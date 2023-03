Modèle iPhone X : que devriez-vous savoir ?

Depuis son introduction sur le marché en 2017, l’iPhone X s’est confirmé comme l’un des téléphones mobiles les plus appréciés et les plus demandés. Cependant, en raison de cette forte demande, Apple a été contraint de le réintroduire sur le marché fin novembre 2018. Que devriez-vous savoir sur cette version ?

iPhone X : quelles sont les caractéristiques techniques ?



Bien que la réparation de iPhone X soit parfois problématique, ce modèle est doté de fonctionnalités et de caractéristiques intéressantes.

L’affichage

L’écran est l’une des premières fonctionnalités qui attirent l’attention. En effet, le smartphone a pour dimensions 143,6 x 70,9 x 7,7 mm. Il est également composé d’un écran OLED éclairé. La qualité de ce dernier est garantie par la technologie Super Retina OLED. Avec une résolution de 2436 x 1125 pixels et 458 ppp, la qualité d’image de cet iPhone est nettement supérieure à celle de ses prédécesseurs.

L’une des fonctionnalités d’affichage permet à l’écran d’adapter sa balance des blancs à la lumière qui l’entoure. L’expérience utilisateur est ainsi nettement améliorée. De plus, la fonction 3D Touch, déjà présente dans le modèle iPhone 6, permet d’émettre différentes commandes en fonction de la pression exercée sur l’écran.

Les capteurs biométriques

L’une des caractéristiques qui ont fait de cet iPhone l’un des meilleurs smartphones d’Apple est l’introduction de la fonctionnalité Face ID. Elle vous permet de déverrouiller votre téléphone et d’utiliser d’autres applications à l’aide de la reconnaissance faciale. Par exemple, vous pouvez effectuer des achats dans l’App Store ou avec Apple Pay en utilisant cette fonction Face ID. Compte tenu de l’absence du bouton d’accueil, cette dernière remplace complètement Touch ID.

Le processeur A11

Le processeur A11 Bionic procure au modèle iPhone X une vitesse 25 % plus rapide que celle générée par le processeur A10 Fusion. Le smartphone répond donc très rapidement aux commandes : ouverture et fermeture des applications.

La caméra

L’appareil photo de cet iPhone vous permet de prendre des photos et des vidéos de très haute qualité. La caméra externe a une résolution de 12 mégapixels prend en charge des photos HDR, des vidéos en Full HD jusqu’à 120 fps ainsi que des photos en mode rafale. La caméra interne, quant à elle, a une résolution de 7 mégapixels et est équipée de la technologie TrueDepth. Tout comme la caméra externe, il est capable de prendre des photos HDR et des vidéos haute résolution.

Le système d’exploitation

Au moment de son lancement, l’iPhone X était équipé du système d’exploitation iOS 11. Aujourd’hui, ce modèle est toujours capable de prendre en charge un système iOS 16, le dernier publié par Apple.

La batterie sans fil

La batterie lithium-ion et le corps en verre de ce modèle permettent l’utilisation de la recharge sans fil. Pour recharger cet iPhone, il suffit de le poser sur une base Qi adaptée. Dans tous les cas, il peut également être rechargé sur secteur et avec un câble Lightning.

Quelques inconvénients de l’iPhone X ?

Malgré les performances obtenues grâce aux différentes fonctionnalités et caractéristiques du modèle iPhone X, il faut souligner qu’il présente quelques inconvénients. En effet, les utilisateurs ont noté que la convivialité était nettement inférieure à celle des autres modèles.

Le fait est que l’absence de boutons physiques oblige l’interface à se baser uniquement sur des gestes. Ainsi, l’utilisateur est obligé d’effectuer un effort mnémotechnique. Autrement dit, ce modèle n’est pas facile à utiliser. Par ailleurs, la fonction résistance à l’eau, ne garantit pas la couverture des dommages qui résultent du contact avec des liquides.