Si l’envie de voyager vous titille, voilà de quoi faire une tour du mond . Ce sont les 10 plus belles villes du monde.

Venise : fiche d’identité

Nom : La Serenissima

Pays : Italie

Coordonnées : 45.4361 ° N, 12.3397 ° E

Fuseau horaire : UTC + 1 (CET)

Été (DST) : UTC + 2 (CEST)

Quartiers et lieux célèbres : Saint-Marc, Canal Grande, Pont du Rialto, Palazzo Ducale

Histoire : La République de Venise a été fondée en 421 par les habitants de la ville d’Aquilée qui se sont réfugiés sur les îles de la lagune pour échapper aux Huns. Venise devient une importante république maritime au 12ème siècle. La ville connaît son apogée aux 15e et 16e siècles avant d’entrer dans une période de déclin à partir du 17e siècle.

Il n’y a pas de ville comparable à Venise. Cette ville flottante est construite sur plus de 100 petites îles dans une lagune de la mer Adriatique. Avec des canaux à la place des routes, des gondoles à la place des voitures et une architecture de la Renaissance à chaque tournant, Venise semble sortir d’un conte de fées.

unbekannt Guide touristique du Tibet Binding : Taschenbuch, NumberOfItems : 1, PackageQuantity : 1, medium : Taschenbuch, languages : french, ISBN : 7508503910

Jérôme Derèze 111 Lieux en Lorraine à ne pas manquer: Guide touristique Brand : Emons Verlag, Binding : Taschenbuch, Label : Emons Verlag, Publisher : Emons Verlag, medium : Taschenbuch, numberOfPages : 240, publicationDate : 2022-05-26, authors : Jérôme Derèze, ISBN : 3740814101

Christophe Renault Guide touristique de Paris Binding : Taschenbuch, Label : Editions Gisserot, Publisher : Editions Gisserot, medium : Taschenbuch, publicationDate : 1999-07-02, authors : Christophe Renault, languages : french, ISBN : 2877474062

Paris : fiche d’identité

Nom : La ville lumière

Pays : France

Coordonnées : 48.8566° N, 2.3522° E

Fuseau horaire : UTC + 1 (CET)

Été (DST) : UTC + 2 (CEST)

Lieux et quartiers célèbres : La Tour Eiffel, Le Musée du Louvre, La Cathédrale Notre Dame, Les Champs Elysées

Histoire : Paris est une agglomération importante depuis plus de deux mille ans. Elle a été fondée par les Gaulois au IIIe siècle avant J.-C. et est devenue la capitale du royaume franc au Ve siècle de notre ère. Paris est devenue l’une des plus grandes villes d’Europe au Moyen Âge et à la Renaissance. Elle est devenue un centre politique et culturel

Paris est souvent considérée comme la ville la plus romantique du monde, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. La Ville Lumière abrite des monuments emblématiques comme la Tour Eiffel et la cathédrale Notre-Dame, ainsi que de charmants cafés et de magnifiques parcs.

Various National Geographic: Music Guide - Paris Brand : COLUMBIA, Binding : Audio CD, Label : Col (Sony Music), Publisher : Col (Sony Music), NumberOfDiscs : 1, NumberOfItems : 1, Format : Enhanced, Feature : World Music / World, medium : Audio CD, releaseDate : 2004-09-27, artists : Various

Various Rough Guide: Paris Cafe Music Binding : Audio CD, Label : World M.N. (Harmonia Mundi), Publisher : World M.N. (Harmonia Mundi), NumberOfDiscs : 1, PackageQuantity : 1, medium : Audio CD, releaseDate : 2008-06-01, theatricalReleaseDate : 2002-04-02, artists : Various, composers : Trad.Frankreich

Nathalie Zaouati 111 Lieux autour de Paris à ne pas manquer: Guide touristique Brand : Emons Verlag, Binding : Taschenbuch, Label : Emons Verlag, Publisher : Emons Verlag, medium : Taschenbuch, numberOfPages : 240, publicationDate : 2022-05-26, authors : Nathalie Zaouati, ISBN : 374081408X

Barcelone : fiche d’identité

Nom : La ville du comte Gaudí

Pays : Espagne

Coordonnées : 41.3851° N, 2.1734° E

Fuseau horaire : UTC + 1 (CET)

Été (DST) : UTC + 2 (CEST)

