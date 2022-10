Le gouvernement a annoncé qu’il allait réquisitionner du personnel afin de contrer le blocus des raffineries de pétrole. Cette décision intervient alors que les grévistes n’ont montré aucun signe d’abandon.

Le gouvernement est déterminé !

La réquisition ne concerne pas les opérations de raffinerie et donc la production de carburant. Elle concerne l’approvisionnement : des ouvriers vont être réquisitionnés pour ouvrir le dépôt de carburant de la raffinerie Esso-ExxonMobil en Normandie afin d’approvisionner les stations-service.

Jamais le gouvernement n’avait réquisitionné du personnel pendant une grève. Cette mesure exceptionnelle montre à quel point le gouvernement est déterminé à mettre fin au mouvement.

Carburants: Élisabeth Borne annonce le lancement d'une "procédure de réquisition des personnels" chez Esso-ExxonMobil pic.twitter.com/i1qeFdKvUZ — BFMTV (@BFMTV) October 11, 2022

Les grévistes ne baissent pas les bras

Les grévistes, quant à eux, ne reculent pas. Ils ont décidé de poursuivre leur action pour de meilleurs salaires et conditions de travail. Les blocages des raffineries et des dépôts de carburant sont donc toujours en place.

Cette décision prolonge la pénurie de carburant qui touche l’ensemble de la France : mardi à 18h, 31,3% des stations-service manquaient d’un ou plusieurs carburants, et la situation risque de se dégrader dans les prochains jours.

Le gouvernement prend des mesures pour tenter d’atténuer l’impact de la grève, mais elles n’ont pas été très efficaces jusqu’à présent.

Au Hâvre

Les employés de la raffinerie ExxonMobil de Gravenchon ont voté la poursuite de leur grève, malgré une offre de médiation du gouvernement français. Les travailleurs exigent de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires, et affirment qu’ils ne reculeront pas tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites.

ExxonMobil a jusqu’à présent refusé de négocier avec les grévistes, et on ne sait pas combien de temps l’impasse va durer. La raffinerie de Gravenchon est l’une des plus importantes d’Europe.

En Loire Atlantique

Les travailleurs de la raffinerie de Gravenchon ne sont pas les seuls à revendiquer ; les travailleurs de la raffinerie de Normandie de TotalEnergies, près du Havre, du dépôt de carburant des Flandres, près de Dunkerque, de la “bio-raffinerie” de La Mède (Bouches-du-Rhône), de la raffinerie de Feyzin et de la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) ont tous fait grève ces dernières semaines.

Les grévistes réclament de meilleures conditions de travail, notamment une réduction des horaires et une augmentation des salaires. Ils protestent également contre les projets du gouvernement de privatiser certaines parties du secteur de l’énergie.

Sommes-nous dans une impasse ?

Les grèves ont provoqué des pénuries de carburant dans toute la France, plus de la moitié des stations-service du pays étant à court d’essence. Le gouvernement a réagi en débloquant des réserves d’urgence et en important du carburant d’autres pays.

Les grévistes sont bien conscients des risques qu’ils prennent : en 2010, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, les grévistes de la raffinerie TotalEnergies de Normandie ont été réquisitionnés pour relancer la production, et beaucoup ont été brutalisés par la police. Cependant, ils estiment que les conditions contre lesquelles ils protestent sont trop importantes pour être ignorées.

Une réunion salutaire ?

Une réunion se tiendra aujourd’hui, 12/10 à 14 heures chez TotalEnergies avec, entre autres, la CFDT… La CGT, à l’origine de la grève, souhaite également y participer, bien que le groupe ait posé une condition à sa participation à la levée des blocages. Le ministère a indiqué qu’un autre ordre de réquisition serait activé pour le dépôt de carburant de TotalEnergies près de Dunkerque, si la grève se poursuit mercredi.

La grève des travailleurs du secteur pétrolier français est entrée dans son quatrième jour mercredi, sans qu’aucune fin ne soit en vue. Les pourparlers entre le gouvernement et les représentants syndicaux n’ont pas encore abouti à un accord.

Sandrine Rousseau en appelle à la grève générale

Sandrine Rousseau, membre du Parti vert et ancienne travailleuse de l’industrie pétrolière, a appelé à une grève générale pour protester contre les politiques du gouvernement.

Si une grève peut arrêter le système qui nous conduit dans le mur, je suis pour !

Solidarité. https://t.co/x5goxZkWI3 — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) October 11, 2022

“J’espère que ce sera l’étincelle qui déclenchera un mouvement de grève générale”, a-t-elle déclaré. “La colère dans le pays est telle que je pense qu’il y a vraiment quelque chose à bloquer et à changer les politiques libérales mises en place par le gouvernement.”

L’appel de Rousseau à la grève générale n’a été repris par aucun grand syndicat jusqu’à présent. Cependant, il est clair que les grévistes ne reculent pas et sont prêts à poursuivre leur action aussi longtemps qu’il le faudra pour obtenir la satisfaction de leurs revendications.

Le bras de fer est engagé

Le gouvernement français s’efforce de mettre fin à une grève nationale des travailleurs du secteur pétrolier qui a provoqué des pénuries de carburant dans tout le pays. Les grévistes réclament de meilleures conditions de travail, notamment une réduction du temps de travail et une augmentation des salaires. Ils protestent également contre les projets du gouvernement de privatiser certaines parties du secteur de l’énergie. Jusqu’à présent, les négociations entre le gouvernement et les représentants syndicaux n’ont pas abouti à un accord.