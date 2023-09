L’enjeu des passoires thermiques sur le marché immobilier : comment l’état français compte-t-il s’en sortir ?

Face aux défis climatiques actuels, les régulations gouvernementales concernant les passoires thermiques, ces logements mal isolés et énergivores, impactent profondément le secteur immobilier.

Contexte actuel

Le marché de la construction, autrefois florissant, connaît un ralentissement notable. Les professionnels de l’immobilier, notamment à Valenciennes, anticipent une baisse significative du nombre de locations. Cette situation est exacerbée par la loi Climat et résilience qui prévoit des interdictions progressives de location pour les logements mal classés énergétiquement.

L’étau se resserre autour des passoires énergétiques. Vous êtes propriétaire et louez un logement dont la performance énergétique #DPE est mauvaise ? Seule solution : engager des travaux de #rénovation

Comment réussir votre projet et obtenir les aides ?

Les régulations en place

D’ici 2025, les logements classés G ne pourront plus être mis en location, et ceux classés F suivront trois ans plus tard. Une échéance encore plus lointaine, 2034, verra l’interdiction de louer des biens classés E. Face à ces régulations, un décret a été émis, laissant entrevoir des exemptions pour certains logements, bien que son interprétation reste floue.

Réactions et adaptations

Le ministre du Logement a exprimé la volonté d’améliorer les appartements de G à F avant l’échéance de 2025. Cette initiative soulève des interrogations, notamment sur la faisabilité de tels travaux sans l’accord de la copropriété. Les propriétaires, quant à eux, pourraient être réticents à investir dans des rénovations si la durée de location permise n’est que de trois ans sans possibilité d’ajustement de loyer.

Les passoires énergétiques représenteraient 19 % des biens en vente sur le marché. 😮 Les acheteurs, comme les vendeurs, sont de plus en plus sensibles à ce score, qui impacte fortement les #investissements. 🏠 #DPE #MarchéImmobilier pic.twitter.com/clhRxNFpDl — POIRIER Nadège NOOVIMO (@PNoovimo) September 18, 2023

Facteurs aggravants

Le marché immobilier est soumis à diverses pressions. La hausse des taux d’emprunt, la fin programmée des aides fiscales et la loi sur le zéro artificialisation nette sont autant d’éléments qui freinent le secteur. La restriction sur la location des passoires énergétiques vient s’ajouter à ces défis, réduisant potentiellement l’offre de logements face à une demande toujours croissante.

Les passoires thermiques sont devenues un enjeu majeur

Les passoires thermiques, au cœur des préoccupations environnementales, redessinent le paysage immobilier. Les professionnels du secteur, tout comme les propriétaires, sont confrontés à des défis inédits et doivent s’adapter rapidement pour répondre aux exigences réglementaires et aux attentes du marché.