Lieux et quartiers célèbres : Sagrada Familia, Parc Güell, La Rambla

Histoire : Barcelone a été fondée en tant que colonie romaine au 3ème siècle avant JC. Elle est devenue la capitale du royaume de Catalogne au 13e siècle et a prospéré pendant le Moyen Âge. Barcelone a été conquise par les Français en 1714 mais a retrouvé son autonomie en 1833. La ville a connu un essor industriel à la fin du XIXe siècle et est devenue un important centre culturel

Barcelone est une ville vivante et dynamique qui a quelque chose à offrir à chacun. De l’architecture étonnante d’Antoni Gaudi à la vie nocturne animée, il y a toujours quelque chose à faire à Barcelone.

unbekannt Guide touristique du Tibet Binding : Taschenbuch, NumberOfItems : 1, PackageQuantity : 1, medium : Taschenbuch, languages : french, ISBN : 7508503910

Maurice Testu CHEMIN DE FER DE LA BAIE DE SOMME MINI GUIDE TOURISTIQUE (TRAINS TOURISTIQUES) Brand : LA VIE DU RAIL, Binding : Taschenbuch, Label : LA VIE DU RAIL, Publisher : LA VIE DU RAIL, medium : Taschenbuch, publicationDate : 2013-07-04, authors : Maurice Testu, ISBN : 2918758736

Guide touristique Patagonie et Terre de Feu Binding : Taschenbuch, Edition : 2e édition, Label : Peuples du Monde (éd. de l'Adret), Publisher : Peuples du Monde (éd. de l'Adret), medium : Taschenbuch, numberOfPages : 591, publicationDate : 2005-09-02, authors : Guide touristique, Jac Forton, Peuples du Monde, publishers : Guide touristique, languages : french, ISBN : 2907629689

Vienne : fiche d’identité

Nom : La ville de la musique

Pays : Autriche

Coordonnées : 48.2082° N, 16.3738° E

Fuseau horaire : UTC + 1 (CET)

Été (DST) : UTC + 2 (CEST)

Lieux et quartiers célèbres : Palais Hofburg, Opéra d’État de Vienne, Cathédrale Stephansdom, Palais Belvedere

Histoire : Vienne a été fondée comme camp militaire romain au 1er siècle de notre ère. Elle est devenue la capitale du Saint Empire romain germanique au 12ème siècle et a prospéré pendant la Renaissance. Vienne a été occupée par Napoléon en 1809 mais a retrouvé son autonomie en 1815. La ville a été le centre de l’Empire autrichien de 1867 à 1918.

Vienne est une ville magnifique, riche en histoire et en culture. La capitale autrichienne abrite de grands palais, des musées et des opéras, ainsi que des cafés pittoresques et des rues pavées. Vienne devient féérique en hiver, lorsque la ville est drapée de neige et qu’elle accueille les visiteurs du monde entier pour ses marchés de Noel !

Maurice Testu CHEMIN DE FER DE LA BAIE DE SOMME MINI GUIDE TOURISTIQUE (TRAINS TOURISTIQUES) Brand : LA VIE DU RAIL, Binding : Taschenbuch, Label : LA VIE DU RAIL, Publisher : LA VIE DU RAIL, medium : Taschenbuch, publicationDate : 2013-07-04, authors : Maurice Testu, ISBN : 2918758736

Guide touristique Patagonie et Terre de Feu Binding : Taschenbuch, Edition : 2e édition, Label : Peuples du Monde (éd. de l'Adret), Publisher : Peuples du Monde (éd. de l'Adret), medium : Taschenbuch, numberOfPages : 591, publicationDate : 2005-09-02, authors : Guide touristique, Jac Forton, Peuples du Monde, publishers : Guide touristique, languages : french, ISBN : 2907629689

Jérôme Derèze 111 Lieux en Lorraine à ne pas manquer: Guide touristique Brand : Emons Verlag, Binding : Taschenbuch, Label : Emons Verlag, Publisher : Emons Verlag, medium : Taschenbuch, numberOfPages : 240, publicationDate : 2022-05-26, authors : Jérôme Derèze, ISBN : 3740814101

Istanbul : fiche d’identité

Nom : La ville des deux continents

Pays : Turquie

Coordonnées : 41.0082° N, 28.9784° E

Fuseau horaire : UTC + 3 (EEST)

Été (DST) : UTC + 3 (EEST)

Lieux et quartiers célèbres : Sainte-Sophie, Mosquée bleue, Palais de Topkapi, Grand Bazar

Histoire : Istanbul a été fondée en tant que cité grecque de Byzance au 7ème siècle avant JC. Elle est devenue la capitale de l’Empire romain en 330 après J.-C., puis de l’Empire byzantin. La ville a été conquise par les Turcs ottomans en 1453 et rebaptisée Istanbul. Elle est restée la capitale de l’Empire ottoman jusqu’en 1923, date à laquelle elle est devenue la capitale de la Turquie.

