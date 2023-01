Microsoft intègre le robot conversationnel ChatGPT à Bing !

OpenAI, une startup californienne créée en 2015 par des scientifiques spécialisés dans l’intelligence artificielle, a mis sur le marché un robot conversationnel baptisé ChatGPT. Son créateur ambitionne d’intégrer ce dernier à Bing pour offrir des réponses toutes prêtes en complément des liens présents sur la page de navigation.

Un robot conversationnel pour répondre aux requêtes de navigation de Bing

Selon le PDG de Microsoft Satya Nadella, l’intégration du robot conversationnel ChatGPT à Bing fournira des réponses, des informations détaillées, des instructions et des explications sous forme de texte, ce qui rendra l’utilisation de la plateforme plus facile et plus interactive. En effet, le système actuel ne fournit que des liens et des recommandations, ce qui n’offre pas toujours une bonne expérience utilisateur.

Bing pourrait bientôt proposer des réponses clés en main à ses utilisateurs. Selon des informations récentes, cette fonctionnalité pourrait arriver dès le mois de mars. Malgré cette nouveauté, la part de marché de Bing reste faible face à Google qui affiche 90 % de PDM contre seulement 2,69 % pour le moteur de recherche de Microsoft. Une situation qui se répercute également sur le mobile, où la part de marché de Google atteint 97 % en France.

Les objectifs de OpenAI et de Microsoft

OpenAI a créé une branche lucrative en 2019 pour faciliter ses levées de fonds. Son objectif est de réaliser un chiffre d’affaires de 200 millions de dollars grâce à l’intégration de ChatGPT à Bing en 2023. De son côté, Microsoft cherche à se démarquer de la concurrence en améliorant ses services et en donnant à ses utilisateurs un meilleur accès à des informations précises et pertinentes.

Le partenariat entre Microsoft et OpenAI est tel qu’il a investi un milliard de dollars dans cette dernière et viserait une valorisation de 29 milliards de dollars de l’entreprise Open AI. La fonctionnalité est prévue pour mars 2023.

Vers le moteur de réponse ?

L’intégration du robot conversationnel ChatGPT à Bing permettra aux utilisateurs de la plateforme de bénéficier d’une meilleure expérience utilisateur. Bing semble bien parti pour rattraper son retard face à Google grâce à l’utilisation de ChatGPT qui devrait générer plus de contenu et de données de qualité aux internautes. Microsoft et OpenAI sont donc à l’aube d’une nouvelle ère qui promet d’offrir plus de possibilités aux utilisateurs de Bing.

OpenAI et Microsoft sont en pourparlers pour trouver des investisseurs et atteindre leurs objectifs. La fonctionnalité sera disponible à partir de mars 2023.