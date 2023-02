Le comparatif : Samsung Galaxy Watch4 vs Samsung Galaxy Watch5

Vous envisagez d’investir dans une smartwatch et vous ne savez pas laquelle choisir ? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider !

Nous avons comparé deux modèles pour vous : la Samsung Galaxy Watch4 et la Samsung Galaxy Watch5. Lisez cet article pour découvrir les différences et similitudes entre les deux produits afin de vous aider à choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.

Samsung Galaxy Watch4

La Samsung Galaxy Watch4 est un modèle performant et de qualité. Elle est compatible avec Android et son système d’exploitation est Android Wear 3.0.

Elle est dotée d’un écran Super AMOLED Full Color AOD de 390 x 390 pixels, ce qui la rend très clair et lumineux. Elle est étanche jusqu’à 2 m et possède un mode économie d’énergie pour une autonomie en veille de 2 jours. Elle est également équipé de nombreuses fonctionnalités très pratiques telles que le suivi d’activité sportive, le suivi et analyse du sommeil, le paiement sans contact, le pilote de musique, la lampe torche et la météo. Ce modèle est livré avec un câble de charge et un support de chargement.

Samsung Galaxy Watch5

La Samsung Galaxy Watch5 est un modèle très performant et de qualité supérieure. Elle est compatible avec Android et son système d’exploitation est Wear OS.

Elle est dotée d’un écran Super AMOLED de 450 x 450 pixels, ce qui la rend très clair et lumineux. Elle est étanche jusqu’à 50 m et bénéficie d’un mode économie d’énergie mais son autonomie en veille n’est pas précisée. Elle est également équipée de nombreuses fonctionnalités très pratiques telles que le suivi d’activité sportive, le suivi et analyse du sommeil, le paiement sans contact, le pilote de musique, la lampe torche et la météo. Ce modèle est livré avec un câble de charge magnétique par USB-C et un support de chargement.

Caractéristiques principales

Caractéristiques Samsung Galaxy Watch4 Samsung Galaxy Watch5 Système d’exploitation Android Wear 3.0 Wear OS Taille du cadran 40 mm 44 mm Epaisseur du cadran 9,8 mm 9,8 mm Matière du cadran Aluminium Aluminium Etanchéité 2 m 50 m Définition de l’écran 390 x 390 pixels 450 x 450 pixels Technologie de l’écran Super AMOLED Full Color AOD Super AMOLED Matière du bracelet Silicone Silicone Tour du poignet 20 mm Non précisé Largeur du bracelet 20 mm 20 mm Poids de la montre 26 g 34 g Autonomie en veille 2 jours Non précisé Chargement Socle de chargement à induction Socle de chargement à induction Mode économie d’énergie Oui Oui Appels via Bluetooth Micro et haut-parleur intégrés Micro et haut-parleur intégrés Notifications SMS, email, agenda et réseaux sociaux SMS, email, agenda et réseaux sociaux Suivi et analyse du sommeil Oui Oui Suivi d’activité sportive Distance, fréquence cardiaque, ECG, calories brûlées, détection des chutes et alerte d’inactivités Distance, fréquence cardiaque, ECG, calories brûlées, détection des chutes et alerte d’inactivités GPS Oui Oui Paiement sans contact Samsung et Google Pay Samsung et Google Pay Pilote la musique au poignet Oui Oui Trouver son téléphone Oui Oui Lampe torche, météo Oui Oui Bluetooth, Wi-Fi, NFC 5.0, 802.11 b/g/n, NFC 5.2, 802.11 b/g/n, NFC Câble de charge et support de chargement Câble de charge et support de chargement Câble de charge magnétique par USB-C et support de chargement Dimensions 39.3 x 40.4 x 9.8 cm 44.4 x 43.3 x 9.8 cm

Performances et qualité

Samsung Galaxy Watch 5 : une smartwatch complète

La Samsung Galaxy Watch est une montre intelligente offrant une grande variété de fonctions connectées, un suivi complet de la santé et du bien-être, et quelques fonctionnalités basiques pour le sport. Son interface graphique, One UI, fonctionne sous Wear OS et propose donc plusieurs applications Google telle que YouTube, Google Maps ou l’assistant Google. Une smartphone Samsung Galaxy est toutefois nécessaire pour en profiter.

La Galaxy Watch 5 Pro : pour les aventuriers

La Galaxy Watch 5 remplace la Galaxy Watch4, et bien que les nouveautés soient peu nombreuses, Samsung fournit un modèle plus complet et avec une meilleure autonomie, la Galaxy Watch 5 Pro. Ce dernier est équipé d’une puce 4G, et d’un boîtier en titane. Il propose aussi deux nouvelles fonctionnalités pour le sport, à savoir le suivi d’itinéraire sur la montre et le retour au point de départ en suivant la trace.

Autonomie et performances de la Galaxy Watch 5

La Samsung Galaxy Watch 5 intègre une batterie légèrement plus grande (+13%) que la Galaxy Watch 4, et se recharge plus rapidement. Il faut toutefois une heure et demie pour une recharge complète, tandis qu’un chargeur USB-C n’est pas fourni avec la montre. La Galaxy Watch 5 Pro quant à elle, offre une autonomie de 80 heures en mode connecté et 20 heures pour les sports d’extérieur, mais à ces chiffres il faut diviser par deux en pratique.

Verdict

La Galaxy Watch 5 offre un peu plus de nouveautés que la Galaxy Watch 4, mais ce n’est pas suffisant pour justifier un changement. La Galaxy Watch 5 Pro est plus résistante et propose des fonctionnalités intéressantes pour les aventuriers, mais elle est plus épaisse et plus lourde, et son autonomie reste faible pour une montre de sport. Son prix élevé ne justifie pas non plus un achat, et elle nécessite encore des améliorations pour être intéressante.