Istanbul est une ville qui a tout pour plaire : une architecture étonnante, une cuisine délicieuse, une histoire et une culture riches, et des habitants sympathiques. Istanbul est à cheval sur deux continents – l’Europe et l’Asie – et sa situation unique en fait une destination incontournable.

Guide touristique Patagonie et Terre de Feu Binding : Taschenbuch, Edition : 2e édition, Label : Peuples du Monde (éd. de l'Adret), Publisher : Peuples du Monde (éd. de l'Adret), medium : Taschenbuch, numberOfPages : 591, publicationDate : 2005-09-02, authors : Guide touristique, Jac Forton, Peuples du Monde, publishers : Guide touristique, languages : french, ISBN : 2907629689

Jérôme Derèze 111 Lieux en Lorraine à ne pas manquer: Guide touristique Brand : Emons Verlag, Binding : Taschenbuch, Label : Emons Verlag, Publisher : Emons Verlag, medium : Taschenbuch, numberOfPages : 240, publicationDate : 2022-05-26, authors : Jérôme Derèze, ISBN : 3740814101

Christophe Renault Guide touristique de Paris Binding : Taschenbuch, Label : Editions Gisserot, Publisher : Editions Gisserot, medium : Taschenbuch, publicationDate : 1999-07-02, authors : Christophe Renault, languages : french, ISBN : 2877474062

Prague : fiche d’identité

Nom : La ville aux cent clochers

Pays : République tchèque

Coordonnées : 50.0755° N, 14.4376° E

Fuseau horaire : UTC + 1 (CET)

Été (DST) : UTC + 2 (CEST)

Lieux et quartiers célèbres : Château de Prague, Pont Charles, Place de la Vieille Ville, Quartier juif

Histoire : Prague a été fondée en tant que colonie celte au 6ème siècle avant JC. Elle est devenue la capitale de la Bohême au 13e siècle et a prospéré pendant le Moyen Âge. La ville a été occupée par la Suède en 1648 mais a retrouvé son autonomie en 1660. Prague a été le centre de l’Empire austro-hongrois de 1867 à 1918.

Prague est un conte de fées qui prend vie. La capitale tchèque est remplie d’églises gothiques, de châteaux médiévaux et de rues pavées bordées de maisons aux couleurs pastel. Prague abrite également l’une des plus anciennes horloges astronomiques du monde, une visite incontournable pour tout visiteur de la ville !

unbekannt Guide touristique du Tibet Binding : Taschenbuch, NumberOfItems : 1, PackageQuantity : 1, medium : Taschenbuch, languages : french, ISBN : 7508503910

Jérôme Derèze 111 Lieux en Lorraine à ne pas manquer: Guide touristique Brand : Emons Verlag, Binding : Taschenbuch, Label : Emons Verlag, Publisher : Emons Verlag, medium : Taschenbuch, numberOfPages : 240, publicationDate : 2022-05-26, authors : Jérôme Derèze, ISBN : 3740814101

Christophe Renault Guide touristique de Paris Binding : Taschenbuch, Label : Editions Gisserot, Publisher : Editions Gisserot, medium : Taschenbuch, publicationDate : 1999-07-02, authors : Christophe Renault, languages : french, ISBN : 2877474062

Rio de Janeiro : fiche d’identité

Nom : La ville des plages

Pays : Brésil

Coordonnées : 22.9068° S, 43.1729° W

Fuseau horaire : UTC – 3 (BRT)

Été (DST) : UTC – 2 (BRST)

Lieux et quartiers célèbres : Plage de Copacabana, Montagne du Pain de Sucre, statue du Christ Rédempteur, Plage d’Ipanema

Histoire : Rio de Janeiro a été fondée par les Portugais en 1565 comme capitale de leur colonie. La ville est devenue la capitale du Brésil en 1763 et a prospéré au cours du 19e siècle. Rio a accueilli les Jeux olympiques d’été en 2016.

