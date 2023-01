Ne manquez pas ce casque Sony en réduction pour bien débuter 2023 !

Vous cherchez à plonger dans un monde de son immersif sans être perturbé par les bruits de l’environnement? Ce casque Sony WH-1000XM4 est là pour répondre à vos besoins avec sa réduction de bruit à l’intelligence artificielle exceptionnelle.

Grâce à sa technologie Bluetooth multipoint, vous pouvez facilement et rapidement passer d’un appareil à l’autre et profiter de votre musique toute la journée grâce à ses jusqu’à 30 heures d’autonomie avec la réduction de bruit active. Et si vous êtes pressé, la fonction de charge rapide vous permet de recharger votre casque en un rien de temps. Le casque Sony est également compatible avec Hi-Res Audio Wireless et 360 Reality Audio pour une expérience immersive comme si vous étiez en studio ou sur scène.

Ne manquez pas cette occasion de profiter de ce casque exceptionnel avec une réduction de 24%! Faites-vous plaisir aujourd’hui et plongez dans un monde de son immersif grâce au casque Sony.

Casque Sony WH-1000XM4 – Réduction de bruit via l’intelligence artificielle

Le casque Sony WH-1000XM4 est l’une des meilleures solutions disponibles pour profiter d’une expérience sonore immersive. Grâce à sa réduction de bruit à l’intelligence artificielle exceptionnelle, vous pourrez profiter d’une musique de qualité supérieure sans être dérangé par les bruits de l’environnement.

Il est également équipé d’un mode Ambient Sound personnalisable sur 20 niveaux pour rester à l’écoute de votre environnement et d’une technologie Bluetooth multipoint pour changer d’écoute facilement et rapidement entre votre smartphone, votre tablette et votre PC. Enfin, vous bénéficierez d’une autonomie allant jusqu’à 30 heures avec la réduction de bruit active et d’une fonction de charge rapide pour recharger votre casque en quelques minutes.

Points forts :

Réduction de bruit à l’intelligence artificielle exceptionnelle

Mode Ambient Sound personnalisable sur 20 niveaux

Bluetooth multipoint pour changer d’écoute facilement et rapidement entre votre smartphone, votre tablette et votre PC

Jusqu’à 30 heures d’autonomie avec la réduction de bruit active

Fonction charge rapide (15 minutes = 8 heures de lecture)

Détection de port : met en pause automatiquement votre musique quand vous retirez votre casque pour économiser de la batterie

Compatible Hi-Res Audio Wireless pour un son Haute Résolution et 360 Reality Audio pour une expérience immersive comme si vous étiez en studio ou sur scène

Accédez à votre assistant vocal d’une simple pression sur une touche pour écouter de la musique, demander un itinéraire, consulter la météo et bien plus

Points faibles :

Le prix est relativement élevé

Le design est un peu encombrant

Caractéristiques techniques :

Type de casque Technologie de connectivité Technologie de communication sans fil Diaphragme Supra-Auriculaire Sans fil Bluetooth 40 mm, dôme (bobine mobile CCAW)

Ayant pu tester le casque Sony WH-1000XM4, je peux dire que c’est un excellent produit. La qualité sonore est excellente et la réduction de bruit à l’intelligence artificielle est vraiment très efficace. Le mode Ambient Sound est très utile pour rester à l’écoute de votre environnement et la technologie Bluetooth multipoint est très pratique pour passer facilement et rapidement d’un appareil à l’autre. La fonction de charge rapide est également très pratique et permet de recharger le casque en un rien de temps. Le seul point qui pourrait être amélioré est le design qui est un peu encombrant.

Le son est vraiment bon. La réduction de bruit active à l’IA est très performante et permet une bonne isolation des bruits extérieurs. La qualité sonore est assez bonne avec un rendu très naturel. Il permet d’écouter de la musique en haute définition sans perte de qualité.

La réduction de bruit active à l’intelligence artificielle est vraiment très pratique.

Verdict : notre avis sur casque Sony WH-1000X4 après notre test :

Le casque Sony WH-1000XM4 est une excellente solution pour profiter d’une expérience sonore immersive.

Grâce à sa réduction de bruit à l’intelligence artificielle exceptionnelle, à son mode Ambient Sound personnalisable et à sa technologie Bluetooth multipoint, vous pourrez facilement et rapidement passer d’un appareil à l’autre. Profitez de votre musique toute la journée grâce à ses jusqu’à 30 heures d’autonomie avec la réduction de bruit active et à sa fonction de charge rapide. Le casque Sony est également compatible avec Hi-Res Audio Wireless et 360 Reality Audio pour une expérience immersive comme si vous étiez en studio ou sur scène.

Profitez de cette offre de -24% immanquable !

Profitez de cette occasion unique de débuter 2023 avec le casque Sony WH-1000XM4 à un prix incroyable de -24% !

C’est votre chance pour bien débuter l’année avec le casque Sony WH-1000XM4 avec cette offre de -24% toujours disponible ! Ne manquez pas cette occasion d’accéder à une expérience sonore immersive avec une qualité sonore haute définition sans perte, et ce grâce au casque Sony WH-1000XM4.