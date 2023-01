Qu’est-ce que le Bohemian Grove ?

Quand on parle du Bohemian Grove, tout le monde pense à cette sorte de société secrète qui impliquerait de nombreuses personnes puissantes. Alors qu’est-ce que Moloch a à voir avec ça et quel est ce club très spécial ?

Bohemian Grove : Rites païens et conspirations ?

Habituellement, lorsque nous parlons de conspirations, nous avons tendance à parler des Illuminati et des familles nombreuses qui, avec le soutien de conseillers de confiance et de théoriciens du complot, auraient la capacité de détenir un pouvoir économique et social à l’échelle mondiale.

Pourtant, ceux qui font partie du Bohemian Grove sont beaucoup plus puissants et mieux connus, même de la simple personne qui ne se soucie généralement pas de ces choses. Le nom de ce groupe dérive des bois, achetés par les premiers frères, dans lesquels les puissants se réunissaient en Californie. Le nom connotait alors le groupe lui-même. Ceci, à la fin des années 1800, aurait pu d’une manière ou d’une autre infiltrer la vie politique et sociale à l’échelle mondiale.

Ce qui nous intrigue et nous intéresse le plus, c’est la partie relative au paganisme et au culte sur lequel ce groupe serait fondé. Certaines photos et informations ont atteint le public au fil des ans. Et, théoriquement, les réunions de Bohemian Grove ne seraient qu’une question de consultation sur la fortune de l’entreprise et personnelle.

Certains, cependant, ont déclaré que pendant les deux semaines que ces personnes influentes passent ensemble chaque mois de juin, des rites païens dédiés à Moloch auraient lieu. Nous parlons d’une divinité très ancienne, également mentionnée dans les Psaumes de la Bible, à laquelle dans le passé, selon ce texte, même des êtres humains étaient sacrifiés.

Qui était Moloch ?

Donnons un peu de contexte : Moloch était essentiellement la version cananéenne du dieu égyptien Set. Nous parlons d’une divinité du mal qui, dans les temps anciens, impliquait à la fois le cannibalisme et le sacrifice humain. En Égypte, il était considéré comme le dieu de la destruction et de la guerre. Chez les Romains, Saturne pourrait être considéré comme son équivalent. Les dieux des anciennes civilisations sont souvent liés à l’ésotérisme, comme la divination ou les runes par exemple.

Celle-ci gravitant au cours des siècles autour de la figure de Moloch, considérée par le christianisme comme faisant partie de l’équipe des démons, n’a jamais été caractérisée par la positivité. Et c’est pour cette raison que les récits concernant l’éventuel culte de ces grandes figures du monde envers cette figure suscitent beaucoup de curiosité.

Certes, les rites actuels en l’honneur de Moloch n’incluront pas le cannibalisme et les activités similaires. Cela dit, il semble pour le moins curieux que ce culte puisse être compris au sein du groupe Bohemian Grove.

Ce serait intéressant si, à l’avenir, quelqu’un parvenait à rendre public ce qui se passe actuellement dans ces rassemblements de Bohemian Grove. Dont nous savons seulement que certains rituels païens, conférences et spectacles de divertissement ont lieu. Alex Jones a d’ailleurs filmé une scène de ce culte il y a une quinzaine d’années et qui est toujours disponible en ligne.