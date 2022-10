Né d’un famille d’athlètes, il n’est pas surprenant que Paul el Kharrat soit destiné à la grandeur. À l’âge de trois ans, on lui a diagnostiqué un handicap, mais ce n’est qu’en 2015, à l’âge de seize ans, qu’il a été diagnostiqué autiste Asperger.

En 2019 il passe une audition pour le jeu télévisé Les Douze Coups de midi sur TF1 et est retenu. Le 29 avril 2019, il est devenu le deuxième candidat ayant duré le plus longtemps dans l’histoire de l’émission !

Pendant son passage dans l’émission, Paul a gagné un nombre impressionnant de 153 jeux et a remporté plus d’e 690 000euros de prix.

L’histoire de Paul est une source d’inspiration !

Son dernier ouvrage : Bienvenue dans mon monde

Publié par les Editions du Seuil, “Bienvenue dans mon monde” est un livre sur sa vie avec l’autisme. Il y parle des défis auxquels il a été confronté et de la façon dont il les a surmontés.

“Mon cerveau est constamment en ébullition, c’est épuisant. Je me réfugie souvent dans les rêves pour échapper aux autres et à la lourdeur du monde”

“Parfois, elles sont sombres et j’ai déjà pensé à commettre l’irréparable”

Mais Paul est un battant et il n’a jamais baissé les bras !

“Je veux montrer que nous ne sommes pas handicapés, que nous pouvons aussi avoir une belle vie malgré nos différences”

Paul El Kharrat Crimes et mystères de Paris : de l'ogresse de la Goutte-d'Or à la bande à Bonnot Crimes et mystères de Paris : de l'ogresse de la Goutte-d'Or à la bande à Bonnot Paul El Kharrat HarperCollins 8,86 €

Son combat quotidien

Son autisme est quelque chose qui l’épuise constamment et lui rend la vie difficile. Même si ses parents ont fait de leur mieux pour l’élever selon les normes de la société, ils n’ont finalement pas réussi. Il aurait souhaité qu’au lieu d’essayer de le faire s’intégrer, ils s’adaptent à ses besoins. Il se souviendra toujours du jour où on lui a diagnostiqué l’autisme. Ce fut un tournant dans sa vie qui l’a aidé à mieux se comprendre et à mieux comprendre son état. Malgré les difficultés, il continue de se battre et espère un avenir meilleur.

On a diagnostiqué mon autisme à l’âge de trois ans. Je me souviens du jour où l’on a annoncé à mes parents que j’étais autiste. Ce fut un tournant dans ma vie. Mes parents ont dû apprendre à gérer mon état et à m’aider à devenir la meilleure personne possible.

Ils ont fait un travail remarquable et je suis aujourd’hui un jeune homme heureux et épanoui. Je veux partager mon histoire avec d’autres personnes afin qu’elles puissent comprendre ce que c’est que de vivre avec l’autisme et comment nous pouvons surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés.

Des capacités hors-norme :

Paul a des capacités de mémorisations hors-norme. Il peut se souvenir de chaque détail de sa vie. C’est un don qui l’a aidé à devenir la personne qu’il est aujourd’hui.

Il utilise sa mémoire pour l’aider à comprendre le monde qui l’entoure et à donner un sens à ses propres expériences.

C’est une compétence qui lui a permis d’accomplir de grandes choses dans sa vie, malgré les défis qu’il doit relever.

Malgré toute sa réussite, M. El Kharrat dit qu’il a encore des difficultés avec certains aspects de son syndrome d’Asperger. Il trouve que les relations sociales sont encore difficiles pour lui, et il a souvent du mal à comprendre les émotions des gens. “J’ai beaucoup de difficultés à lire les yeux des gens”, dit-il. “Pour moi, c’est comme regarder une langue étrangère”

El Kharrat dit aussi qu’il a parfois du mal à s’organiser et à gérer son temps. “Je commence à travailler sur un projet, puis je suis soudain happé par un autre projet et j’oublie le premier”, dit-il. “Cela peut être très frustrant”

Malgré ces défis, Paul est reconnaissant envers son syndrome d’Asperger. “Il m’a fait beaucoup de cadeaux”, dit-il. “Je ne serais pas la personne que je suis aujourd’hui sans cela”.

Le syndrome d’Asperger touche environ 1 enfant sur 250. Selon Paul El Kharrat, il n’y a pas deux Asperger qui se ressemblent. Surtout au niveau des capacités de mémorisation. “Pour ma part, j’ai des capacités de mémorisation assez indéniables. Mais ce n’est pas le cas de tous les autistes.” Le champion compare sa mémoire à une immense bibliothèque qui arbore de vieux livres. “Je reste extrêmement fier du parcours que j’ai pu effectuer. Ce n’était pas gagné d’avance pour toutes les difficultés inhérentes à ma personne. J’ai cette joie immense

Découvrez son livre passionnant : Bienvenue dans mon monde