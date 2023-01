Moulinex COOKEO TOUCH WIFI Edition limitée – La bonne affaire !

Le Moulinex COOKEO TOUCH WIFI Edition limitée vous offre la possibilité de cuisiner des plats délicieux à la maison avec une simplicité et une précision incroyables. Ce robot cuiseur connecté en WIFI, vous permet de réaliser un tas de recettes à la perfection !

Avec sa capacité de 6 litres et sa puissance de 1.600 W, il est idéal pour les grandes familles ou pour cuisiner pour un grand nombre de personnes. Son écran tactile est facile à utiliser et ses fonctionnalités avancées rendent vos recettes encore plus savoureuses. L’édition limitée comprend également un panier vapeur et un livre de recettes, de précieux atouts pour cuisiner autrement…

Points forts :

Design épuré et moderne.

Multicuiseur connecté à la technologie WIFI.

Capacité de 6 litres et puissance de 1.600 W.

Écran tactile qui rend l’utilisation très simple.

Nombreuses fonctionnalités avancées.

Comprend un panier vapeur et un livre de recettes.

Points faibles :

Puissance du moteur limitée.

Certains équipements peuvent être en option.

Coudes et tuyaux supplémentaires coûteux.

Qualité de construction moyenne.

Prix relativement élevé.

Caractéristiques techniques :

Type de produit Cookéo connecté Fonction Tout type de cuisson Matière du corps Acier inoxydable Puissance 1.600 W Capacité 6,0 L Personnes 6 personnes Minuterie 1,50 h Menu interactif et intelligent Oui Connectivité WiFi Nombre de recettes préprogrammées 250 recettes préprogrammées Dimensions l x h x p 35.4 x 37.6 x 35.6 cm Poids Net 6,40 Kg

Le Moulinex COOKEO TOUCH WIFI Edition limitée est un appareil de qualité qui combine des fonctionnalités innovantes avec un prix relativement abordable.

Il offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour préparer vos recettes préférées avec une précision et une simplicité incroyables.

Sa puissance et sa capacité sont suffisantes pour répondre aux besoins des petites et grandes familles. Le panier vapeur et le livre de recettes fournis avec l’édition limitée constituent des atouts supplémentaires.

Nous vous recommandons vivement le Moulinex COOKEO TOUCH WIFI Edition limitée, un excellent investissement pour ceux qui sont à la recherche d’un appareil multifonction pour la cuisine.

Notre verdict :

Le Moulinex COOKEO TOUCH WIFI Edition limitée est une excellente solution pour ceux qui recherchent un multicuiseur performant et facile à utiliser.

Il offre une capacité et une puissance suffisantes pour satisfaire les besoins des familles et répondre à de nombreuses exigences culinaires. Grâce à sa connexion Wi-Fi, vous pouvez créer et télécharger des recettes à partir de l’application gratuite Mon Cookéo.

En plus, l’édition limitée comprend un panier vapeur et un livre de recettes, ce qui en fait un appareil très intéressant. Avec le Moulinex COOKEO TOUCH WIFI Edition limitée, transformez votre cuisine en un véritable restaurant !