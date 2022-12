Le ravalement de façade consiste en la remise en état des façades et accessoires apparents d’une maison ou d’un immeuble, tout en respectant l’aspect originel de la façade. Cela peut être réalisé pour de nombreuses raisons, notamment pour prévenir les mouvements de structure, les fissures, lézardements, dégradations de l’isolation et les infiltrations d’eau. Selon le Code de la Construction et de l’Habitation, les façades doivent être tenues en bon état de propreté, bien entretenues, solides et protéger contre les remontées capillaires et ruissellements d’eau.

Ravalement de façade : définition et objectifs

Le ravalement de façade est une technique de rénovation consistant à redonner à une façade son aspect d’origine. Il s’agit d’une étape cruciale permettant d’assurer la pérennité et la longévité de votre habitat. Le ravalement est une obligation légale tous les 10 ans pour les communes assujetties à un arrêté préfectoral. En effet, cette législation instaure l’obligation de rafraîchir l’aspect extérieur d’une maison ou d’un immeuble. Depuis 2017, le ravalement est accompagné de travaux d’isolation des murs extérieurs.

Le ravalement de façade a pour objectifs principaux :

Préserver et améliorer l’isolation thermique et phonique

Protéger la maison ou l’immeuble des intempéries,

Assurer l’étanchéité des murs et éviter toute infiltration d’eau,

Améliorer l’aspect visuel et la résistance des murs extérieurs,

Rendre la façade plus durable et esthétique,

Augmenter le confort et la qualité de vie des habitants.

Les différents types de ravalement de façade

Les travaux de ravalement de façade peuvent être plus ou moins conséquents en fonction de l’état général de la façade et des matériaux utilisés. Voici les principaux types de ravalement de façade :

Le ravalement léger est le plus couramment utilisé. Il s’agit d’un simple nettoyage et traitement des murs extérieurs pour les protéger contre la pollution, les intempéries et les insectes.

est le plus couramment utilisé. Il s’agit d’un simple nettoyage et traitement des murs extérieurs pour les protéger contre la pollution, les intempéries et les insectes. Le ravalement moyen est une étape intermédiaire entre le ravalement léger et le ravalement profond. Il consiste à enlever l’ancienne couche de peinture ou d’enduit et à l’appliquer à nouveau.

est une étape intermédiaire entre le ravalement léger et le ravalement profond. Il consiste à enlever l’ancienne couche de peinture ou d’enduit et à l’appliquer à nouveau. Le ravalement profond implique un travail plus important à effectuer sur la façade. Cela peut inclure le décapage, le ponçage, le ragréage et la mise en peinture.

Quand réaliser un ravalement de façade ?

Le ravalement de façade est une opération très importante, notamment pour la sécurité des habitants et la résistance de l’habitat. Il est recommandé de réaliser des travaux de ravalement tous les 10 ans. Cette règle est d’autant plus importante pour les propriétaires de maisons ou d’immeubles plus anciens qui n’ont pas bénéficié de travaux depuis plusieurs années. En effet, plus la façade est vieille, plus les travaux de ravalement seront importants et coûteux.

Pour vérifier l’état de votre façade, il est conseillé de procéder à un diagnostic approfondi pour voir quels sont les travaux à réaliser. Si des fissures sont visibles, des infiltrations d’eau remarquées ou des problèmes avec les matériaux de couverture, des travaux de ravalement sont nécessaires. Une fois ces travaux effectués, le propriétaire aura la garantie d’une façade bien isolée et qui protégera l’habitat en toute sécurité des intempéries.

Les étapes du ravalement de façade

Lorsque vous décidez de rénover votre façade, il est important de suivre quelques étapes pour obtenir des résultats satisfaisants. Voici les principales étapes à respecter pour un ravalement de façade :

Déclaration de travaux pour le ravalement de façade (via le service public)

Obtention du permis de construire si nécessaire

Mise en place d’une protection du chantier (bâches, barrière en plastique, etc.)

Démontage des éléments à rénover (fenêtres, menuiseries, etc.)

Préparation de la surface (nettoyage, décapage, etc.)

Application des matériaux de finition (enduit, peinture, isolation, etc.)

Nettoyage du chantier

Les différentes techniques de ravalement de façade

Il existe différentes méthodes et techniques de rénovation de façade. Les différentes méthodes incluent :

L’application d’une couche d’enduit sur la façade,

La mise en peinture à la main ou à la machine,

Le sablage ou le jet-lavage à haute pression,

La pose d’une couche d’isolation thermique ou phonique,

La pose de menuiseries extérieures (fenêtres, etc.).