Rio de Janeiro est une ville magnifique située sur la côte sud-est du Brésil. Avec ses superbes

Rio de Janeiro est une métropole animée qui a quelque chose à offrir à chacun. De ses plages mondialement connues à ses célébrations du Carnaval, Rio est une ville qui sait s’amuser. Et n’oubliez pas de profiter de la vue imprenable depuis le sommet du Pain de Sucre !

Various Rough Guide to Brazil: Rio de Janeiro Binding : Audio CD, Label : World M.N. (Harmonia Mundi), Publisher : World M.N. (Harmonia Mundi), NumberOfDiscs : 1, PackageQuantity : 1, medium : Audio CD, releaseDate : 2008-06-01, artists : Various, composers : Various

tostadora.fr Je aime rio de janeiro - Size: XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL Tostadora 190 gr/m²: 100% coton semi-peigné, 24/S fil Ringspun de qualité supérieure. Coton pré-rétréci. Bande de propreté au col. Forme tubulaire.

tostadora.fr Eu amo rio de janeiro - Size: S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL Tostadora 190 gr/m²: 100% coton semi-peigné, 24/S fil Ringspun de qualité supérieure. Coton pré-rétréci. Bande de propreté au col. Forme tubulaire.

Le Cap : fiche d’identité

Nom : La ville mère

Pays : Afrique du Sud

Coordonnées : 33.9249° S, 18.4241° E

Fuseau horaire : UTC + 2 (SAST)

Été (DST) : UTC + 2 (SAST)

Lieux et quartiers célèbres : Table Mountain, Kirstenbosch National Botanical Garden, Victoria & Alfred Waterfront

Histoire : Le Cap a été fondé par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales en 1652 comme comptoir commercial. Elle est devenue la capitale de la colonie néerlandaise du Cap en 1795. Les Britanniques se sont emparés de la colonie en 1806 et ont fait du Cap la capitale de leur colonie du Cap de Bonne-Espérance.

Le Cap est l’une des plus belles villes du monde et l’une des plus variées. Située à l’extrémité sud de l’Afrique, le Cap abrite des plages magnifiques, des montagnes imposantes et des quartiers animés comme Bo-Kaap, avec ses maisons colorées.

Dlice Cape Town D'time - Dlice- Genre : 10 ml Les e-liquides Dlice sont fabriqués en France. Dlice est une marque française fondée en 2009 par Norbert Neuvy. C'est en 2012 que la marque s'est réellement fait remarquer grâce à ses e-liquides haut de gamme qui rassemblent des saveurs fruitées, gourmandes, mentholées, classiques, et même originales, le but étant d'offrir un large choix aux vapoteurs. Parmi les produits phares de la marque, on retrouve en tête de liste le célèbre USA Classic, suivi de près par le fameux Virginie, la Menthe Fraîche, ou encore le e-liquide Fruits rouges. Les e-liquides Dlice sont disponibles en flacon de 10ml et 50ml. Les arômes utilisés sont certifiés de qualité alimentaire. Cet e-liquide ne contient ni diacétyle, ni parabène, ni ambrox.Recommandation Pour une efficacité optimale de vos e-liquides, veillez à les stocker dans un endroit sec à l'abri de la lumière.Afin que la saveur ne s'altère pas, pensez à bien reboucher votre flacon après utilisation.Précaution d'emploi Tenir hors de portée des enfants.La nicotine liquide est toxique par contact cutané.En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon.En cas d'ingestion ou de malaise, contactez un centre antipoison ou un médecin et montrez l'étiquette du flacon d'e-liquide.Produit destiné uniquement à la recharge de cigarette électronique. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENT: conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact pendant la grossesse et l'allaitement. L'utilisation constante peut causer une dépendance. Ne pas utiliser en cas de pathologie respiratoire ou cardiovasculaire. Le produit contient de la glycérine. La glycérine peut favoriser, par action déshydratante, l'apparition d'hyperglycémie et de glycosurie chez les consommateurs souffrant d'une pathologie diabétique. Consommer avec modération. Consulter les instructions spéciales/fiches d'information en matière de sécurité. Je m'engage à ne pas vendre de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans.

A.S. CREATION Papier peint vinyle Cape town bleu noir Ce papier peint coloré et dynamique va illuminer vos murs avec une touche végétale exhubérante et vivifiante. Il se coordonne avec des unis de caractère pour créer une ambiance visuelle unique.

