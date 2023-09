Samsung Galaxy Watch 6 vs Galaxy Watch 6 Classic : duel de montres connectées au sommet !

Si vous cherchez à vous équiper d’une nouvelle montre connectée, vous êtes au bon endroit.

Nous avons comparé pour vous deux des montres les plus populaires du moment : la Samsung Galaxy Watch 6 et la Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Ces deux produits ont de nombreuses caractéristiques en commun, mais présentent aussi des différences importantes qui peuvent influencer votre choix.

Suivez le guide !

Samsung Galaxy Watch6

Points clés

La Galaxy Watch6 se distingue par sa légèreté et sa compatibilité avec Android. Elle a un cadran de 40mm en aluminium et son bracelet est en silicone. Elle est aussi capable de passer des appels via le bluetooth grâce à son micro et haut-parleur intégrés.

Caractéristiques principales

Écran Super AMOLED avec une définition de 432 x 432 pixels

Autonomie en veille non précisée

Compatibilité Android

Bracelet interchangeable en silicone

Poids de la montre : 29 g

Dimensions (l x h x p) : 40.4 x 38.8 x 9 cm

Fonctionnalités

La Galaxy Watch6 propose un véritable coaching sportif au poignet, un suivi du sommeil, mesure la fréquence cardiaque, etc. Elle propose également :

Suivi d’activité sportive

Mesure les calories dépensées pour équilibrer apports et dépenses calorifiques

Détection des chutes et appels d’urgence

Suivi de cycle et estimations d’ovulation

Avantages et inconvénients

Avantages :

Légère et compacte

Large panel de fonctionnalités

Inconvénients :

Autonomie en veille non précisée

Samsung Galaxy Watch6 Classic

Points clés

La Galaxy Watch6 Classic a un look plus élégant avec son cadran en acier inoxydable de 47mm et son bracelet en cuir. Elle est aussi compatible avec Android.

Caractéristiques principales

Écran Super AMOLED avec une définition de 480 x 480 pixels

Autonomie en veille non précisée

Bracelet interchangeable en cuir

Poids de la montre : 59 g

Dimensions (l x h x p) : 46.5 x 46.5 x 10.9 cm

Fonctionnalités

En plus des fonctionnalités de la Galaxy Watch6, elle dispose d’une autonomie longue durée.

Avantages et inconvénients

Avantages :

Design élégant

Autonomie longue durée

Inconvénients :

Plus lourde que la Galaxy Watch6

Comparatif

Voici un tableau comparatif détaillé des deux produits :

Caractéristiques Samsung Galaxy Watch6 Samsung Galaxy Watch6 Classic Prix 319,00€ 449,00€ Compatibilité Android Android Taille du cadran 40 mm – Aluminium 47 mm – Acier inoxydable Matière du bracelet Silicone Cuir Appels via Bluetooth Oui Oui Poids 29 g 59 g Dimensions 40.4 x 38.8 x 9 cm 46.5 x 46.5 x 10.9 cm Résolution 432 x 432 pixels 480 x 480 pixels

Rapport qualité/prix

La Samsung Galaxy Watch6 est proposée à un prix plus abordable que la version Classic, tout en offrant beaucoup de fonctionnalités communes à l’autre modèle. Elle se distingue aussi par sa légèreté et son confort d’utilisation.

La Samsung Galaxy Watch6 Classic, malgré son prix plus élevé, justifie cet écart par son design plus élégant et sa finition en acier inoxydable. De plus, elle possède une autonomie longue durée.

A vous de déterminer quels sont vos besoins et priorités avant de faire votre choix.

Verdict

Si vous recherchez une montre connectée légère et moins chère, avec une large gamme de fonctionnalités, la Samsung Galaxy Watch6 est un choix judicieux.

Si, en revanche, le design et une plus grande autonomie sont importants pour vous, alors il serait préférable d’opter pour la Samsung Galaxy Watch6 Classic.

Bon shopping à tous !