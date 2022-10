Cémonjardin Composteur Colorado petit modèle - 360 L

Composteur en bois Colorado petit modèle - 360 LDe faible encombrement, ce silo à compost trouvera forcément sa place dans un coin de votre jardin ! Ce bac à compost est très complet avec son couvercle, que vous pouvez maintenir ouvert à l'aide d'une cale en bois, et sa trappe en façade qui se soulève et que vous pourrez bloquer avec ses loquets en bois. D'une capacité de 360 litres. L'espace entre les lames de bois et son couvercle assureront une bonne aération du compost, qui sera également protégé du déssèchement et d'une trop grande concentration d'humidité. Par ailleurs, le panneau amovible en façade simplifiera le brassage régulier du compost et son utilisation une fois que ce dernier sera prêt à l'emploi. Voici le produit indispensable à une démarche écologique dans le jardin !Dimensions : L 50 x lg 80 x ht 100 cm. Capacité : 360 litres. Épaisseur du cadre : 4,5 cm. Épaisseur des planches : 1,4 cm.En pin sylvestre certifié FSC traité autoclave classe III.Clin d'oeil de Cémonjardin :Mettez quelques branchages dans le fond de votre silo pour apporter une meilleure circulation de l'air et aider au démarrage du compost. Il est nécessaire de retourner votre compost régulièrement avec une fourche pour qu'il soit de meilleure qualité et que les déchets se décomposent plus rapidement.Le bois est une matière vivante dont l'aspect évolue avec le temps. Afin de garantir la longévité et la résistance aux intempéries de nos produits, ceux-ci sont traités selon le procédé >. Ce procédé peut entrainer l'apparition temporaire de tâches vertes sur le bois. Celles-ci sont normales et ne constituent en aucun cas un défaut. Elles disparaîtront naturellement avec le temps tandis que le produit conservera durablement tous les avantages du traitement.