Les matériaux utilisés pour le ravalement de façade

Il existe plusieurs matériaux et produits adaptés à la rénovation des façades. Dépendamment des travaux à effectuer, le propriétaire peut choisir entre :

Les enduits : ils sont de différents types et représentent la base de la rénovation des façades. Ils sont disponibles en pâte ou en poudre, selon le type de support à rénover.

Les peintures : elles permettent de protéger et décorer la façade. Elles sont disponibles en différentes couleurs et peuvent être appliquées à la main ou à la machine.

Les isolants : en plus d’améliorer les performances thermiques et phoniques du bâti, les isolants peuvent être appliqués en complément des enduits et des peintures.

Les matériaux de couverture : il s’agit de produits spécifiques destinés à être appliqués sur les menuiseries extérieures, balcons et balustrades.

Les avantages et inconvénients du ravalement de façade

Le ravalement de façade est un excellent moyen d’améliorer l’aspect extérieur d’une maison ou d’un immeuble et d’en augmenter la durée de vie. En effet, le ravalement de façade a de nombreux avantages pour le propriétaire. Voici quelques-uns de ses principaux avantages :

Amélioration des performances thermiques et phoniques,

Seconde jeunesse pour l’habitat,

Augmentation de la valeur de l’immobilier,

Meilleur respect de l’environnement,

Protection de l’habitat contre les intempéries,

Meilleure esthétique et meilleure isolation intérieure.

Malgré tous ces avantages, le ravalement de façade présente également certaines limites. Bien qu’il soit très efficace pour rénover les façades et les protéger des intempéries, le ravalement de façade est une opération très complexe qui peut s’avérer coûteux et chronophage.

Les coûts et subventions associés au ravalement de façade

Les coûts associés à un ravalement de façade dépendent de plusieurs facteurs tels que l’étendue des travaux à réaliser, les matériaux utilisés, la taille de la façade et l’entreprise choisie. Pour un ravalement léger ou moyen, le prix moyen est d’environ 20 à 30 euros/m². Pour un ravalement profond, le prix moyen est d’environ 40 à 50 euros/m². Il est important de noter que ces prix sont indicatifs et peuvent varier selon le type de ravalement, les matériaux utilisés et la superficie à traiter.

Le ravalement de façade peut être subventionné par certaines communes ou par des organismes spécialisés. Pour en savoir plus, il est conseillé de se renseigner auprès de sa mairie ou de solliciter un devis auprès d’une entreprise spécialisée dans le ravalement de façade.

Comment choisir une entreprise de ravalement de façade ?

Lorsque vous cherchez à confier votre ravalement de façade à une entreprise professionnelle, il est important de prendre le temps de bien choisir. En effet, le choix d’une entreprise experte est déterminant pour l’efficacité et la qualité des travaux réalisés. Pour choisir une entreprise de ravalement de façade, vous pouvez :

Demander des devis sur mesure à plusieurs entreprises et comparer les offres pour trouver le meilleur rapport qualité/prix.

Vérifier les avis sur les sites Internet spécialisés pour vous faire une idée de la qualité des travaux réalisés par l’entreprise.

Demander des références de travaux réalisés par l’entreprise et contacter les anciens clients.

Vérifier que l’entreprise est enregistrée auprès des organismes de sécurité et est assurée.

Vérifier que l’entreprise est qualifiée et qu’elle dispose des diplômes et des qualifications nécessaires.

Conclusion et recommandations pour le ravalement de façade

Le ravalement de façade est une étape incontournable pour préserver l’état et la longévité d’une maison ou d’un immeuble. Les travaux de ravalement sont une obligation légale et peuvent également être subventionnés, ce qui peut aider à réduire le prix de ces travaux. Pour obtenir des résultats satisfaisants lors de ces travaux, il est conseillé de choisir une entreprise professionnelle et de respecter les étapes décrites précédemment.

En conclusion, le ravalement de façade permet d’améliorer l’aspect esthétique et les performances thermiques et phoniques de l’habitat, tout en augmentant le confort des habitants. C’est une opération complexe et coûteuse, qui doit être réalisée par des professionnels qualifiés et motivés pour obtenir les meilleurs résultats.