Review du casque Bluetooth Marshall Major 4

Le Marshall Major 4 est un casque Bluetooth de type supra-aural qui promet polyvalence et confort. Il est conçu pour être léger et facile à utiliser, avec un poids d’environ 165 grammes.

Ce casque offre une autonomie impressionnante de batterie, avec une estimation de 80 heures de lecture sans fil et une option de charge rapide qui donne 15 heures d’écoute avec une charge de 15 minutes. Il est également équipé d’une option de charge sans fil Qi.

Design et confort

Le design du Major 4 reste fidèle à l’esthétique vintage de Marshall, avec quelques améliorations en matière de confort. Les coussinets d’oreille sont plus doux et le casque semble avoir une force de serrage légère, ce qui le rend confortable pour une utilisation prolongée. Le casque est également pliable, ce qui le rend pratique pour voyager.

Connectivité

Le Major 4 offre une connectivité Bluetooth 5.0 et une option d’écoute filaire via une prise jack 3,5 mm. Une caractéristique unique est la possibilité de partager l’audio en connectant un autre casque via le câble audio inclus. Cependant, le casque ne supporte que le codec SBC, ce qui est considéré comme basique et pourrait ne pas offrir la meilleure qualité audio possible.

Qualité sonore

Le casque semble avoir une réponse en fréquence axée sur le consommateur, avec une emphase sur les basses et les aigus. Cela pourrait rendre le son un peu extrême dans les basses et les hautes fréquences, mais cela pourrait aussi être adapté à certains genres musicaux et préférences d’écoute.

Microphone et appels

Le microphone du Major 4 semble offrir une performance décente pour les appels, bien qu’il puisse capturer des bruits de fond dans des environnements bruyants. Le microphone semble être capable de capturer des voix de manière naturelle, mais pourrait être amélioré en matière de réduction du bruit.

Voici un tableau récapitulatif des spécifications techniques du casque Bluetooth Marshall Major 4 :

Caractéristique Description Type de casque Sur l’oreille (On-ear) Poids 165 g Autonomie de la batterie 80+ heures de lecture sans fil Temps de charge 3 heures pour une charge complète Charge rapide 15 minutes de charge pour 15 heures de lecture Charge sans fil Oui Connectivité Bluetooth 5.0, câble 3,5 mm Portée Bluetooth 10 m Pilotes 40 mm Impédance du pilote 32 Ω Plage de fréquence 20-20,000 Hz Sensibilité du pilote 99 dB SPL (100mV @ 1kHz) Microphone et télécommande Oui Résistance à l’eau Non Commande vocale Non Annulation active du bruit Non Codecs SBC

Comparaison avec d’autres casques de la même gamme

Le Marshall Major 4 se trouve dans un marché compétitif, avec plusieurs autres casques Bluetooth offrant une variété de fonctionnalités dans une gamme de prix similaire. Comparons le Major 4 avec quelques casques notables d’autres marques :

Marshall Major 4 vs Sennheiser HD 450BT

Sennheiser HD 450BT : Ce casque offre une annulation active du bruit, une autonomie de batterie de 30 heures et la prise en charge des codecs AAC et aptX Low Latency.

: Ce casque offre une annulation active du bruit, une autonomie de batterie de 30 heures et la prise en charge des codecs AAC et aptX Low Latency. Marshall Major 4 : Sans annulation active du bruit, il brille avec une autonomie de batterie de 80 heures mais ne supporte que le codec SBC.

Marshall Major 4 vs Sony WH-CH710N

Sony WH-CH710N : Avec l’annulation active du bruit et une autonomie de batterie de 35 heures, ce casque de Sony est un concurrent solide.

: Avec l’annulation active du bruit et une autonomie de batterie de 35 heures, ce casque de Sony est un concurrent solide. Marshall Major 4 : Bien qu’il n’ait pas d’annulation active du bruit, il surpasse le Sony en termes d’autonomie de la batterie.

Marshall Major 4 vs JBL Live 460NC

JBL Live 460NC : Ce casque offre une annulation active du bruit et une autonomie de batterie de 50 heures, avec un son JBL Signature.

: Ce casque offre une annulation active du bruit et une autonomie de batterie de 50 heures, avec un son JBL Signature. Marshall Major 4 : Il offre une meilleure autonomie de batterie, mais sans l’annulation active du bruit.

Le Marshall Major 4 est un casque qui offre une facilité d’utilisation, une longue durée de vie de la batterie et un confort amélioré. Il pourrait être amélioré en matière de codecs Bluetooth supportés et de réduction du bruit du microphone.

Ce casque est un choix solide pour ceux qui cherchent un casque supra-aural avec une esthétique vintage et des fonctionnalités modernes.