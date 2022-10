Poêle à granulés Camalia Air - RED

Profitez d'une remise sur simple appel téléphonique ! Et obtenez des bons de réductions de 5, 10, 15 % ... Dimension (cm): L50 x H98.5 P48 Livraison: 4 - 6 jours Information: Rendement saisonnier 90.4/92 % Poêle Etanche. Garantie: 2 ans pièces Puissance: De 8 Kw Type de technologie: Granulés de bois Foyer en fonte Poêle à granulés Camelia 8 kW - Red. Avec structure hermétique, le poêle Camelia ne consomme pas l’oxygène de la pièce Poêle à pellets étanche, réalisé avec une structure en acier, couvercle en fonte et côtés en acier couleur blanc, silver, noir ou bordeaux, ou dans la version avec couvercle et côtés en céramique bordeaux, white, moka. Nouveau foyer plus large et profond pour une meilleure vision du feu. Brasier en fonte. Produit équipé d’une bougie d’allumage en céramique qui garantit des temps d’allumage réduits de 40 % Poêle à granules Hermétique : Grâce à une structure parfaitement étanche, le poêle ne consomme pas l’oxygène de la pièce, en prenant tout l’air de l’extérieur et il peut ainsi être placé dans toutes les maisons bien isolées et à l’intérieur des maisons passives. Fontionnement silencieux : La ventilation forcée du poêle peut être limitée au minimum, pour garantir le silence maximum Flamme naturelle : Les nouveaux produits Red sont caractérisés par une flamme large au mouvement plus naturel et vraiment belle à admirer. Allumage rapide : Produit équipé d’une bougie d’allumage en céramique qui garantit des temps d’allumage réduits de 40 %. Connexion wifi : Grâce au système Easy Connect, les poêles RED peuvent être commandés à distance depuis un smartphone, avec une application dédiée et un kit Wi-Fi inclus de série, sans frais supplémentaires.