jusqu’à 24H

Contrôle intuitif par boutons

Personnalisation via l’application Bose Music

Explications et possibilités

Le Casque Bose QC45 est un casque supra-aural qui se pose sur l’oreille pour un confort optimal. Sa conception lui permet d’être pliable pour le ranger facilement, pour un transport pratique et discret. Son contrôle intuitif par boutons et son application dédiée vous permettent de régler le son et la réduction de bruit selon vos préférences. Il est en outre doté d’une détection de port qui permet d’arrêter l’écoute mais aussi le mode bruit ambiant pour entendre les sons ambiants.

Confort d’utilisation supa aural

Design pliable

Contrôle intuitif par boutons ou application dédiée (Bose Music)

Détection de port et mode bruit ambiant

Avantages

Les utilisateurs apprécieront principalement le système efficace de réduction de bruit active, son design pliable, sa connectivité Bluetooth 5 et sa compatibilité assistant vocal. Grâce à son contrôle intuitif par boutons et l’application dédiée, ils peuvent personnaliser ainsi leur expérience d’utilisation.

Points faibles & Points forts

Points faibles :

Pas de connectique audioPas de commandes tactiles

Points forts

Réduction de bruit active réglableCasque supra-aural pliable et confortableAutonomie jusqu’à 24h et recharge rapide

Connectivité Bluetooth 5 avec connexion multipoint et compatibilité assistant vocal

Kit mains-libres intégré et personnalisation via l’application Bose Music



Caractéristiques techniques

Autonomie totale jusqu’à 24h Autonomie en mode ANC jusqu’à 24h Charge rapide 15min de charge pour 3h d’écoute Commandes tactiles Non concerné Mode de contrôle boutons Réduction de bruit active (ANC) Oui, permet d’activer ou désactiver pour entendre les sons ambiants Mode bruit ambiant oui, amplifie les bruits ambiants pour vous permettre d’entendre mieux votre environnement Kit mains-libres oui, le microphone intégré permet de passer des appels Détection de port oui, permet d’écouter la musique dès que les écouteurs sont sur les oreilles et de s’arrêter dès qu’ils ne le sont plus Réponse en fréquence Non communiqué Réglage du niveau de réduction de bruit Oui Personnalisation via l’application Personnalisez le son et la réduction de bruit Application dédiée Bose Music Connectique de charge USB Type-C Connectique audio Non concerné Connectivité Bluetooth Oui, version 5 Compatibilité assistant vocal Oui Connexion multipointe oui, permet de connecter le casque à plusieurs appareils ( PC, tablette, smartphone ) sans avoir à les reconnecter à chaque fois Type de connexion Bluetooth 5.0 A2DP, HFP 1.7, HSP 1.2, AVRCP 1.6 Indice d’étanchéité IPX2 : Protection contre les chutes de gouttes d’eau jusqu’à 15° de la verticale Facilité de rangement rangement à plat Matière des coussinets Cuir synthétique Dimensions l x h x p 15.7 x 19.5 x 6.6 cm Poids 238 g

Bilan

Le casque Bose QC45 est un produit haut de gamme qui offre une qualité audio exceptionnelle et une réduction active de bruit de dernière génération.

Il est doté d’une connectivité Bluetooth 5, d’une compatibilité assistant vocal et d’une autonomie jusqu’à 24h. Son design pliable promet un transport facile et discret et son contrôle intuitif permet à chaque utilisateur de personnaliser son expérience d’utilisation. Les plus exigeants apprécieront !

Avis personnel

J’ai été très bluffée par la qualité audio et la puissance de réduction de bruit du casque Bose QC45. Ses performances sonores sont impressionnantes et sa connectivité Bluetooth 5 m’a permis de me connecter facilement à tous mes appareils multimédias. Je suis enchantée du confort qu’il m’offre, même après des heures d’utilisation. En conclusion, je le recommande sans hésitation aux amateurs de musique et aux voyageurs qui veulent profiter d’une qualité audio exceptionnelle !

Verdict final

Le Casque Bose QC45 est une excellente option si vous cherchez un produit haut de gamme avec une qualité audio exceptionnelle et une réduction active des bruits ambiants.

Sa connectivité Bluetooth 5 offre également facilement l’accès à toutes les fonctionnalités multimédias tandis que le contrôle intuitif par boutons permet d’ajuster le volume, la réduction de bruit ou encore de se connecter en Bluetooth directement.

En conclusion, c’est un casque très appréciable pour ceux qui veulent profiter d’une bonne qualité sonore ainsi qu’un confort optimal.