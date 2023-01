Prime à la conversion : nouvelles conditions d’éligibilité et nouvelles surprimes ZFE pour 2023

La prime à la conversion automobile a été mise en place par le gouvernement afin de soutenir et de promouvoir la transition vers des véhicules plus propres et moins polluants. Elle est destinée à encourager les particuliers à acheter un véhicule électrique, hybride ou à hydrogène neuf.

Qui est éligible ?

La prime à la conversion est attribuée sous certaines conditions et sous certaines limites de ressources. Pour en bénéficier, le revenu fiscal de référence (RFR) par part du ménage doit être inférieur à 22 983 €.

Les personnes les plus modestes

Pour les personnes dont le RFR/part est inférieur à 6 358 €, le montant de la prime est fixé à 6 000 € pour l’achat d’un véhicule 100 % électrique ou à hydrogène et 4 000 € pour celui d’un modèle Crit’Air 1.

Les personnes à revenus moyens

Pour les personnes dont le RFR/part est inférieur à 14 089 € et qui ont une distance domicile-travail supérieure à 30 km ou qui parcourent plus de 12 000 km/an avec leur véhicule personnel pour des raisons professionnelles, le montant de la prime est fixé à 6 000 € pour l’achat d’un véhicule 100 % électrique ou à hydrogène et 4 000 € pour celui d’un modèle Crit’Air 1.

[🚗🏍️] Prime à la conversion 2023 : jusqu'à 6000€ sous conditions de ressources et/ou pour les gros rouleurs pour le travail. https://t.co/nGM7iAVQGL pic.twitter.com/tUBGp1iPnD — LegiPermis (@LegiPermis) January 9, 2023

Les personnes qui gagnent plus que 22 983 €

Pour les personnes dont le RFR/part est supérieur à 22 983 €, le montant de la prime est fixé à 2 500 € pour l’achat d’un véhicule 100 % électrique ou à hydrogène et 1 500 € pour celui d’un modèle Crit’Air 1.

Nouvelles surprimes ZFE

Il y a une nouvelle surprime ZFE pour les véhicules les plus propres, cela augmentera la prime à la conversion pour l’achat d’un véhicule électrique ou à hydrogène et pour les véhicules utilisés pour des raisons professionnelles, dans le cas où la distance entre le domicile et le lieu de travail est supérieure à 30 km ou si vous roulez plus de 12 000 km/an avec votre propre véhicule pour des raisons professionnelles. Il y a également une extension des critères pour les véhicules éligibles à la prime à la conversion, maintenant inclut les véhicules à bi-carburation essence-gaz naturel, essence-GPL, essence-E85 immatriculés à partir du 1er janvier 2011.

Simulateur de montant de prime

Il existe un simulateur pour connaître le montant auquel vous pouvez espérer. Il est à noter que le montant de la prime peut être soumis à des changements en fonction des années et des politiques gouvernementales en vigueur, il est donc recommandé de se tenir informé sur les dernières évolutions.

Prêt à taux zéro pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables

Il existe un dispositif complémentaire pour les personnes qui souhaitent acheter un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Il s’agit d’un prêt à taux zéro, avec un plafond de financement de 30 000€ pour un véhicule électrique et de 25 000€ pour un véhicule hybride rechargeable.

Il y a des conditions d’éligibilité pour accéder à ces prêts, notamment en termes de ressources et de durée de remboursement. Il est recommandé de se renseigner auprès des organismes financiers pour obtenir plus de détails sur les conditions d’application. Il est précisé que le service de prime à la conversion ne s’applique qu’aux véhicules particuliers, et il est donc exclu les véhicules utilisés pour des raisons commerciales ou professionnelles. Il est souligné que pour bénéficier de la prime à la conversion, il est demandé de consulter les informations officielles pour connaître les détails et les modalités d’application.

Ce qui change pour la prime à la conversion en bref :