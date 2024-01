Le gouvernement commence à s’intéresser aux pratiques des fournisseurs d’électricité en France

Tarifs de l’électricité, offres de contrat, informations des consommateurs… Les fournisseurs d’énergie en France sont dans le collimateur de l’État, qui souhaite poser des limites et prévenir les abus constatés sur le marché. Alpiq, fournisseur d’électricité pour les particuliers, vous explique ce qu’il en est.

L’explosion des tarifs de l’électricité

L’envolée des prix de l’électricité et du gaz, due en partie à l’inflation, a mis en lumière certaines pratiques discutables. Les manœuvres entreprises par certains fournisseurs pour se maintenir sur le marché s’effectuent au détriment de leurs clients, victimes de tarifs surélevés et d’un manque de transparence. Comment ces fournisseurs en sont-ils arrivés là ?

Le contexte historique

Depuis l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence, en 2007, les fournisseurs dits alternatifs doivent pouvoir soutenir la comparaison avec le fournisseur historique qu’est EDF en matière de tarifs. C’est pour favoriser cette concurrence qu’a été mis en place l’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique, ou ARENH. Ce dispositif contraint l’EDF à vendre son électricité aux fournisseurs alternatifs à bas prix et selon un tarif fixe. Cette mesure est particulièrement avantageuse lorsque les prix de l’énergie sont au plus haut.

Au mois de mars 2022, pour faire face à la crise de l’énergie, l’État a pris la décision d’accorder à ces fournisseurs un gros volume d’électricité supplémentaire au titre de l’ARENH. En dépit de cette compensation, plusieurs d’entre eux ne l’ont pas répercuté sur leurs offres de prix, et les factures d’électricité ont vu leur montant continuer à grimper au grand dam des consommateurs. En France, nombre de clients déçus par l’échec de cette ouverture du marché à la concurrence ont pris la résolution de retourner dans le giron du fournisseur historique.

Un contrôle accru des fournisseurs d’énergie

Chargée d’arbitrer les transactions entre EDF et les autres fournisseurs, la Commission pour la Régulation de l’Énergie (CRE) pointe du doigt certaines dérives. Ainsi, plusieurs acteurs de la distribution d’énergie sont soupçonnés d’inciter leurs clients à changer de fournisseur en refusant de renouveler leur contrat d’électricité, ou bien refusent de nouveaux clients. Ils nourrissent ainsi la perspective de remettre leur électricité en vente sur les marchés à un prix beaucoup plus élevé par la suite.

Plus d’un fournisseur a pris l’habitude, avant de solliciter un nouveau stock d’électricité à la CRE, de se livrer à un nouveau démarchage commercial afin de justifier cette demande. Cette pratique serait désormais une question de survie pour beaucoup d’entre eux, la hausse démesurée du prix de l’énergie ayant conduit récemment à de multiples faillites. L’inquiétude est d’autant plus manifeste que l’État et l’EDF ont signé, fin 2023, un accord selon lequel le prix de vente de l’électricité de l’ARENH devra quasiment doubler d’ici à 2026.

Le ministère de la Transition énergétique s’est saisi de la polémique en réunissant les entreprises du secteur de l’énergie, les fournisseurs, la CRE et les associations de consommateurs. Il a été annoncé un contrôle renforcé des fournisseurs d’électricité qui pratiquent des tarifs démesurés et manquent à leur devoir de transparence vis-à-vis des consommateurs. L’un d’eux a d’ailleurs dû dédommager cent mille de ses clients pénalisés par un prix abusif. Les offres d’électricité et les modifications de tarifs en cours de contrat devront être portées à la connaissance des consommateurs, grâce à un guide distribué aux fournisseurs.

Optez pour l’énergie verte !

