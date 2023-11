Réaliser une numérisation de cassettes HI8 sur PC avec le boitier Elgato Video Capture

Après plusieurs années de bons et loyaux services, l’ère des cassettes Hi8 touche à sa fin. La tendance est désormais au HD et au 4K. Le moment est peut-être venu de s’interroger sur l’encombrement et surtout l’usage que l’on pourrait faire de ces vieilles cassettes vidéo. Quand on sait qu’une vidéocassette n’est pas faite pour durer éternellement, on n’hésite plus à numériser les contenus. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un boîtier de transfert. Le boîtier Elgato Video Capture constitue un moyen simple de transférer ses cassettes Hi8 sur PC.

Boîtier Elgato Video Capture : qu’est-ce que c’est ?

Pour pouvoir numériser les contenus d’une cassette Hi8, vous avez besoin de trois grands éléments : un lecteur vidéo (caméscope), un PC et un boîtier Elgato Video Capture. Ce dernier est l’élément le plus important pour convertir le signal analogique de la cassette en fichier numérique sur PC. Ce boîtier USB permet l’acquisition de la source vidéo par câble composite RCA ou prise S-Vidéo. Cet outil est souvent utilisé pour un transfert de cassette Hi8 effectué par un laboratoire vidéo.

Le principal avantage du boîtier Elgato Video Capture est qu’il est simple à utiliser. Ce boîtier est de norme 2.0, ce qui est largement suffisant pour effectuer le transfert. Il est compatible avec les ordinateurs PC Windows (Windows 7 de préférence) et Apple Mac OSX. Il prend en charge les normes : SECAM, PAL, PAL/60 et NTSC. Le boîtier est fourni avec un logiciel de capture, ainsi que les câbles nécessaires (composite RCA et S-Vidéo) et un adaptateur Péritel. Il est aussi bon de noter que ce boîtier permet la conversion de cassettes VHS et Vidéo8, outre le Hi8.

Transfert de la cassette Hi8 avec l’Elgato Video Capture : les étapes

Avant de commencer la numérisation, il est important de vérifier l’état de votre cassette Hi8. Il est important de nettoyer les poussières et vérifier les plis, susceptibles de perturber la lecture de la vidéo. Une fois cette étape effectuée, vous pouvez procéder à la numérisation.

La première étape consiste à relier les appareils entre eux. Le boîtier de capture doit être relié au caméscope au moyen du câble composite RCA ou S-Vidéo. Il doit ensuite être connecté au PC au moyen du port USB. Normalement, le PC doit connaître le boîtier. Une fois les appareils connectés, vous devez installer le logiciel de capture sur le PC. Il suffit de suivre les étapes indiquées.

Ouvrez le logiciel de capture et allez dans le menu « capture vidéo », puis « enregistrer ». Choisissez l’emplacement du fichier sur le PC. Lancez ensuite la lecture de la vidéo et enregistrez. La vidéo capturée est convertie à un format numérique universel haute définition : H.264 à 1.4 Mb/s. Ce format rend la lecture plus facile sur le PC, iPad, téléviseur via une clé USB…

La vidéo convertie sur le PC n’est pas de bonne qualité. Vous pouvez corriger l’image et le son avec un logiciel de montage vidéo. Ne manquez pas de supprimer les bruits nuisibles, d’éliminer les parties vides, d’ajouter une fondue au noir au début et à la fin de la séquence, d’animer la vidéo avec de la musique…