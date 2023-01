Madison : Apple dévoile une nouvelle IA pour lire ses audiobooks sans humain…

Le marché du livre audio est en pleine croissance et Apple a décidé de répondre à la demande avec une nouvelle fonctionnalité : des audiobooks sans narrateur humain. La voix artificielle nommée « Madison » est inspirée par la narration humaine et est censée offrir une voix plus naturelle et moins monotone.

Une fonctionnalité très lucrative pour Apple

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait être très lucrative pour Apple. La société prévoit initialement de la lancer en novembre, mais a décidé de la retarder pour ne pas participer à une mauvaise image de la technologie. Pour le moment, seuls les livres en anglais sont disponibles avec cette option.

Une menace pour le métier de narrateur ?

L’émergence de l’IA générative pourrait pousser certains métiers, tels que celui de comédien narrateur, à des changements. Elle pourrait également être utilisée pour remplacer des comédiens de doublage dans le jeu vidéo. Il reste à voir si les consommateurs seront intéressés par ces voix artificielles plutôt que par des narrateurs professionnels humains.

Bien que cette nouvelle fonctionnalité puisse être très lucrative pour Apple, elle constitue une menace pour le métier de narrateur. Les consommateurs seront-ils intéressés par ces voix artificielles, ou préféreront ils les narrateurs humains ? Seul l’avenir nous le dira.

L’IA est en plein essor

Avec l’arrivée de gpt3 on entend maintenant parler de plus en plus de sa mise en application dans de nombreux domaines.

L’IA générative est donc en train de révolutionner la façon dont nous le faisons, et Apple est l’un des premiers à se lancer dans cette nouvelle technologie, avec sa nouvelle fonctionnalité d’audiobooks sans narrateur humain.