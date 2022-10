Nous vous avions présenté Leaf, le réseau social du potager, mais l’initiative semble faire des émules !

En plus de Leaf, d’autres sites sont en effet spécialisés dans la vente de fruits et légumes. Il y a “Le Potager d’à côté”, “Le Potiron”, “Fruit and Food”… Elles permettent d’accéder à des variétés rares, qui poussent dans les jardins, mais que l’on ne trouve pas toujours en magasin.

L’explosion de ces plateformes s’explique par l’intérêt croissant des consommateurs pour les circuits courts. Les gens veulent savoir d’où viennent leurs fruits et légumes, comment ils ont été cultivés…. En bref, ils veulent de la transparence !

Du lien social au travers du potager

Cultiver ses propres fruits et légumes peut conduire à créer du lien social ! Pas seulement en cultivant à plusieurs ou en partageant des conseils, mais en vendant le surplus de production du jour ou de la semaine.

Les plateformes qui ont été développées à cet effet permettent de mettre en relation vendeurs et acheteurs, mais aussi de créer une communauté autour des fruits et légumes

Leaf, par exemple, propose des conseils de jardinage, des astuces pour réaliser des recettes à base de produits de saison, et dispose même d’un forum où les jardiniers peuvent échanger leurs idées !

Vous souhaitez également (re)découvrir le goût des fruits et légumes frais ? Savoir d’où ils viennent et comment ils ont été cultivés ? Alors n’hésitez pas et trouvez le vendeur le plus proche de chez vous sur Leaf !

Une source de produits rares et insolites

Ainsi, en achetant sur ces plateformes, vous pouvez (re)découvrir des produits insolites et soutenir les producteurs locaux !

Le potager d’à côté :

Cette plateforme est conçue pour vous permettre de consommer des fruits et légumes locaux et de saison, provenant aussi bien de jardins privés que de producteurs proches de chez vous

Les profils des vendeurs de la plateforme peuvent être professionnels ou non professionnels, ils peuvent même avoir des statuts différents. Ce sont des personnes qui ont des arbres fruitiers sur leur terrain, des personnes qui ont un jardin, des maraîchers, des producteurs de fruits, des écoles d’agriculture, des associations, etc

Le point commun étant de proposer des fruits et légumes qu’ils ont eux-mêmes produits (ou qui proviennent de circuits courts), afin de promouvoir une consommation plus responsable et engagée

Le potager d’à côté est disponible dans plusieurs villes françaises comme Paris, Lyon, Marseille….

Le potiron :

“Le Potiron” est un site internet qui met en relation des particuliers (jardiniers ou non) et des jardiniers (amateurs ou professionnels) qui souhaitent proposer leurs surplus de jardin. Il est possible d’acheter directement au producteur, mais également de s’abonner à un “panier”

L’objectif du site est de permettre à tous d’avoir accès à des produits frais de la région, à prix réduit, et ainsi de bien manger en faisant des économies

Fruit and food :

Fruit and Food est un site web qui vous permet de vendre, de donner ou d’acheter des fruits et légumes à des jardiniers amateurs. Grâce à la géolocalisation et à la messagerie, vous pouvez contacter directement les jardiniers près de chez vous

Le site propose également des recettes et des conseils pour consommer les produits de saison.

La mode est au lien social par le jardin ! Et c’est tant mieux !

Comme nous pouvons le constater, il existe un nombre croissant de plateformes qui nous permettent d’acheter des fruits et légumes locaux. Non seulement cela nous aide à nous connecter à notre communauté, mais cela nous permet également de découvrir des produits nouveaux et inhabituels. En soutenant ces sites, nous pouvons contribuer à promouvoir une consommation responsable et engagée.