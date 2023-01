Occitanie : les aides pour l’achat d’un vélo électrique prolongées et améliorées

Vous cherchez un moyen de réduire votre empreinte carbone et de vous déplacer plus facilement en ville ?

Avec l’extension récente des programmes d’aide, c’est le moment idéal pour profiter de cette option de transport écologique. Non seulement les vélos électriques sont rentables, mais ils permettent également de faire de l’exercice tout en vous aidant à économiser sur l’essence et les frais de stationnement. Préparez-vous à profiter de tous les avantages qui accompagnent la possession d’un vélo électrique – il est temps de passer au vert !

Aides nationales optimisées

Les aides nationales pour l’achat d’un vélo électrique seront prolongées pour l’année 2023. Ces aides sont destinées à faciliter l’accessibilité au vélo électrique pour un plus large public, et leurs seuils d’éligibilité évoluent. A compter de l’année prochaine, le revenu fiscal de référence par part maximal pour bénéficier des aides nationales passera à 14 089 euros, contre 13 489 euros actuellement. En outre, les personnes bénéficiant d’une aide renforcée, comme les handicapés, pourront bénéficier d’un revenu fiscal de référence par part augmenté à 6 358 contre 6 300 actuellement pour les aides nationales.

Aides régionales maintenues et élargies

Les aides régionales (Occitanie et Toulouse Métropole) pour l’achat d’un vélo électrique seront maintenues pour la nouvelle année. La Région Occitanie abaisse le revenu fiscal de référence pour bénéficier de ces aides à 13 489 euros (contre 25 710 euros actuellement) pour cibler les ménages les plus précaires. Une délibération est prévue en début d’année pour savoir si la Région augmente le revenu fiscal de référence par part à 14 089 euros. La Région Occitanie prévoit également d’autres dispositifs pour les habitants en prévision de la ZFE (Zone à Faibles Emissions).

Aides toulousaines inchangées

Toulouse Métropole conserve son dispositif sous les mêmes conditions: les Toulousains situés dans les 37 communes pourront bénéficier de cette aide si leur revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 35 052 euros.

Artisans éligibles

Les artisans pourront bénéficier d’une aide pour l’achat ou la location d’un véhicule utilitaire électrique ou hybride ou d’un vélo cargo électrique. N’oubliez pas que ces aides sont cumulables avec celles mises en place par la région Occitanie et Toulouse Métropole. Il est recommandé de consulter les détails et les conditions spécifiques de chaque aide avant de les demander pour s’assurer que vous répondez aux critères d’éligibilité.

Il n’a jamais été aussi rentable de rouler propre !

Tandis que les aides nationales pour l’achat d’un vélo électrique sont prolongées pour l’année 2023, les aides régionales sont maintenues et abaissent le seuil d’éligibilité pour les ménages les plus précaires. Toulouse Métropole conserve également son dispositif aux mêmes conditions, et la Région Occitanie propose d’autres aides pour les habitants et les artisans afin de faciliter l’accès au vélo électrique pour un plus grand nombre.