A.S. CREATION Papier peint vinyle Cape town gris écru Ce papier peint coloré et dynamique va illuminer vos murs avec une touche végétale exhubérante et vivifiante. Il se coordonne avec des unis de caractère pour créer une ambiance visuelle unique.

Kyoto : fiche d’identité

Nom : La ville des temples

Pays : Japon

Coordonnées : 35.0116° N, 135.7680° E

Fuseau horaire : UTC + 9 (JST)

Lieux et quartiers célèbres : Kiyomizu-dera Temple, Fushimi Inari Shrine, Gion district

Histoire : Kyoto a été la capitale du Japon de 794 à 1868. C’est un centre de la culture et des traditions japonaises, avec de nombreux temples et sanctuaires anciens. Elle est également inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Kyoto est l’une des villes les plus belles et les plus historiques du Japon. Avec ses centaines de temples et de sanctuaires, Kyoto est une destination incontournable pour tout visiteur du Japon.

Kyoto était autrefois la capitale impériale du Japon et reste aujourd’hui l’un des centres culturels du pays. La ville est remplie de temples bouddhistes et de sanctuaires shintoïstes, ainsi que de jardins et de maisons traditionnelles en bois appelées machiya . Une visite à Kyoto est un véritable retour dans le temps !

Guide touristique Patagonie et Terre de Feu Binding : Taschenbuch, Edition : 2e édition, Label : Peuples du Monde (éd. de l'Adret), Publisher : Peuples du Monde (éd. de l'Adret), medium : Taschenbuch, numberOfPages : 591, publicationDate : 2005-09-02, authors : Guide touristique, Jac Forton, Peuples du Monde, publishers : Guide touristique, languages : french, ISBN : 2907629689

Jérôme Derèze 111 Lieux en Lorraine à ne pas manquer: Guide touristique Brand : Emons Verlag, Binding : Taschenbuch, Label : Emons Verlag, Publisher : Emons Verlag, medium : Taschenbuch, numberOfPages : 240, publicationDate : 2022-05-26, authors : Jérôme Derèze, ISBN : 3740814101

Christophe Renault Guide touristique de Paris Binding : Taschenbuch, Label : Editions Gisserot, Publisher : Editions Gisserot, medium : Taschenbuch, publicationDate : 1999-07-02, authors : Christophe Renault, languages : french, ISBN : 2877474062

San Francisco : fiche d’identité

Nom : La ville de la baie

Pays : États-Unis

Coordonnées : 37.7749° N, 122.4194° W

Fuseau horaire : UTC – 8 (PST)

Été (DST) : UTC – 7 (PDT)

Lieux et quartiers célèbres : Golden Gate Bridge, Alcatraz Island, Fisherman’s Wharf

Histoire : San Francisco a été fondée par les Espagnols en 1776 en tant que mission. Elle est devenue une partie du Mexique en 1821 et a été cédée aux États-Unis en 1848. La ville a été dévastée par un tremblement de terre et un incendie en 1906 mais a été rapidement reconstruite. Aujourd’hui, San Francisco est l’une des destinations touristiques les plus populaires au monde !

San Francisco est l’une des plus belles villes d’Amérique et l’une des plus variées. Située sur la côte ouest des États-Unis, San Francisco est connue pour ses collines, ses téléphériques et son Golden Gate Bridge. Mais cette ville californienne est bien plus que ce que l’on croit !

CR7 Bottines Noires Homme CR7 San Francisco Bottines pour homme de la marque CR7 ! Couleur : Noir/Kaki/BordeauxChaussures montantes Tige en similicuir Fermeture par lacets Col cheville en textile rembourré Badge signature CR7 au talon Semelle extérieure synthétique

CR7 Bottines Noires Homme CR7 San Francisco Bottines pour homme de la marque CR7 ! Couleur : Noir/Kaki/BordeauxChaussures montantes Tige en similicuir Fermeture par lacets Col cheville en textile rembourré Badge signature CR7 au talon Semelle extérieure synthétique

CR7 Bottines Noires Homme CR7 San Francisco Bottines pour homme de la marque CR7 ! Couleur : Noir/Kaki/BordeauxChaussures montantes Tige en similicuir Fermeture par lacets Col cheville en textile rembourré Badge signature CR7 au talon Semelle extérieure synthétique

A votre sac à dos, prêt, partez !

Parmi ces 10 destinations, laissez-vous tenter et décollez !

Prêt à faire vos valises ? Pour vous aider, nous avons sélectionné les meilleurs sacs à dos de voyage du marché !